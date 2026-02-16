Un peu de gameplay pour Lords of the Fallen II

Il n'y a pas que les asiatiques qui proposent des Soulsborne, FromSoftware inclus ou encore récemment la Team Ninja avec, et CI Games vient nous rappeler que cette année verra la sortie dedont voici une compilation d'extraits de gameplay le temps de 2 minutes. La qualité de la vidéo n'est pas irréprochable car capturée d'un Live Stream de l'équipe.Un Stream qui a permis au studio d'évoqué le besoin d'élargir les zones de combats pour aller de paire avec le nombre d'ennemis à l'écran, une meilleure gestion de la distance par l'enchaînement plus fluide du corps-à-corps et de la magie, sans oublier un peu plus de verticalité (et de fait un meilleur usage des attaques sautées).Pas encore de date précise néanmoins.