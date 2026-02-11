Un trailer ''St Valentin'' pour Hellraiser : Revival

Toujours pas de date de sortie ferme pour l'attirantmais tout de même une bande-annonce spéciale Saint Valentin car derrière l'aspect gore/macabre/SM se cache ici une histoire d'amour, celle de Aidan qui va devoir traverser les abysses pour sauver sa bien-aimée des tourments éternels, le tout en évitant de succomber soi-même à l'emprise d'un certain Pinhead (à ne pas traduire par « tête de pine »).Le lancement tombera normalement cette année, une nouvelle fois sur PC/PS5/XBS.