Vous vous souvenez de Hunter : The Reckoning ?

C'est un nom qui nous renvoie plus de 20 ans en arrière, dont on avait même oublié l'existence, et pourtant, le beat'em allpourrait bien faire un inattendu retour.Tiré de l'univers du RPG papier « World of Darkness » avec trois jeux dans la génération PS2/Xbox/GC, la franchise avait fait un très discret retour il y a un an avec une nouvelle interactive (). On pensait tout cela à jamais derrière nous mais voilà que Teyon a commis une bien drôle de bourde : par erreur (?), les mecs ont le temps de quelques heures remplacésur Steam par des données d'un build (très) peu avancé d'un nouvel épisode deA l'heure actuelle, on ignore s'il s'agit d'un projet annulé en cours de route, ou tout simplement du prochain projet du studio.Vous pouvez retrouver le trailer du dernier des trois épisodes sur Xbox (attention, c'est flou) et juste en dessous des visuels du mystérieux build.