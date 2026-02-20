NiOh 3 : meilleur lancement de la série

On le redit une nouvelle fois mais la Team Ninja a définitivement bien fait de revenir vers la franchise, déjà parce que le troisième épisode est très bon, mais aussi parce que cela permet de renflouer les caisses après les déboires sur le plan commercial deet: en une semaine,a tapé le million d'unités écoulées, soit le meilleur lancement de l'histoire de la franchise.Cela porte d'ailleurs le total des ventes de la série à désormais 10 millions.