Resident Evil 1 : après le remake, le remake ?
Que fait quand on commence à avoir vider ses possibilités de remake ? Hé bien on remake les remakes voyons ! Et c'est comme ça que, presque sans surprise, Dusk Golem nous révèle la mise en chantier il y a un peu d'un Resident Evil 1 Remake dont la progression n'est pas une priorité avant plusieurs années, le planning de Capcom étant apparemment le suivant.
2026 : Resident Evil Requiem + DLC (?)
2027 : Resident Evil : Code Veronica Remake
2028 : Resident Evil 0 Remake
2029 : Resident Evil « 10 »
2030+ : Resident Evil 1 Remake
Inutile de dire qu'on voit arriver, naturellement, quelque chose avec une vue à la troisième personne (et première, pourquoi pas).
publié le 03/03/2026 à 21:01 par Gamekyo
Mais un 2ème Remake du 1 ne me dérange pas.
Surtout en vue à la troisième personne.
T'es pas prêt pour Resident Evil 2 Re-Remake qui va nous donner le choix entre vue FPS, TPS et plans fixes à l'ancienne.
Et Léon roulera en moto dans le commissariat.
Ça reste le meilleur résident evil
Ils ont surtout large matière à faire un remake de Outbreak (le jeu multi coop), plus carré dans la forme et mieux scénarisé. Surtout que ça fait vite fait lien avec Requiem.
Resident evil Rebirth n'est en aucun cas un remake dans la lignée des derniers remake censés faire basculer les opus en TPS
Ce re-remake du 1 pourrait bien être une tuerie
Tout le monde a compris.
Bientôt des remakes de fps en tps et vice versa.
Y a du potentiel et ca permettrait d'éviter d'être redondant en faisant 2 remakes séparés car les jeux se ressemblent quand meme pas mal