Un indice de plus pour Fallout 3 Remastered Un indice de plus pour Fallout 3 Remastered

Les doutes ne sont plus permis depuis un moment mais à ceux qui veulent toujours plus d'indices d'importance, sachez que Fallout 3 Remastered est clairement une réalité dont la sortie devrait tomber dans le courant de l'année, et si l'on revient sur le sujet, c'est tout simplement à cause du revendeur Brodepot qui n'en est pas à son premier leak « j'ai pas fait exprès ».



L'entreprise vient en effet d'ouvrir de nouvelles fiches pour l'arrivée de futurs produits estampillés McFarlane dont la suivante :



« Edition Élite 18cm – Fallout 3 Remastered – n°13 T-45B Nuka-Cola »



Visuels encore non disponibles mais les précommandes ouvriront prochainement pour une sortie en juillet/août. Cela ne veut pas dire que ce sera le cas du dit-jeu, mais on peut encore une fois parier sans mal pour un lancement cette année, avec ou sans shadow-drop.