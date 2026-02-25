Pokémon Pokopia : la grosse présentation

La dernière session Treehouse Live de Nintendo a permis de repartir avec une large présentation de gameplay de Pokémon Pokopia, nouveau représentant de la tendance cozy games porté par son petit feeling Dragon Quest Builders sans surprendre personne vu qu'on y retrouve le même réalisateur chez Omega Force.
Les premiers retours de ce début de mois parlent en tout cas d'un jeu particulièrement carré en la matière, et reste à conclure l'affaire le 5 mars prochain, exclusivement sur Switch 2.
ça va se vendre cette connerie.
Le prix putain....a 50€ je l'aurai pris. Mais la c'est non......