Blades of Fire redonne RDV ce mercredi
Plus ou moins bien apprécié par un public pas forcément très large (si les ventes avaient été bonnes, 505 Games l'aurait signalé), Blades of Fire va pourtant revenir dans l'actualité ce mercredi avec une nouvelle annonce de la part de MercurySteam sans trop encore savoir à quoi s'attendre : DLC ? Grosse extension ? Suite ? Upgrade majeure ?

RDV dans deux jours donc, et en attendant, si vous êtes passés à côté du jeu, une démo jouable reste disponible sur tous les supports concernés (PC, PS5, XBS).



publié le 09/02/2026 à 15:03 par Gamekyo
tripy73 publié le 09/02/2026 à 15:14
Même si le jeu n'a pas fait beaucoup de vente, s'ils continuent à communiquer et bosser dessus, c'est qu'ils ont sûrement réussi à rentrer dans leurs frais. Curieux de voir s'ils vont proposer du nouveau contenu, car ça me semble un peu tôt pour parler d'une possible suite et vont-ils en profiter pour annoncer une version Switch 2 au passage
guiguif publié le 09/02/2026 à 15:14
Version Switch 2 i guess
giru publié le 09/02/2026 à 15:21
Version Switch 2 d’office.
marcelpatulacci publié le 09/02/2026 à 15:45
Version Switch 2 downgrade edition
hibito publié le 09/02/2026 à 16:30
j'avais bien aimé la demo mais le no go vient du système de forge, auquel je n'arrive pas à m'habituer, et qui me prends la tête.
guiguif publié le 09/02/2026 à 21:22
hibito en vrai c'est pas compliqué quand tu as capté le truc (ya des video tuto), puis une fois une arme forgée, tu peux la refaire automatiquement sans faire le mini jeu.
hibito publié le 10/02/2026 à 01:18
Je n'appelle pas cela un mini jeu quand ça fait partie intégrante des mécaniques permettant de gagner en puissance. Ça me fait penser à la transforge de DQXI ou encore le mini jeu incompréhensible dans Xenoblades Chronicles.
Je réfléchirais à prendre le jeu une fois qu'il sera a petit prix sur Steam et avec une option de forge auto...
Blades of Fire
Nom : Blades of Fire
Support : PC
Editeur : 505 Games
Développeur : Mercury Steam Entertainment
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
