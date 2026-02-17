Après un report, The Seven Deadly Sins : Origin obtient sa nouvelle date de sortie

Attendu de base pour le mois dernier avant un report de dernière minute pour peaufiner on ne sait trop quoi,bénéficie d'une nouvelle date de sortie et ce sera pour le 16 mars, d'abord sur PC/Steam et PlayStation 5, puis une semaine plus tard sur mobile iOS & Android.Rien de plus donc on se contentera de rappeler que l'on part vers un nouveau F2P de la familleavec de contenu à ne plus savoir qu'en foutre, une progression jouable en solo hors raids imposant de la coop pour s'en sortir, et « normalement » (c'est Netmarble, les guillemets s'imposent) une absence de P2W vu que la plupart des micro-transactions viendront de skins et de l'obtention d'autres personnages dont certains en mode multivers (coucou).