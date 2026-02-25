Pokémon Pokopia : la grosse présentation

La dernière session Treehouse Live de Nintendo a permis de repartir avec une large présentation de gameplay de, nouveau représentant de la tendance cozy games porté par son petit feelingsans surprendre personne vu qu'on y retrouve le même réalisateur chez Omega Force.Les premiers retours de ce début de mois parlent en tout cas d'un jeu particulièrement carré en la matière, et reste à conclure l'affaire le 5 mars prochain, exclusivement sur Switch 2.