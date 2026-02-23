Netflix : si aucun couac n'intervient, le film Bioshock lancera sa production en 2027 Netflix : si aucun couac n'intervient, le film Bioshock lancera sa production en 2027

16 ans que Hollywood a commencé à s'intéresser à l'univers de Bioshock pour une adaptation cinématographique et ce n'est qu'en 2022 que les choses ont commencé à se mettre en place avec aux commandes Francis Lawrence.



Interrogé par la chaîne Collider, le producteur Roy Lee a souhaité indiquer qu'à moins d'une énième mauvaise surprise, plus rien ne devrait freiner la future mise en place du chantier, juste le temps que Francis Lawrence boucle la post-prod du prochain Hunger Games, donc aux alentours de septembre. C'est à ce moment qu'il faudra obtenir la validation du scénario final (signé Michael Green) et lancer le casting en vue d'une éventuelle mise en production courant 2027, on rappelle pour le compte de Netflix, et avec pour cadre ce qu'on a pu voir dans le premier jeu de la franchise.



Roy Lee confie également que Take-Two est « impatient » de voir le film sortir, souhaitant qu'il coïncide avec de nouveaux produits JV, donc Bioshock 4 dans le meilleur des mondes, ou pourquoi pas une nouvelle remasterisation de la trilogie d'origine (un remake graphique du premier ne nous étonnerait d'ailleurs qu'à moitié).