Oceanhorn 3 annoncé, de suite avec une date
Loin des AAA massifs, la petite licence de Cornfox & Bros. continue sa carrière dans son coin avec l'annonce de Oceanhorn 3 : Legend of the Shadow Sea, d'ores et déjà prévu pour le 5 mars mais une nouvelle fois en exclusivité sur le service Apple Arcade. Comme par le passé, attendez-vous à l'avenir à divers portages PC/consoles.

Bien évidemment, ce sera plus joli (et même assez impressionnant pour du mobile), également plus complet dans ses mécaniques et le travail sur la narration des annexes, et après la vue du dessus du premier épisode, puis la standard de dos du deuxième, sachez que ce troisième arc vous donnera le choix de switcher pour basculer à la première personne.

publié le 12/02/2026 à 06:57 par Gamekyo
mattewlogan publié le 12/02/2026 à 07:11
Ça ressemble tellement à Zelda
link571 publié le 12/02/2026 à 08:25
Très jolie pour du mobile mais alors cette DA…
belmoncul publié le 12/02/2026 à 11:27
Content de voir ce studio prendre petit à petit du bagout et faire évoluer sa license.
drybowser publié le 12/02/2026 à 11:55
Toujours un bon gros copié collé dégueulasse de Zelda exactement comme les deux premiers ...
destati publié le 12/02/2026 à 14:46
J'ai fait les 2 premiers (pas fait le spin-off). J'ai préféré le 1 au 2 (qui était + joli ceci dit). Ce sont des jeux sympa, mais qui manquent un peu d'identité, de polish et surtout de direction créative pour la mise en scène. Mais je le ferai quand même, rien que pour soutenir l'initiative (en espérant des améliorations).
aros publié le 12/02/2026 à 17:39
Euh... parce que y'avait un 2 ?
