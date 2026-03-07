Vous vous souvenez de Hunter : The Reckoning ?

C'est un nom qui nous renvoie plus de 20 ans en arrière, dont on avait même oublié l'existence, et pourtant, le beat'em all Hunter : The Reckoning pourrait bien faire un inattendu retour.
Tiré de l'univers du RPG papier « World of Darkness » avec trois jeux dans la génération PS2/Xbox/GC, la franchise avait fait un très discret retour il y a un an avec une nouvelle interactive (The Beast of Glenkildove). On pensait tout cela à jamais derrière nous mais voilà que Teyon a commis une bien drôle de bourde : par erreur (?), les mecs ont le temps de quelques heures remplacé RoboCop : Rogue City sur Steam par des données d'un build (très) peu avancé d'un nouvel épisode de Hunter : The Reckoning.
A l'heure actuelle, on ignore s'il s'agit d'un projet annulé en cours de route, ou tout simplement du prochain projet du studio.
Vous pouvez retrouver le trailer du dernier des trois épisodes sur Xbox (attention, c'est flou) et juste en dessous des visuels du mystérieux build.
Il manque le prête et le motard en plus des deux filles.
Je l'avais pris sur la Xbox OG pour le faire en coop' avec des potes, ils n'ont pas aimés, j'ai fini par le faire tout seul.