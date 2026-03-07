recherche
News / Blogs
Vous vous souvenez de Hunter : The Reckoning ?
C'est un nom qui nous renvoie plus de 20 ans en arrière, dont on avait même oublié l'existence, et pourtant, le beat'em all Hunter : The Reckoning pourrait bien faire un inattendu retour.

Tiré de l'univers du RPG papier « World of Darkness » avec trois jeux dans la génération PS2/Xbox/GC, la franchise avait fait un très discret retour il y a un an avec une nouvelle interactive (The Beast of Glenkildove). On pensait tout cela à jamais derrière nous mais voilà que Teyon a commis une bien drôle de bourde : par erreur (?), les mecs ont le temps de quelques heures remplacé RoboCop : Rogue City sur Steam par des données d'un build (très) peu avancé d'un nouvel épisode de Hunter : The Reckoning.

A l'heure actuelle, on ignore s'il s'agit d'un projet annulé en cours de route, ou tout simplement du prochain projet du studio.

Vous pouvez retrouver le trailer du dernier des trois épisodes sur Xbox (attention, c'est flou) et juste en dessous des visuels du mystérieux build.

  • Vous vous souvenez de Hunter : The Reckoning ?
  • Vous vous souvenez de Hunter : The Reckoning ?
  • Vous vous souvenez de Hunter : The Reckoning ?
  • Vous vous souvenez de Hunter : The Reckoning ?
plus de médias
2
Qui a aimé ?
tynokarts, spartan1985
publié le 07/03/2026 à 12:14 par Gamekyo
commentaires (5)
churos45 publié le 07/03/2026 à 13:29
Nope
tynokarts publié le 07/03/2026 à 14:06
Je l’avais fini à l’époque, pas très difficile et jouable à plusieurs.
Il manque le prête et le motard en plus des deux filles.
olex publié le 07/03/2026 à 14:12
Bien sûr que je me souviens, il est même paru en deux fois avec une version GameCube jugée plus complète (mais techniquement moins aboutie) que sur PS2 et Xbox parue un an plus tôt. Par contre à voir comment ils ont récupéré la licence, qui s'est éparpillée depuis que Titus a coulé (chez Microsoft, Hasbro ou l'Interplay de maintenant ?)
stardustx publié le 07/03/2026 à 14:26
ça serait sympa de remasteriser les originaux
spartan1985 publié le 07/03/2026 à 14:53
Oh, I 'member !

Je l'avais pris sur la Xbox OG pour le faire en coop' avec des potes, ils n'ont pas aimés, j'ai fini par le faire tout seul.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
RoboCop : Rogue City
0
Ils aiment
Nom : RoboCop : Rogue City
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Teyon
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo