Pokémon : les autres trailers du Presents, dont du Champions, du XD et un mignon jukebox
Petit retour sur le dernier Pokémon Presents car si le reveal (attendu) de Pokémon Vents & Vagues était évidemment la pièce maîtresse de ce RDV annuel, d'autres bande-annonces sont tombées et en vous épargnant le point suivi, voici ce qu'on en retiendra :

- Pokémon Champions, évolution naturelle des Colosseum, arrivera en avril prochain sur Switch (plus tard sur mobile). Le trailer, super cringe en passant, nous propose de rapides extraits de gameplay pour cet épisode compatible Pokémon Home et même s'il vous manque des bestioles parmi les milliers disponible, il sera possible de les récupérer via de la monnaie in-game, cette dernière servant également à modifier stats et compétences.

- Plus proche de nous, Pokémon Pokopia arrivera la semaine prochaine (5 mars) et on a pu découvrir l'existence d'un « DJ Motisma » pour écouter les différents thèmes de la franchise (à débloquer évidemment).

- Un rappel de la sortie cette semaine de Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille sur l'eShop Switch (19,99€ l'unité) dont la compatibilité Pokémon Home aura bien lieu, mais un peu plus tard.

- Le jeu GameCube Pokémon XD : Gale of Darkness déboulera en mars sur Switch 2 via le service d'abonnement NSO+.

- Même si affiché durant le « Presents » français, le goodies de luxe Pokémon Game Music Collection n'est pas encore annoncé sur notre territoire. Pour indication, c'est disponible sur la boutique US au prix de 69,99€, et on parle d'une sorte de petit juke-box livré avec 45 cartouches, chacune proposant un thème. Pas pratique pour enchaîner une playlist, mais c'est joli.









publié le 28/02/2026 à 09:29 par Gamekyo
commentaires (9)
khazawi publié le 28/02/2026 à 10:01
Déjà en rupture de stock et déjà sur Ebay pour racheter les pré-commandes au double du prix
ouroboros4 publié le 28/02/2026 à 10:01
On précisera quand même que Pokémon XD ne sera pas compatible avec Home
Au moins comma ça c'est clair
ratchet publié le 28/02/2026 à 10:27
Pokopia je vais le manger ce jeu, j’ai tellement hâte je pense que ça va compte en centaine d’heure

XD aussi je l’ai jamais jouer donc hâte de voir ! Grosse période Pokémon en ce moment, j’ai aussi pris Rouge Feu pour attendre jusqu’à Pokopia et la 10G du coup!
maxx publié le 28/02/2026 à 10:53
Champions c'est pas plutôt un Stadium like? Il n'y a pas d'aventure solo si?
shambala93 publié le 28/02/2026 à 10:58
ratchet
kidicarus publié le 28/02/2026 à 11:54
maxx c'est que pour les combat et ça va servir pour la compétition en parallèle des championnats de carte.
masharu publié le 28/02/2026 à 11:57
maxx Colosseum est un Stadium-like avec oui une campagne solo.
sdkios publié le 28/02/2026 à 12:42
J'aime bien l'idee du game music collection ! Si ca sort ici a prix correct, j'en prendrai peut etre un pour le fun
sonilka publié le 28/02/2026 à 14:49
La blague c'est la sortie de Champions d'abord sur Switch et plus tard sur mobile alors que le principal interêt de cette formule c'était justement de pouvoir jouer compétitif avec ses équipes sans passer par sa console. Comme d'hab aucune logique avec TPCi.
