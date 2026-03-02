[LEAK] Starfield PS5 : date, prix et précommande
Histoire de ne plus laisser place au moindre doute, c'est au tour de billbil-kun de confirmer la sortie PlayStation 5 de Starfield pour le 7 avril, avec 3 jours d'accès anticipé si vous passez par la Premium Edition.
Le ninja francophone confirme en outre que Xbox va appliquer la même réduction sur le prix d'origine qu'avec Avowed, soit 49,99€ pour la Standard et 69,99€ pour la Premium ajoutant la première extension, et enfin que les précommandes ouvriront dans deux semaines, laissant entendre un reveal officiel dans les mêmes eaux avec un mot sur l'upgrade pour tous, celle qui apportera plusieurs changements dans le jeu (sans parler de 2.0) comme une meilleure exploitation des phases dans l'espace.
publié le 02/03/2026 à 14:07 par Gamekyo
Mais bon c'est pas la version PS5 qui va changer le jeu.
Je préfère que Bethesda se concentre sur le prochain TES.
Au moins, Starfield est une référence dont le studio doit se servir.
Car c'est absolument tout ce qu'il ne faut pas faire pour le prochain Elder Scrolls.
Pas mauvais mais bien loin des attentes et il aurait du sortir plus tôt voir même day one sur PS5.
Si on a le choix, a faire sur PC pour les mods.