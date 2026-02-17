recherche
News / Blogs
Après un report, The Seven Deadly Sins : Origin obtient sa nouvelle date de sortie
Attendu de base pour le mois dernier avant un report de dernière minute pour peaufiner on ne sait trop quoi, The Seven Deadly Sins : Origin bénéficie d'une nouvelle date de sortie et ce sera pour le 16 mars, d'abord sur PC/Steam et PlayStation 5, puis une semaine plus tard sur mobile iOS & Android.

Rien de plus donc on se contentera de rappeler que l'on part vers un nouveau F2P de la famille Genshin Impact avec de contenu à ne plus savoir qu'en foutre, une progression jouable en solo hors raids imposant de la coop pour s'en sortir, et « normalement » (c'est Netmarble, les guillemets s'imposent) une absence de P2W vu que la plupart des micro-transactions viendront de skins et de l'obtention d'autres personnages dont certains en mode multivers (coucou Four Knights of Apocalypse).

2
Qui a aimé ?
idd, kalas28
publié le 17/02/2026 à 08:38 par Gamekyo
commentaires (3)
kalas28 publié le 17/02/2026 à 13:10
cool ils ont eut raisons de le repousser. ça aura permis aux joueurs de torcher arknight enfield (magnifique jeu d'ailleurs sous unity) enfin d'être plus sereins pour commencer celui ci.
ouken publié le 17/02/2026 à 13:32
Non merci next
shambala93 publié le 17/02/2026 à 14:08
Ils auraient pu en faire un vrai jrpg mais non, c’est un gasha miteux.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Seven Deadly Sins : Origin
0
Ils aiment
Nom : The Seven Deadly Sins : Origin
Support : PC
Editeur : Netmarble
Développeur : Netmarble
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo