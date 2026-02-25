Wolfenstein III : on dirait que c'est la bonne
De nombreuses rumeurs allaient déjà dans ce sens mais on dirait que cette fois, c'est la bonne : MP1st rapporte selon ses sources la mise en place d'un casting chez MachineGames dans le but de trouver une (très) jeune fille intéressée pour un rôle dans Wolfenstein III, pour l'heure sous le nom de code « Valkyrie ».
Selon les éléments en la possession du site, le personnage serait celui de Sofiya, une ukrainienne orpheline que l'on devrait voir évoluer de ses 8 à 11 ans au gré de ses rencontres avec William B.J. Blazkowicz, évidemment toujours la star dans ce chapitre final de la trilogie. Les premières phases de motion-capture débuteront en avril 2026, avec d'autres sessions plus tard dans l'année et début 2027.
Au moins on comprend de suite que même en cas d'annonce surprise, il faudra patienter encore un peu avant la sortie du jeu.
publié le 25/02/2026 à 23:24 par Gamekyo
Ca serait bien de mettre en avant la rebellion plutôt, avec un ton très mature et d'humour noir bien sûr, mais oublions ses filles....ou alors mettez une meuf aussi badass et marrante que Cate Archer !!
Je ne pense pas qu'on va jouer une gamine de 8 ans dans un Wolfenstein. J'imagine plutôt un perso qu'on va sauver avant de devenir récurrent dans le QG.