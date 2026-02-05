Granblue Fantasy ReLink de retour avec une extension et une version Switch 2
Depuis le temps, nous pensions que Granblue Fantasy Relink était définitivement derrière nous mais Cygames préparait un truc pour le 9 juillet 2026 : une ressortie du jeu en incluant une grosse extension fait de tout ce que l'on doit attendre (nouveau scénario, nouveau mode purement solo, quêtes spéciales coop, et même du total cross-play).
Il vous en coûtera 59,99€ pour le jeu de base et l'extension (qui pourra être achetée individuellement si vous avez déjà le jeu de base) sur PC et supports PlayStation. Une version Switch 2 débarquera pour la première fois, également en boîte (Key Card…).
Quels sont ses défauts ?
Surtout que Tales of Arise est annoncé en parallèle, il me semble qu'il a de meilleurs retours.
8.2 joueurs sur Meta
89% Steam
4.6/5 PSN
C'est que c'est pas un A-RPG conventionnel, t'as 10/15 heures de mode histoire linéaire et les 60 suivantes c'est de la quête annexe à buter des mobs/boss en coop online ou avec l'IA.