NSO : 2 jeux de plus pour le Virtual Boy

Pour le Mar10 Day (donc mardi prochain), même avec de la bonne volonté, il serait difficile de vraiment marquer le coup au niveau du catalogue NSO tant l'essentiel est déjà disponible, mais Nintendo a creusé dans les tréfonds de ses tiroirs pour récupérer 3 vieilleries pleines de poussières.
Mardi 10, les possesseurs de la réplique du Virtual Boy auront donc droit à Mario's Tennis et son contenu hautement rachitique (7 persos, pas de multi), le méconnu Mario Clash (en quelque sorte une évolution du jeu d'arcade) et enfin le premier Mario VS Donkey Kong de la GBA, celui-là même qui est passé par un lifting dans le cadre d'un remake Switch.
On continue d'espérer quelques annonces percutantes pour les 40 ans du plombier. Surtout une.
Enfin pas moi, je le maudit ce mario ....en plus c'etais mon premier mario 3D....mais la caméra.....c'est vraiment honteux.
En vrai j'espère des ajouts nso gamecube, comme star fox adventure, gheist, et d'autre.....
Wave race par exemple, jamais fait.
Enfin bon on verra bien si le plombier est de la partie pour la fin d'année....