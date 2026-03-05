NSO : 2 jeux de plus pour le Virtual Boy

Pour le Mar10 Day (donc mardi prochain), même avec de la bonne volonté, il serait difficile de vraiment marquer le coup au niveau du catalogue NSO tant l'essentiel est déjà disponible, mais Nintendo a creusé dans les tréfonds de ses tiroirs pour récupérer 3 vieilleries pleines de poussières.Mardi 10, les possesseurs de la réplique du Virtual Boy auront donc droit àet son contenu hautement rachitique (7 persos, pas de multi), le méconnu(en quelque sorte une évolution du jeu d'arcade) et enfin le premierde la GBA, celui-là même qui est passé par un lifting dans le cadre d'un remake Switch.On continue d'espérer quelques annonces percutantes pour les 40 ans du plombier. Surtout une.