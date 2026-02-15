Bloober Team : c'était donc Layers of Fear 3

On est très occupé de la Bloober Team et alors que la boîte a sortiil y a moins de 6 mois et qu'on attend encore d'euxet une mystérieuse exclusivité Nintendo Switch 2, voilà qu'on nous annonce (suite à un long teaser) la mise en chantier d'un troisième chapitre de la franchise horrifique, justement pour fêter les 10 ans du premier épisode.Pour l'heure, ce sera un simple teaser, tandis que la franchise passera le cap du cross-média non pas avec une habituelle adaptation cinématographique, mais la reprise du folklore par des romanciers polonais, dont un premier livre signé Marta Bijan sortira en fin d'année.