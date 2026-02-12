Ember Lab annonce Kena : Scars of Kosmora

Le State of Play a débuté avec une jolie surprise, même pas préalablement leakée en plus : après un joli coup d'essai, Ember Lab rempile sur sa propre IP avec l'annonce de, permettant le retour de l'héroïne bien plus expérimentée et qui ne va cette fois pas aider seulement les morts, mais aussi les vivants.Évidemment, c'est encore plus beau et évidemment, on aura encore plus de possibilités dans les combats et l'exploration pour le lancement prévu cette année, sur PC et PlayStation 5.