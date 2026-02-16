Un peu de gameplay pour Lords of the Fallen II

Il n'y a pas que les asiatiques qui proposent des Soulsborne, FromSoftware inclus ou encore récemment la Team Ninja avec NiOh 3, et CI Games vient nous rappeler que cette année verra la sortie de Lords of the Fallen II dont voici une compilation d'extraits de gameplay le temps de 2 minutes. La qualité de la vidéo n'est pas irréprochable car capturée d'un Live Stream de l'équipe.
Un Stream qui a permis au studio d'évoqué le besoin d'élargir les zones de combats pour aller de paire avec le nombre d'ennemis à l'écran, une meilleure gestion de la distance par l'enchaînement plus fluide du corps-à-corps et de la magie, sans oublier un peu plus de verticalité (et de fait un meilleur usage des attaques sautées).
Un bon Souls c'est peu d'ennemis mais des ennemis coriaces, mais si t'as des ennemis chiants tous les 5m et qui souvent de font un gang bang c'est plus marrant du tout.
Je laisserais surement une chance au 2 car l'univers et les graphismes sont quand meme cools.
La presse - IGN en tête - va le crucifier mibugishiden
Après Wuchang, Lords of the Fallen est le Souls Like que j'ai le plus apprécié.
tokito homme/femme + fuck sweet baby, que demande de plus le peuple ?