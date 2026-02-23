recherche
News / Blogs
Forza Horizon 6 montre ses différents biomes
Playground Games arrivera bien à recaler une présentation de Forza Horizon 6 d'ici le lancement prévu le 19 mai sur PC et Xbox Series (plus tard dans l'année sur PlayStation 5) mais en attendant, voici une vidéo plus reposante pour montrer les différents environnements clés que l'on pourra arpenter dans ce nouvel épisode situé au Japon.

Rien de plus pour le moment, hormis un rappel des principaux arguments :

- Plus grande map de la série
- Tokyo est 5 fois plus grande que n'importe quelle autre ville proposée par Playground
- La progression passera en partie par un journal de découvertes et souvenirs
- On pourra prendre par exemple en photo des points d'intérêt
- Beaucoup plus créatif dans l'édition du garage
- L'aspect social passera par des zones dédiées
- 550 bolides d'entrée de jeu dont une collaboration avec Toyota
- On peut s'attendre à des délires locaux, dont une course contre un Gundam

4
Qui a aimé ?
magium, bourbon, tripy73, ouken
publié le 23/02/2026 à 10:39 par Gamekyo
commentaires (6)
potion2swag publié le 23/02/2026 à 10:49
Je trouve qu'on reconnait pas trop les routes japonaises (normal vu les contraintes gameplay). C'est trop large, pas assez dense.
xynot publié le 23/02/2026 à 10:59
Giga hype
sino publié le 23/02/2026 à 11:12
Si collaboration avec Toyota c’est le moment d’avoir les voitures de course utilisé en Rally1. Un pur kiff si c’est présent.
belmoncul publié le 23/02/2026 à 12:26
potion2swag C'est le problème de la série, les routes beaucoup trop large pour que les joueurs à la manette qui ne savent pas rouler droit ni freiner puissent s'amuser sans apprendre à conduire... ce qu'un jeu de course est censé faire quoi.
ravyxxs publié le 23/02/2026 à 13:21
Perso, même les fans comme moi en ont rien à foutre de ce genre de vidéo, nous ce qu'on veut, c'est monter en puissance, un vrai GRIND, pas jouer au jeu pendant 1 ou 2 heures, et se voir offrir la dernière Mercedes ou Ferrari et des tonnes de voitures de luxe. Il est ou le fun si en 3 heures de jeu, tu arrives constamment 3ème ou 1er ??

Franchement y en a marre de cet difficulté absente, et vouloir tout donner au joueur super vite. Acheter des maisons comme si on acheter une baguette frère...

J'adore la licence, mais ces détails m'ont trop souler...

potion2swag Oublie pas que les routes sont VIDES !!!! Tu as un jeu comme Gear Club Unlimited 3 qui fait mieux les choses que cette licence.
victornewman publié le 23/02/2026 à 14:59
ravyxxs Oui enfin, rouler avec une Citroën AX pendant 20 heures comme dans Gran Turismo, ce n’est pas la joie non plus…
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Forza Horizon 6
1
Ils aiment
Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo