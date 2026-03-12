Bravely Default HD nous fait un soudain shadow drop sur PC et Xbox Series
Il y a peu, un mec de Square Enix faisait les fonds de tiroirs pour trouver un moyen d'arrondir le bilan fiscal avec quelque chose à pas cher, du genre vite rentable. C'est ainsi que Bravely Default : Flying Fairy HD, ex exclusivité Switch 2, débarque en shadow-drop sur PC et Xbox Series, toujours pour 39,99€, mais avec 20 % de réduction pendant quelques jours.
Et ça n'a l'air de rien vu comme ça, mais c'est la première fois depuis 14 ans (hors mobile) que la franchise fait une infidélité à Nintendo. Pour mieux préparer Bravely Default III ?
UPDATE :
- Square Enix signale en passant que la licence a dépassé les 4 millions de ventes (en 3 jeux).
Et ça n'a l'air de rien vu comme ça, mais c'est la première fois depuis 14 ans (hors mobile) que la franchise fait une infidélité à Nintendo
Si on compte le PC, Bravely Default II est sorti sur Steam aussi quelques mois après la version Switch. Je m'en souvenais même pas
Octopath 1 et Triangle Strategy c'était d'abord sur Xbox et PC avant de finalement arriver sur PS
vu la gueule du bouzin ça aurait mis 30sec à se faire.
La raison du PC/Xbox est pas PS5 est simple.
Square Enix a tendance à privilégier le PC pour certains portages rapides (même des F2P mobiles on remarque) et ça fait déjà un certain temps que Xbox unifie ses devs kits pour le Play Anywhere.
En gros, tu développes une version Microsoft Store, t'as une version Xbox en 2 clics (façon de parler mais vous avez compris).
Mais la version PS5 arrivera, c'est certain.
Ca va d'ailleurs être ca d'entrée de jeu sur la prochaine Xbox