Wolfenstein III : on dirait que c'est la bonne Wolfenstein III : on dirait que c'est la bonne

De nombreuses rumeurs allaient déjà dans ce sens mais on dirait que cette fois, c'est la bonne : MP1st rapporte selon ses sources la mise en place d'un casting chez MachineGames dans le but de trouver une (très) jeune fille intéressée pour un rôle dans Wolfenstein III, pour l'heure sous le nom de code « Valkyrie ».



Selon les éléments en la possession du site, le personnage serait celui de Sofiya, une ukrainienne orpheline que l'on devrait voir évoluer de ses 8 à 11 ans au gré de ses rencontres avec William B.J. Blazkowicz, évidemment toujours la star dans ce chapitre final de la trilogie. Les premières phases de motion-capture débuteront en avril 2026, avec d'autres sessions plus tard dans l'année et début 2027.



Au moins on comprend de suite que même en cas d'annonce surprise, il faudra patienter encore un peu avant la sortie du jeu.