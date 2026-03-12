recherche
Bravely Default HD nous fait un soudain shadow drop sur PC et Xbox Series
Il y a peu, un mec de Square Enix faisait les fonds de tiroirs pour trouver un moyen d'arrondir le bilan fiscal avec quelque chose à pas cher, du genre vite rentable. C'est ainsi que Bravely Default : Flying Fairy HD, ex exclusivité Switch 2, débarque en shadow-drop sur PC et Xbox Series, toujours pour 39,99€, mais avec 20 % de réduction pendant quelques jours.

Et ça n'a l'air de rien vu comme ça, mais c'est la première fois depuis 14 ans (hors mobile) que la franchise fait une infidélité à Nintendo. Pour mieux préparer Bravely Default III ?

UPDATE :

- Square Enix signale en passant que la licence a dépassé les 4 millions de ventes (en 3 jeux).

publié le 12/03/2026 à 18:52 par Gamekyo
commentaires (9)
mattewlogan publié le 12/03/2026 à 18:56
Chelou ce move
noishe publié le 12/03/2026 à 19:03
Xbox et pas PS5 ? Je croyais qu'ils voulaient du multiplateformes

Et ça n'a l'air de rien vu comme ça, mais c'est la première fois depuis 14 ans (hors mobile) que la franchise fait une infidélité à Nintendo

Si on compte le PC, Bravely Default II est sorti sur Steam aussi quelques mois après la version Switch. Je m'en souvenais même pas
ootaniisensei publié le 12/03/2026 à 19:13
Bravely II est sur PC aussi par contre je pensais qu'il était sorti ailleurs depuis le temps
grundbeld publié le 12/03/2026 à 19:18
Pas sur PS5 ? Square Enix a intérêt à avoir une raison valable. Parce que là comme ça, ça a l’air d’un move mesquin et stupide financièrement. J’ai vraiment l’impression qu’ils projettent sur Sony leur propre incapacité à remonter la pente.
jem25 publié le 12/03/2026 à 19:23
Pas sûr ps5? Bizarre …
ouroboros4 publié le 12/03/2026 à 19:29
C'est juste une questions de semaines ou de mois
Octopath 1 et Triangle Strategy c'était d'abord sur Xbox et PC avant de finalement arriver sur PS
jacquescechirac publié le 12/03/2026 à 19:47
ils auraient pu le sortir sur switch 1 quand même ses enfoirés
vu la gueule du bouzin ça aurait mis 30sec à se faire.
shanks publié le 12/03/2026 à 20:10
ouroboros4 jem25 grundbeld noishe

La raison du PC/Xbox est pas PS5 est simple.
Square Enix a tendance à privilégier le PC pour certains portages rapides (même des F2P mobiles on remarque) et ça fait déjà un certain temps que Xbox unifie ses devs kits pour le Play Anywhere.

En gros, tu développes une version Microsoft Store, t'as une version Xbox en 2 clics (façon de parler mais vous avez compris).

Mais la version PS5 arrivera, c'est certain.
negan publié le 12/03/2026 à 20:46
shanks En gros, tu développes une version Microsoft Store, t'as une version Xbox en 2 clics (façon de parler mais vous avez compris).

Ca va d'ailleurs être ca d'entrée de jeu sur la prochaine Xbox
