Resident Evil 1 : après le remake, le remake ?

Que fait quand on commence à avoir vider ses possibilités de remake ? Hé bien on remake les remakes voyons ! Et c'est comme ça que, presque sans surprise, Dusk Golem nous révèle la mise en chantier il y a un peu d'un Resident Evil 1 Remake dont la progression n'est pas une priorité avant plusieurs années, le planning de Capcom étant apparemment le suivant.



2026 : Resident Evil Requiem + DLC (?)

2027 : Resident Evil : Code Veronica Remake

2028 : Resident Evil 0 Remake

2029 : Resident Evil « 10 »

2030+ : Resident Evil 1 Remake



Inutile de dire qu'on voit arriver, naturellement, quelque chose avec une vue à la troisième personne (et première, pourquoi pas).