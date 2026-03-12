Bravely Default HD nous fait un soudain shadow drop sur PC et Xbox Series

Il y a peu, un mec de Square Enix faisait les fonds de tiroirs pour trouver un moyen d'arrondir le bilan fiscal avec quelque chose à pas cher, du genre vite rentable. C'est ainsi que, ex exclusivité Switch 2, débarque en shadow-drop sur PC et Xbox Series, toujours pour 39,99€, mais avec 20 % de réduction pendant quelques jours.Et ça n'a l'air de rien vu comme ça, mais c'est la première fois depuis 14 ans (hors mobile) que la franchise fait une infidélité à Nintendo. Pour mieux préparerUPDATE :- Square Enix signale en passant que la licence a dépassé les 4 millions de ventes (en 3 jeux).