Un peu de gameplay pour Lords of the Fallen II
Il n'y a pas que les asiatiques qui proposent des Soulsborne, FromSoftware inclus ou encore récemment la Team Ninja avec NiOh 3, et CI Games vient nous rappeler que cette année verra la sortie de Lords of the Fallen II dont voici une compilation d'extraits de gameplay le temps de 2 minutes. La qualité de la vidéo n'est pas irréprochable car capturée d'un Live Stream de l'équipe.

Un Stream qui a permis au studio d'évoqué le besoin d'élargir les zones de combats pour aller de paire avec le nombre d'ennemis à l'écran, une meilleure gestion de la distance par l'enchaînement plus fluide du corps-à-corps et de la magie, sans oublier un peu plus de verticalité (et de fait un meilleur usage des attaques sautées).

Pas encore de date précise néanmoins.

publié le 16/02/2026 à 16:06 par Gamekyo
commentaires (13)
mrvince publié le 16/02/2026 à 16:11
Le 1er est tellement sous côté... A cause de ses débuts chaotique. C'est dommage. Un de mes souls like 3D préféré.
coconutsu publié le 16/02/2026 à 16:30
J'ai trouvé le premier tellement mauvais...peu de chance que je joue au 2 mais à voir si les retours sont très bon ou non et dans tout les cas ça sera à petit prix.
mibugishiden publié le 16/02/2026 à 16:35
Le 1 er est bien mais les ennemis c'est pas possible, passé la moitie du jeu y en a trop et c'est des sacs à PV, moi ca m'a fait quitter le jeu.

Un bon Souls c'est peu d'ennemis mais des ennemis coriaces, mais si t'as des ennemis chiants tous les 5m et qui souvent de font un gang bang c'est plus marrant du tout.

Je laisserais surement une chance au 2 car l'univers et les graphismes sont quand meme cools.
patrickleclairvoyant publié le 16/02/2026 à 16:35
J’ai fait le premier avec les game pass en fin d’année avec toutes les mise à jours qui changent le jeu, c’était excellent.
bladagun publié le 16/02/2026 à 16:46
Je suis en train de le faire en coop j'espère qu'il l'aura direct celui là, je trouvais le début naze mais plus on avance plus il est prenant, donc vivement celui là.
tokito publié le 16/02/2026 à 16:58
Le jeu va se faire massacrer par la critique, le directeur du jeu est un antiwoke convaincu, il a remis Homme/Femme au lieu de Type 1/2, a dénoncé l'emprise de Sweet Baby, l'enlaidissement imposé des persos féminins, le politiquement correct

La presse - IGN en tête - va le crucifier mibugishiden
mattewlogan publié le 16/02/2026 à 17:28
mibugishiden avec toutes les mises à jour, tu l’as réessayé car il est vraiment top?
soulfull publié le 16/02/2026 à 17:34
Elden Ring, Lies Of P,The Surge 2, Nioh 2, Nioh 3,Khazan sans compter les autres categories de jeux à faire. Je suis vraiment servi pour au moins 5 ans quand je regarde mon backlog.
shofroy publié le 16/02/2026 à 17:54
Sûrement Day One.
Après Wuchang, Lords of the Fallen est le Souls Like que j'ai le plus apprécié.
momotaros publié le 16/02/2026 à 17:58
Je ne le prendrai pas day one parceque je ne pardonne pas la douille du lancement du 1er donc pas assez confiance pour du prix fort mais il va finir a la maison, c'est sûr.

tokito homme/femme + fuck sweet baby, que demande de plus le peuple ?
perse9 publié le 16/02/2026 à 18:01
elden ring toujours au dessus...à tous les niveaux
belmoncul publié le 16/02/2026 à 20:44
Faut pas être intolérant à l'hémoglobine...
osiris67 publié le 16/02/2026 à 21:25
S ils le sorte pas dans un etat pitoyable comme le 1 ça peut etre un banger.
Fiche descriptif
Lords of the Fallen 2
Nom : Lords of the Fallen 2
Support : PC
Editeur : CI Games
Développeur : Hexworks
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
