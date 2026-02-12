Blizzard : la classe démoniste s'apprête à envahir aussi bien Diablo II Ressurected que Diablo IV

Après, Blizzard est passé à son deuxième gros segment d'actualité et en attendant celui pour, parlons maintenant du hack's slash avec tout d'abord un point inattendu sur- Ajout (pour la première fois dans l'histoire du jeu) de la classe Démoniste via le nouveau DLC « Reign of the Warlock », ou devrait t-on parler de véritable extension vu le prix de 24,99€.- Car le DLC ajoute également du contenu inédit en Endgame avec des Terror Zones remaniées et rotatives (toutes les 30 minutes) incluant des boss de difficulté Enfer pour débloquer des statues, elles-mêmes ouvrant la voie à de nouveaux affrontements dédiés aux joueurs les plus courageux de level 75.- L'arrivée d'une nouvelle classe pousse à ajouter 2 nouveaux slots supplémentaires pour ses persos.- Le titre fait en outre son arrivée dans le Game Pass (mais attention, pas l'extension).- La prochaine extension (prévue le 28 avril) ajoutera également le Démoniste.- Une présentation complète de la classe aura lieu le 5 mars.- Comme nous le savions déjà, le Paladin sera la deuxième nouvelle classe de cette extension mais vous pouvez de suite le débloquer si vous précommandez l'extension (Lord of the Hatred).- Nouvelle grande région pour la campagne, avec sa grande capitale (Temis).- Arrivée de deux nouveaux modes pour le Endgame, le premier permettant de vous créer une chaîne de 5 sessions sous conditions (comme l'apparition constant d'un boss à chacune), tandis que le deuxième se présente simplement comme une espèce de mode survie avec ses vagues infinies de mobs et le risque de voir popper plusieurs boss en même temps.- Pour tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas l'extension, le 28 avril apportera une MAJ majeure transformant les arbres de compétences ainsi qu'une refonte du système de personnalisation. Notons également le retour dans cet épisode du Cube Horadrique pour modifier les propriétés des objets et de fait aller encore plus loin dans la conception du build unique.