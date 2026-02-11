recherche
Un trailer ''St Valentin'' pour Hellraiser : Revival
Toujours pas de date de sortie ferme pour l'attirant Cliver Barker's Hellraiser : Revival mais tout de même une bande-annonce spéciale Saint Valentin car derrière l'aspect gore/macabre/SM se cache ici une histoire d'amour, celle de Aidan qui va devoir traverser les abysses pour sauver sa bien-aimée des tourments éternels, le tout en évitant de succomber soi-même à l'emprise d'un certain Pinhead (à ne pas traduire par « tête de pine »).

Le lancement tombera normalement cette année, une nouvelle fois sur PC/PS5/XBS.

publié le 11/02/2026 à 13:37 par Gamekyo
negan publié le 11/02/2026 à 14:42
Il ne m'attire pas du tout celui-là, déjà de base je n'aime pas le film.

Mais la c'est sale mais sale bizarre et pervers.
rogeraf publié le 11/02/2026 à 15:15
Je comprends pas tous les ans la St Valentin ca tombe un mardi le soir du match Paris en Ligue des Champions, et cette année c'est un samedi. J'ai du rater un épisode ou j'ai changé de dimension
fritesmayo76 publié le 11/02/2026 à 16:51
Les cénobites tranquilles.
akinen publié le 11/02/2026 à 17:34
negan j’pense pareil
kujotaro publié le 11/02/2026 à 18:32
MAGNIFIQUE. C'est day one direct !
mattewlogan publié le 11/02/2026 à 19:14
Fiche descriptif
Clive Barker's Hellraiser : Revival
Nom : Clive Barker's Hellraiser : Revival
Support : PC
Editeur : Saber Interactive
Développeur : Saber Interactive
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
