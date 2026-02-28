Pokémon : les autres trailers du Presents, dont du Champions, du XD et un mignon jukebox

Petit retour sur le dernier Pokémon Presents car si le reveal (attendu) deétait évidemment la pièce maîtresse de ce RDV annuel, d'autres bande-annonces sont tombées et en vous épargnant le point suivi, voici ce qu'on en retiendra :, évolution naturelle des Colosseum, arrivera en avril prochain sur Switch (plus tard sur mobile). Le trailer, super cringe en passant, nous propose de rapides extraits de gameplay pour cet épisode compatible Pokémon Home et même s'il vous manque des bestioles parmi les milliers disponible, il sera possible de les récupérer via de la monnaie in-game, cette dernière servant également à modifier stats et compétences.- Plus proche de nous,arrivera la semaine prochaine (5 mars) et on a pu découvrir l'existence d'un « DJ Motisma » pour écouter les différents thèmes de la franchise (à débloquer évidemment).- Un rappel de la sortie cette semaine desur l'eShop Switch (19,99€ l'unité) dont la compatibilité Pokémon Home aura bien lieu, mais un peu plus tard.- Le jeu GameCubedéboulera en mars sur Switch 2 via le service d'abonnement NSO+.- Même si affiché durant le « Presents » français, le goodies de luxen'est pas encore annoncé sur notre territoire. Pour indication, c'est disponible sur la boutique US au prix de 69,99€, et on parle d'une sorte de petit juke-box livré avec 45 cartouches, chacune proposant un thème. Pas pratique pour enchaîner une playlist, mais c'est joli.