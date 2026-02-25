recherche
Pokémon Pokopia : la grosse présentation
La dernière session Treehouse Live de Nintendo a permis de repartir avec une large présentation de gameplay de Pokémon Pokopia, nouveau représentant de la tendance cozy games porté par son petit feeling Dragon Quest Builders sans surprendre personne vu qu'on y retrouve le même réalisateur chez Omega Force.

Les premiers retours de ce début de mois parlent en tout cas d'un jeu particulièrement carré en la matière, et reste à conclure l'affaire le 5 mars prochain, exclusivement sur Switch 2.

publié le 25/02/2026 à 08:38 par Gamekyo
shanks publié le 25/02/2026 à 08:41
Ma demoiselle qui passe la tête par dessus mon épaule pendant que je mate la présentation : "Oooooooh mais c'est quoi, ça a l'air trop bien #paillettesdanslesyeux".

ça va se vendre cette connerie.
ratchet publié le 25/02/2026 à 08:42
Day one celui là
biboufett publié le 25/02/2026 à 08:52
Pas pour moi. Ça a l'air lent et soporifique.
aeris827 publié le 25/02/2026 à 08:53
J’ai pas pu regarder le treehouse en direct je vais regarder le replay
rocan publié le 25/02/2026 à 09:09
Je pense qu'il va faire un carton : il combine un Animal Crossing avec Pokémon...
cyr publié le 25/02/2026 à 09:11
shanks j'en ai terriblement envie, mais trop tard j'ai claquer le budget dans fallout 4.

Le prix putain....a 50€ je l'aurai pris. Mais la c'est non......
cyr publié le 25/02/2026 à 09:14
Par contre les petit yeux du metamorphe.....ça fait flipper lol.
jeanouillz publié le 25/02/2026 à 09:18
shanks pareil avec monsieur chez moi... purée ça va être la 1er GKC ici
churos45 publié le 25/02/2026 à 09:22
j'en connais plein qui ont déjà prévu de passer le reste de l'année dessus
link49 publié le 25/02/2026 à 09:30
J'ai hâte de tester ça.
nicolasgourry publié le 25/02/2026 à 09:38
Moi qui adhère pas à l'univers Pokemon (j'ai jamais acheté le moindre jeu de cette licence), le fait de mélanger Minecraft et Animal Crossing avec les "pouvoirs" des Pokemon, ça donne vla les possibilités, le tout dans une approche bon enfant (donc zen), dès la présentation j'ai vu tout le potentiel, donc je serais pas du tout étonné du succès du jeu (ça me donne limite envie de l'essayer, de l'acheter ça c'est autre chose).
nicolasgourry publié le 25/02/2026 à 09:43
shanks Le mélange de Pokemon et Pikmin, ça te parlerais plus, je pense.
rogeraf publié le 25/02/2026 à 10:13
Cette belle production me rappelle la Wii U, les années 2010
icebergbrulant publié le 25/02/2026 à 10:22
Iceberg passe sur l’article, regarde 1 minute de vidéo, un rictus fou rire commence à se dessiner, et fuit au plus vite avant qu’on le prenne pour cible
sandman publié le 25/02/2026 à 10:30
ca semble pas mal.
giru publié le 25/02/2026 à 10:57
Tellement hâte. Vu que Square Enix ne se décide pas à mettre Dragon Quest Builders 3 en production, c'est ce qu'on a de plus proche depuis longtemps.
burningcrimson publié le 25/02/2026 à 11:12
Ça valait le coup de claquer 500 euros dans cette console ce Treehouse....
evojink publié le 25/02/2026 à 12:16
Pas de multijoueur local par contre? Obligatoirement online ou gameshare?
