Forza Horizon 6 montre ses différents biomes

Playground Games arrivera bien à recaler une présentation ded'ici le lancement prévu le 19 mai sur PC et Xbox Series (plus tard dans l'année sur PlayStation 5) mais en attendant, voici une vidéo plus reposante pour montrer les différents environnements clés que l'on pourra arpenter dans ce nouvel épisode situé au Japon.Rien de plus pour le moment, hormis un rappel des principaux arguments :- Plus grande map de la série- Tokyo est 5 fois plus grande que n'importe quelle autre ville proposée par Playground- La progression passera en partie par un journal de découvertes et souvenirs- On pourra prendre par exemple en photo des points d'intérêt- Beaucoup plus créatif dans l'édition du garage- L'aspect social passera par des zones dédiées- 550 bolides d'entrée de jeu dont une collaboration avec Toyota- On peut s'attendre à des délires locaux, dont une course contre un Gundam