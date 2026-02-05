Granblue Fantasy ReLink de retour avec une extension et une version Switch 2

Depuis le temps, nous pensions queétait définitivement derrière nous mais Cygames préparait un truc pour le 9 juillet 2026 : une ressortie du jeu en incluant une grosse extension fait de tout ce que l'on doit attendre (nouveau scénario, nouveau mode purement solo, quêtes spéciales coop, et même du total cross-play).Il vous en coûtera 59,99€ pour le jeu de base et l'extension (qui pourra être achetée individuellement si vous avez déjà le jeu de base) sur PC et supports PlayStation. Une version Switch 2 débarquera pour la première fois, également en boîte (Key Card…).