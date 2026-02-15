recherche
Bloober Team : c'était donc Layers of Fear 3
On est très occupé de la Bloober Team et alors que la boîte a sorti Cronos : A New Dawn il y a moins de 6 mois et qu'on attend encore d'eux Silent Hill 1 Remake et une mystérieuse exclusivité Nintendo Switch 2, voilà qu'on nous annonce (suite à un long teaser) la mise en chantier d'un troisième chapitre de la franchise horrifique Layers of Fear, justement pour fêter les 10 ans du premier épisode.

Pour l'heure, ce sera un simple teaser, tandis que la franchise passera le cap du cross-média non pas avec une habituelle adaptation cinématographique, mais la reprise du folklore par des romanciers polonais, dont un premier livre signé Marta Bijan sortira en fin d'année.

publié le 15/02/2026 à 12:42
ziggourat publié le 15/02/2026 à 12:49
Tellement hâte de découvrir l'orientation que va prendre ce troisième épisode. On va encore bien se régaler
patrickleclairvoyant publié le 15/02/2026 à 12:59
Espérons qu’il soit mieux que le 2
kalas28 publié le 15/02/2026 à 13:21
trop bien cette licence
altendorf publié le 15/02/2026 à 13:42
Ceux qui pensaient vraiment que c'était une suite de Rule of Rose
mrvince publié le 15/02/2026 à 14:42
Avec Luchini propre.
Fiche descriptif
Layers of Fear 3
Nom : Layers of Fear 3
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Bloober Team
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
