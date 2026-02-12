recherche
News / Blogs
Blizzard : la classe démoniste s'apprête à envahir aussi bien Diablo II Ressurected que Diablo IV
Après Overwatch, Blizzard est passé à son deuxième gros segment d'actualité et en attendant celui pour World of Warcraft, parlons maintenant du hack's slash avec tout d'abord un point inattendu sur Diablo II Ressurected :

- Ajout (pour la première fois dans l'histoire du jeu) de la classe Démoniste via le nouveau DLC « Reign of the Warlock », ou devrait t-on parler de véritable extension vu le prix de 24,99€.
- Car le DLC ajoute également du contenu inédit en Endgame avec des Terror Zones remaniées et rotatives (toutes les 30 minutes) incluant des boss de difficulté Enfer pour débloquer des statues, elles-mêmes ouvrant la voie à de nouveaux affrontements dédiés aux joueurs les plus courageux de level 75.
- L'arrivée d'une nouvelle classe pousse à ajouter 2 nouveaux slots supplémentaires pour ses persos.
- Le titre fait en outre son arrivée dans le Game Pass (mais attention, pas l'extension).

Et pour ce qui concerne Diablo IV :

- La prochaine extension (prévue le 28 avril) ajoutera également le Démoniste.
- Une présentation complète de la classe aura lieu le 5 mars.
- Comme nous le savions déjà, le Paladin sera la deuxième nouvelle classe de cette extension mais vous pouvez de suite le débloquer si vous précommandez l'extension (Lord of the Hatred).
- Nouvelle grande région pour la campagne, avec sa grande capitale (Temis).
- Arrivée de deux nouveaux modes pour le Endgame, le premier permettant de vous créer une chaîne de 5 sessions sous conditions (comme l'apparition constant d'un boss à chacune), tandis que le deuxième se présente simplement comme une espèce de mode survie avec ses vagues infinies de mobs et le risque de voir popper plusieurs boss en même temps.

- Pour tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas l'extension, le 28 avril apportera une MAJ majeure transformant les arbres de compétences ainsi qu'une refonte du système de personnalisation. Notons également le retour dans cet épisode du Cube Horadrique pour modifier les propriétés des objets et de fait aller encore plus loin dans la conception du build unique.



3
Qui a aimé ?
kisukesan, idd, junaldinho
publié le 12/02/2026 à 15:04 par Gamekyo
commentaires (12)
negan publié le 12/02/2026 à 15:40
Il vient de débarquer dans le XGP aussi .
shanks publié le 12/02/2026 à 15:44
negan
C'est noté, même pas t'as lu.
Ban d'une semaine + soirée débat avec Sardoche.
mattewlogan publié le 12/02/2026 à 15:46
shanks
icebergbrulant publié le 12/02/2026 à 15:51


wantorx publié le 12/02/2026 à 16:33
Punaise ça régale pour Diablo II
micheljackson publié le 12/02/2026 à 17:37
Et en plus c'est gratuit !
Merci à Blizzard d'être toujours aussi généreux envers ses fans !
negan publié le 12/02/2026 à 17:44
shanks ''- Le titre fait en outre son arrivée dans le Game Pass (mais attention, pas l'extension).''

Oups, j'ai financé le prochain remake de DQ donc on évite le bann ?
shanks publié le 12/02/2026 à 17:48
negan
ça dépend si c'est l'édition Deluxe avec les jolis bonus (de merde)
negan publié le 12/02/2026 à 17:49
shanks édition simple mais dématérialisée donc plein pot
jaysennnin publié le 12/02/2026 à 18:22
j'avoue que je l'ai pas vu venir pour diablo 2 resurrected, faut que je me décide à le reprendre, et aussi à finir le 4
coconutsu publié le 12/02/2026 à 19:58
Le Warlock de D2 a l'air très cool!

Celui de D4 aussi en terme de gameplay mais moins en terme de visuel...ils a plusieurs sorts fluo avec du rose et du orange...ça s'éloigne beaucoup des artwork incroyable de la classe pour D4. Après c'est pas tout les sorts mais surtout la spé ritualiste qui mélange beaucoup rose/orange fluo...c'estl a spé mage DPS avec pentagramme sur le sol.

On a la spé invocation qui est aussi un peu trop rose fluo...

Pour la spé transformation c'est ok c'est ud CAC et des sorts de feu. (gameplay style druide)

Puis la spé Mastermind c'est une spé avec un gameplay comme le rogue mais avec une magie démonique des ombres.

En fait IGN a merdé et a posté un article et une vidéo, mais internet a récupéré la vidéo malgré la fermeture de l'article par IGN.

https://www.reddit.com/r/diablo4/comments/1r2k72k/ign_published_an_article_about_warlock_but_it_was/?share_id=3GY9XTx6N5t7ac4CQYqT2&utm_content=1&utm_medium=android_app&utm_name=androidcss&utm_source=share&utm_term=1
kakazu publié le 13/02/2026 à 00:49
Mais c'est sorti quand ça ? Je savais pas qu'il y avait eu un remake de Diablo 2
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Diablo IV
8
Ils aiment
Nom : Diablo IV
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Blizzard Entertainment
Genre : action
Multijoueur : oui
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo