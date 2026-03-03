recherche
Resident Evil 1 : après le remake, le remake ?
Que fait quand on commence à avoir vider ses possibilités de remake ? Hé bien on remake les remakes voyons ! Et c'est comme ça que, presque sans surprise, Dusk Golem nous révèle la mise en chantier il y a un peu d'un Resident Evil 1 Remake dont la progression n'est pas une priorité avant plusieurs années, le planning de Capcom étant apparemment le suivant.

2026 : Resident Evil Requiem + DLC (?)
2027 : Resident Evil : Code Veronica Remake
2028 : Resident Evil 0 Remake
2029 : Resident Evil « 10 »
2030+ : Resident Evil 1 Remake

Inutile de dire qu'on voit arriver, naturellement, quelque chose avec une vue à la troisième personne (et première, pourquoi pas).
publié le 03/03/2026 à 21:01 par Gamekyo
negan publié le 03/03/2026 à 21:03
Ah bah ca tombe bien
altendorf publié le 03/03/2026 à 21:06
Resident Evil 80K Remaster Re-Remake Fusion HD - Super Enhanced 70th Anniversary Ultra GOTY Deluxe
adamjensen publié le 03/03/2026 à 21:08
Le 1er Remake était excellent et l’est encore aujourd’hui.
Mais un 2ème Remake du 1 ne me dérange pas.
Surtout en vue à la troisième personne.
walterwhite publié le 03/03/2026 à 21:08
Va falloir qu’ils se calment à dépoussiérer tout le catalogue de la licence.
shanks publié le 03/03/2026 à 21:12
walterwhite
T'es pas prêt pour Resident Evil 2 Re-Remake qui va nous donner le choix entre vue FPS, TPS et plans fixes à l'ancienne.

Et Léon roulera en moto dans le commissariat.
negan publié le 03/03/2026 à 21:13
shanks Ca va faire des remakes des rails shooter RE on va voir flou
taiko publié le 03/03/2026 à 21:14
Il est quand même hyper vieux le remake...
Ça reste le meilleur résident evil
noishe publié le 03/03/2026 à 21:14
Pour remettre en perspective... Si le nouveau remake de RE1 sort en 2030, ça fera 28 ans entre RE1 GC et le nouveau remake. En comparaison, il y a 18 ans entre la sortie de RE4 et RE4 Remake. On peut pas dire qu'ils ont pas attendu pour refaire le 1
shanks publié le 03/03/2026 à 21:16
negan
Ils ont surtout large matière à faire un remake de Outbreak (le jeu multi coop), plus carré dans la forme et mieux scénarisé. Surtout que ça fait vite fait lien avec Requiem.
rasalgul publié le 03/03/2026 à 21:16
Arrêtez de faire semblant de ne pas comprendre.

Resident evil Rebirth n'est en aucun cas un remake dans la lignée des derniers remake censés faire basculer les opus en TPS

Ce re-remake du 1 pourrait bien être une tuerie
shanks publié le 03/03/2026 à 21:18
rasalgul
Tout le monde a compris.
walterwhite publié le 03/03/2026 à 21:26
shanks Ils vont donner de sales idées à l’industrie les bougres

Bientôt des remakes de fps en tps et vice versa.
ootaniisensei publié le 03/03/2026 à 21:36
shanks Je reste persuadé qu'ils ont quelque chose de prévu pour Outbreak, on a eu Resistance et RE:Verse en accompagnement des derniers opus principaux et Outbreak a pas forcément besoin d'avoir un truc trop ambitieux pour être une réussite
guiguif publié le 03/03/2026 à 21:41
Franchement ils auraient pu fusionner le 1 et le 0 pour en faire un seul jeu.
brook1 publié le 03/03/2026 à 22:01
guiguif
mrvince publié le 03/03/2026 à 22:04
guiguif Alors qu'ils peuvent vendre 2 jeux ? Quelle boite ferait ça
midomashakil publié le 03/03/2026 à 22:41
c'est pour quand le remake du remake du 4 ?
grospich publié le 03/03/2026 à 22:59
Et sinon Dino Crisis, allo ?
ouken publié le 03/03/2026 à 23:37
Quel tristesse le meilleur remake et déjà fait ...il vont faire encore un truc de merde alorss qu'à la ya pas besoin ....vode Veronica svp la oui
akinen publié le 04/03/2026 à 00:26
Sérieusement j’ai pas envie
syoshu publié le 04/03/2026 à 02:08
guiguif je les vois bien faire 2 jeux en parrallele un peu comme Fire Emblem Fates. RE Alpha et RE Bravo, les 2 seraient interloqués, l'histoire réécrite pour que les 2 collent bien ensemble. Et pourquoi pas meme un scenario pour Enrico qui a quand meme fait du bon boulot avant de mourir.
Y a du potentiel et ca permettrait d'éviter d'être redondant en faisant 2 remakes séparés car les jeux se ressemblent quand meme pas mal
softdog publié le 04/03/2026 à 02:33
Pendant ce temps RE3 a été raccourci et ils ont toujours pas ajouté le contenu manquant !!
oreillesal publié le 04/03/2026 à 05:05
Parfait, j'attendrais le 0 et le 1 pour les faires dans l'ordre.
