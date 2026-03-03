recherche
Highguard : après seulement 6 semaines de carrière, Wildlight préfère jeter l'éponge
Les soins palliatifs ont débuté la semaine dernière mais l'équipe de Wildlight n'aura pas tardé à venir nous annoncer la mauvaise (mais attendue) nouvelle : Highguard est mort, ou le sera plus précisément le 12 mars avec fermeture définitive des serveurs, et une dernière MAJ entre temps pour s'amuser une dernière fois.

L'inéluctable fin d'un Hero Shooter pas mauvais mais qui paye à la fois le manque de place dans le secteur et une communication sans aucun sens, pour seulement 6 semaines de carrière. Ne riez pas, il aura quand même duré plus longtemps que Concord.

publié le 03/03/2026 à 21:08 par Gamekyo
commentaires (19)
skuldleif publié le 03/03/2026 à 21:11
je pense qu'on peut le dire
le studio est foutu
adamjensen publié le 03/03/2026 à 21:14
Il a tenu plus longtemps que Concord 1, ce qui est déjà un exploit.
Concord 3 sort dans 2 jours, on devrait bien rigoler aussi.
burningcrimson publié le 03/03/2026 à 21:14
C est triste car c etait pas un mauvais jeux, il etait juste chiant et pas attrayant... Marathon's next !
altendorf publié le 03/03/2026 à 21:18
skuldleif La plupart des employés ont été viré il y a plusieurs semaines et Tencent a vite coupé les mannes, c'est sur que le studio va fermer d'ici quelques jours.
wadewilson publié le 03/03/2026 à 21:19
Le Concord verse, bientôt Marathon
zanpa publié le 03/03/2026 à 21:22
wadewilson burningcrimson adamjensen vous allez rager quand vous allez voir que marathon va fonctionner ! surement pas autant que Arc mais il suffit de regarder les stats et les commentaires des joueurs après la beta pour ce rendre compte que marathon va avoir une communauté
masharu publié le 03/03/2026 à 21:25
zanpa Oui, celle de Destiny 2 . ~10000 joueurs actuellement.
wadewilson publié le 03/03/2026 à 21:27
zanpa Oui... pic a 143 000 chute a 70 000 le jour suivant
guiguif publié le 03/03/2026 à 21:42
Dire que c'etait le One more thing des VGA de 2025
altendorf publié le 03/03/2026 à 21:46
guiguif La magouille entre Tencent et ce bon vieux Geoff
burningcrimson publié le 03/03/2026 à 21:57
zanpa C est toi qui va rager après le nauffrage de Marathon. Je reviendrai te "quoter" ici quand le jeu sera sous assistance respiratoire. Au passage regarde déjà le nombre de joueurs qui ont quittés le navire sur la bêta alors que c est gratuit... Tu penses que des gens vont débourser 40 euros pour jouer à ça ?
zanpa publié le 03/03/2026 à 22:33
wadewilson et il est resté autour des 60k pendant tous le weekend … si t’as 20 ou 30k joueur en moyenne c’est largement suffisant … Destiny 2 tourne a 6k en moyenne et pourtant les serveur sont pas down
zanpa publié le 03/03/2026 à 22:36
burningcrimson 70k joueur sur steam de moyenne pour la bêta sur 3 jours sans parler des joueurs ps5… gros flop effectivement … vous êtes tellement des gros rageux ! Vous avez trop la rage sur ce jeu ! C’et abusé
grospich publié le 03/03/2026 à 22:54
Les gens qui ont acheté des skins en ont pas profité longtemps...
magneto860 publié le 03/03/2026 à 23:05
Le trailer est joli. Si ça avait été un jeu solo, ça aurait pu me rendre curieux. Mais je n'en ai jamais entendu parler.
burningcrimson publié le 03/03/2026 à 23:15
zanpa à 70k le jeu est toujours pas rentable . Pour rentabiliser le buget du jeu ils doivent vendre au moins 12 millions de copies et vu qu entre temps on a eu Arc Raiderd on peut dire que oui, c est un flop.
zekk publié le 03/03/2026 à 23:20
burningcrimson Pour rentabiliser le buget du jeu ils doivent vendre au moins 12 millions de copies

Source ?
escobar publié le 03/03/2026 à 23:53
zekk source: t'inquiète frère
burningcrimson publié le 04/03/2026 à 01:30
Zekk Rien d'officiel , juste des estimations en se basant sur le budget de feu Concord (made in Sony aussi). Ici on tournerait donc entre 150-350 millions de dollars (campagne de pub comprise). Sachant que le projet a été en chantier pendant 4 ans avec près de 300 devs dessus et qu'il a été rebooté après ?le départ du 1er directeur du projet.
