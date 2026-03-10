recherche
Un indice de plus pour Fallout 3 Remastered
Les doutes ne sont plus permis depuis un moment mais à ceux qui veulent toujours plus d'indices d'importance, sachez que Fallout 3 Remastered est clairement une réalité dont la sortie devrait tomber dans le courant de l'année, et si l'on revient sur le sujet, c'est tout simplement à cause du revendeur Brodepot qui n'en est pas à son premier leak « j'ai pas fait exprès ».

L'entreprise vient en effet d'ouvrir de nouvelles fiches pour l'arrivée de futurs produits estampillés McFarlane dont la suivante :

« Edition Élite 18cm – Fallout 3 Remastered – n°13 T-45B Nuka-Cola »

Visuels encore non disponibles mais les précommandes ouvriront prochainement pour une sortie en juillet/août. Cela ne veut pas dire que ce sera le cas du dit-jeu, mais on peut encore une fois parier sans mal pour un lancement cette année, avec ou sans shadow-drop.
publié le 10/03/2026 à 12:09 par Gamekyo
commentaires (5)
negan publié le 10/03/2026 à 12:12
Ça va SD pendant le Xbox showcase de Juin.
skuldleif publié le 10/03/2026 à 12:39
negan il faut qu'ils l'officialisent ce showcase d'ailleurs , je ne crois pas qu'ils l'aient encore fait
sasquatsch publié le 10/03/2026 à 12:51
New Vegas svp
negan publié le 10/03/2026 à 13:06
skuldleif Nous ne sommes qu'en Mars xD
skuldleif publié le 10/03/2026 à 13:37
negan ouep ta raison faut attendre un peu j'ai regardé l'annee derniere l'annonce s'est fait le 9 avril
