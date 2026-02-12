recherche
Ember Lab annonce Kena : Scars of Kosmora
Le State of Play a débuté avec une jolie surprise, même pas préalablement leakée en plus : après un joli coup d'essai, Ember Lab rempile sur sa propre IP avec l'annonce de Kena : Scars of Kosmora, permettant le retour de l'héroïne bien plus expérimentée et qui ne va cette fois pas aider seulement les morts, mais aussi les vivants.

Évidemment, c'est encore plus beau et évidemment, on aura encore plus de possibilités dans les combats et l'exploration pour le lancement prévu cette année, sur PC et PlayStation 5.

publié le 12/02/2026 à 23:38 par Gamekyo
commentaires (22)
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 23:39
La meilleur annonce pour moi.
narustorm publié le 12/02/2026 à 23:42
Complètement d'accord vdd !
aozora78 publié le 12/02/2026 à 23:43
Meilleure annonce en introduction.
Un jeu full current gen cette fois, développé avec l'aide des Playstation Studios, c'est top.

J'espère que l'ambition sera là, Kena a bien grandit
mattewlogan publié le 12/02/2026 à 23:47
Super annonce !!!
maxx publié le 12/02/2026 à 23:49
Excellent franchement! J'ai hâte de voir le résultat. Le premier était un très bon jeu et une belle entrée en la matière, là on sent qu'il y a un gap et c'est cool
zekk publié le 12/02/2026 à 23:50
Il a air terrible
guiguif publié le 13/02/2026 à 00:00
terminagore publié le 13/02/2026 à 00:02
Probablement day one. Putain ça tue.
kinectical publié le 13/02/2026 à 00:16
Ces magnifique sérieux
tynokarts publié le 13/02/2026 à 00:23
Ce jeu représente l’esprit PlayStation.
A faire et à refaire.
gamjys publié le 13/02/2026 à 00:56
Enfin une suite. J'avais adoré le premier, c'est une excellente surprise.
ouken publié le 13/02/2026 à 01:04
Day one une claque
mrvince publié le 13/02/2026 à 04:07
Cool. Car le premier était très beau et plutot sympa mais clairement tu sentais que le budget et/ou l'ambition était pas au max. Avec la réussite du 1 ils ont pu en mettre plus. Ca va être top.
sickjackz publié le 13/02/2026 à 08:54
Kena etait un super jeu... Et vraiment pas facile en plus!
Tres content de voir la licence revenir.
sasquatsch publié le 13/02/2026 à 08:58
Je le prends day one pour sur. Encore bloqué sur le premier un boss en milieu de jeu...nondidju...vais devoir me mater une soluce...moi qui évite car mon ambition est telle a vouloir réussir par moi même mais là je vais me plier aux exigences du jeu...qui m'a battu...
Kena aux allures mimi...tu m'as bien eu
hatefield publié le 13/02/2026 à 09:13
Intéressant, superbe DA et visiblement gros up d'ambitions par rapport au premier.
kratoszeus publié le 13/02/2026 à 09:53
Quelle année de folie in va dépasser les 800 euros de jeux laa faut se calmer ahah
simbaverin publié le 13/02/2026 à 10:06
La meilleur annonce du State of Play. Une très belle surprise.

tynokarts En quoi cela représente l’esprit PlayStation ?
C’est même pas une exclusivité.
ravyxxs publié le 13/02/2026 à 10:54
La XBOX c'est vraiment mort,aucun des jeux, si je ne m'abuse, sort sur Xbox series,qu'on me corrige si je me trompe merci.
sickjackz publié le 13/02/2026 à 12:33
Ravyxxs si, il doit y en avoir quelques-uns. C'est jste que Sony ne l'affiche pas lors de ses conference. Le GameFreak deja ca sort sur xbox, c'etait a leur derniere conf. Les jeux Konami ca doit etre pareil.
amario publié le 13/02/2026 à 12:46
Faire ca en 4 ans, chapeau
ravyxxs publié le 13/02/2026 à 15:09
sickjackz
Fiche descriptif
Kena : Scars of Kosmora
0
Ils aiment
Nom : Kena : Scars of Kosmora
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Ember Lab
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5
