A Whisper of Fall : Jinyiei, le Soulsborne chinois qui nous invite (parfois) à dialoguer
Évoqué en 2024 dans le cadre du China Hero Project (sous le nom de Project Jinyiwei pour les quelques-uns qui s'en souviennent), le désormais nommé A Whisper of Fall : Jinyiwei a continué de prendre forme pour revenir aujourd'hui avec une nouvelle présentation plus complète à défaut de déborder d'originalité.

Car oui, on part dans un énième Soulsborne avec heureusement ses petits trucs à lui pour faire la différence, comme :

- Poussera les capacités de déplacement pour pouvoir notamment profiter de l'espace aérien.
- Découpé en niveaux mais chacun sera totalement ouverts.
- Chaque niveau existe en deux versions (passé et présent) et vous pouvez switcher en temps réel de l'un à l'autre pour vous adapter à la situation.
- On pourra éviter certains combats grâce à vos capacités de dialogues et de déduction.
- Voyager à travers le temps vous permettra de faire des choix et ainsi modifier le scénario.

Pas encore de date, mais prévu sur PC et PlayStation 5.

4
Qui a aimé ?
kalas28, ouken, geneon, mrponey
publié le 29/01/2026 à 09:18 par Gamekyo
commentaires (5)
kujotaro publié le 29/01/2026 à 11:12
Pas mal. À voir.
mattewlogan publié le 29/01/2026 à 11:17
J’aurais jamais cru dire ça, car on voyait jamais la fin des jeux chinois avant mais entre BMW Wuchang etc ceux à venir , Les jeux chinois, maintenant, font partie des jeux qui me hype le plus
kalas28 publié le 29/01/2026 à 12:29
ça tue
ouken publié le 29/01/2026 à 13:40
We il tue Celui là et dans ma wish list déjà je kifff
terminagore publié le 29/01/2026 à 18:10
En quoi c'est un Soulsborne?
Fiche descriptif
A Whisper of Fall : Jinyiei
0
Ils aiment
Nom : A Whisper of Fall : Jinyiei
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : CangMo Game Entertainment
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
