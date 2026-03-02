recherche
[LEAK] Starfield PS5 : date, prix et précommande
Histoire de ne plus laisser place au moindre doute, c'est au tour de billbil-kun de confirmer la sortie PlayStation 5 de Starfield pour le 7 avril, avec 3 jours d'accès anticipé si vous passez par la Premium Edition.

Le ninja francophone confirme en outre que Xbox va appliquer la même réduction sur le prix d'origine qu'avec Avowed, soit 49,99€ pour la Standard et 69,99€ pour la Premium ajoutant la première extension, et enfin que les précommandes ouvriront dans deux semaines, laissant entendre un reveal officiel dans les mêmes eaux avec un mot sur l'upgrade pour tous, celle qui apportera plusieurs changements dans le jeu (sans parler de 2.0) comme une meilleure exploitation des phases dans l'espace.
publié le 02/03/2026 à 14:07 par Gamekyo
commentaires (9)
mattewlogan publié le 02/03/2026 à 14:55
Eh bien, j’espère pour eux que crimson desert va pas trop cartonner parce que sinon ça va être compliqué pour le vendre avec si peu de temps entre les deux jeux
sickjackz publié le 02/03/2026 à 15:36
Rien a foutre de Starfield... Portez nous les Ori sur PS5 plutôt que ce pétard mouillé.
mibugishiden publié le 02/03/2026 à 16:19
Quelle deception ce jeu, generation procedurale sans ame, histoire bidon, dialogues bidons, persos bidons, à la limite le gameplay est ok.

Mais bon c'est pas la version PS5 qui va changer le jeu.
heracles publié le 02/03/2026 à 16:32
Donc ils ont choisi de porter le jeu moyen en l'état sans revenir sur le fond
kameofever publié le 02/03/2026 à 16:37
Ce qui était l'une des plus grosses attentes a énormément déçu.
Je préfère que Bethesda se concentre sur le prochain TES.
Au moins, Starfield est une référence dont le studio doit se servir.
Car c'est absolument tout ce qu'il ne faut pas faire pour le prochain Elder Scrolls.
idd publié le 02/03/2026 à 17:05
pas de boite non plus :/
magneto860 publié le 02/03/2026 à 17:24
Il sera dans le Ps Plus Extra dans un an je pense. Je le ferai à ce moment là.
spartan1985 publié le 02/03/2026 à 17:58
L'histoire principale est a chier, les compagnons hormis Andreja (pour la maison Va'ruun) et peut être Sarah, le reste c'est osef, les missions de factions c'est ce qui m'a le plus plut, le gameplay et combats aériens pas mal, bien aimé le vaisseau Narwhal, je n'ai pas encore fait les DLC (trop chers).

Pas mauvais mais bien loin des attentes et il aurait du sortir plus tôt voir même day one sur PS5.
Si on a le choix, a faire sur PC pour les mods.
djfab publié le 02/03/2026 à 18:54
sickjackz : oui, j'attends aussi les Ori !
