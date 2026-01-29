A Whisper of Fall : Jinyiei, le Soulsborne chinois qui nous invite (parfois) à dialoguer
Évoqué en 2024 dans le cadre du China Hero Project (sous le nom de Project Jinyiwei pour les quelques-uns qui s'en souviennent), le désormais nommé A Whisper of Fall : Jinyiwei a continué de prendre forme pour revenir aujourd'hui avec une nouvelle présentation plus complète à défaut de déborder d'originalité.
Car oui, on part dans un énième Soulsborne avec heureusement ses petits trucs à lui pour faire la différence, comme :
- Poussera les capacités de déplacement pour pouvoir notamment profiter de l'espace aérien.
- Découpé en niveaux mais chacun sera totalement ouverts.
- Chaque niveau existe en deux versions (passé et présent) et vous pouvez switcher en temps réel de l'un à l'autre pour vous adapter à la situation.
- On pourra éviter certains combats grâce à vos capacités de dialogues et de déduction.
- Voyager à travers le temps vous permettra de faire des choix et ainsi modifier le scénario.
Pas encore de date, mais prévu sur PC et PlayStation 5.