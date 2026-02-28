Pokémon : les autres trailers du Presents, dont du Champions, du XD et un mignon jukebox
Petit retour sur le dernier Pokémon Presents car si le reveal (attendu) de Pokémon Vents & Vagues était évidemment la pièce maîtresse de ce RDV annuel, d'autres bande-annonces sont tombées et en vous épargnant le point suivi, voici ce qu'on en retiendra :
- Pokémon Champions, évolution naturelle des Colosseum, arrivera en avril prochain sur Switch (plus tard sur mobile). Le trailer, super cringe en passant, nous propose de rapides extraits de gameplay pour cet épisode compatible Pokémon Home et même s'il vous manque des bestioles parmi les milliers disponible, il sera possible de les récupérer via de la monnaie in-game, cette dernière servant également à modifier stats et compétences.
- Plus proche de nous, Pokémon Pokopia arrivera la semaine prochaine (5 mars) et on a pu découvrir l'existence d'un « DJ Motisma » pour écouter les différents thèmes de la franchise (à débloquer évidemment).
- Un rappel de la sortie cette semaine de Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille sur l'eShop Switch (19,99€ l'unité) dont la compatibilité Pokémon Home aura bien lieu, mais un peu plus tard.
- Le jeu GameCube Pokémon XD : Gale of Darkness déboulera en mars sur Switch 2 via le service d'abonnement NSO+.
- Même si affiché durant le « Presents » français, le goodies de luxe Pokémon Game Music Collection n'est pas encore annoncé sur notre territoire. Pour indication, c'est disponible sur la boutique US au prix de 69,99€, et on parle d'une sorte de petit juke-box livré avec 45 cartouches, chacune proposant un thème. Pas pratique pour enchaîner une playlist, mais c'est joli.
Au moins comma ça c'est clair
XD aussi je l’ai jamais jouer donc hâte de voir ! Grosse période Pokémon en ce moment, j’ai aussi pris Rouge Feu pour attendre jusqu’à Pokopia et la 10G du coup!