Oceanhorn 3 annoncé, de suite avec une date

Loin des AAA massifs, la petite licence de Cornfox & Bros. continue sa carrière dans son coin avec l'annonce de, d'ores et déjà prévu pour le 5 mars mais une nouvelle fois en exclusivité sur le service Apple Arcade. Comme par le passé, attendez-vous à l'avenir à divers portages PC/consoles.Bien évidemment, ce sera plus joli (et même assez impressionnant pour du mobile), également plus complet dans ses mécaniques et le travail sur la narration des annexes, et après la vue du dessus du premier épisode, puis la standard de dos du deuxième, sachez que ce troisième arc vous donnera le choix de switcher pour basculer à la première personne.