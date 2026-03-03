Highguard : après seulement 6 semaines de carrière, Wildlight préfère jeter l'éponge

Les soins palliatifs ont débuté la semaine dernière mais l'équipe de Wildlight n'aura pas tardé à venir nous annoncer la mauvaise (mais attendue) nouvelle :est mort, ou le sera plus précisément le 12 mars avec fermeture définitive des serveurs, et une dernière MAJ entre temps pour s'amuser une dernière fois.L'inéluctable fin d'un Hero Shooter pas mauvais mais qui paye à la fois le manque de place dans le secteur et une communication sans aucun sens, pour seulement 6 semaines de carrière. Ne riez pas, il aura quand même duré plus longtemps que