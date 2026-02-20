recherche
NiOh 3 : meilleur lancement de la série
On le redit une nouvelle fois mais la Team Ninja a définitivement bien fait de revenir vers la franchise NiOh, déjà parce que le troisième épisode est très bon, mais aussi parce que cela permet de renflouer les caisses après les déboires sur le plan commercial de Wo Long, Rise of the Ronin et Ninja Gaiden 4 : en une semaine, NiOh 3 a tapé le million d'unités écoulées, soit le meilleur lancement de l'histoire de la franchise.

Cela porte d'ailleurs le total des ventes de la série à désormais 10 millions.

publié le 20/02/2026 à 08:06 par Gamekyo
commentaires (8)
burningcrimson publié le 20/02/2026 à 08:08
Mérité
edgar publié le 20/02/2026 à 08:13
Excellente nouvelle pour bien démarrer la journée.
nicolasgourry publié le 20/02/2026 à 08:24
Je suis content pour eux et la licence, je trouves que cette licence est sous estimé.
churos45 publié le 20/02/2026 à 08:26
Excellent
malroth publié le 20/02/2026 à 09:02
présent ^^

bon j'avais day one nioh 1 et nioh 2 donc je suis toujours la
danzkzu publié le 20/02/2026 à 09:11
Bon jeu (+60h et j'en suis pas encore au bout) par contre trop de recyclage (mobs/boss) et une fluidité qui oscille en mode performance, assez honteux quand on voit la technique.

En dehors de ça j'ai trouvé l'exploration très agréable sur la première région, après ça se casse la gueule, beaucoup plus linéaire
mattewlogan publié le 20/02/2026 à 09:15
danzkzu je suis vraiment d’accord avec ton commentaire, je suis dessus encore après 70 heures et j’ai pas bouclé le jeu, il est assez long mais je passe un super moment, je m’attendais pas à autant de qualité.
aozora78 publié le 20/02/2026 à 09:24
Bonne nouvelle pour Koei Tecmo!
Fiche descriptif
NiOh 3
0
Ils aiment
Nom : NiOh 3
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Team Ninja
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5
