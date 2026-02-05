recherche
Granblue Fantasy ReLink de retour avec une extension et une version Switch 2
Depuis le temps, nous pensions que Granblue Fantasy Relink était définitivement derrière nous mais Cygames préparait un truc pour le 9 juillet 2026 : une ressortie du jeu en incluant une grosse extension fait de tout ce que l'on doit attendre (nouveau scénario, nouveau mode purement solo, quêtes spéciales coop, et même du total cross-play).

Il vous en coûtera 59,99€ pour le jeu de base et l'extension (qui pourra être achetée individuellement si vous avez déjà le jeu de base) sur PC et supports PlayStation. Une version Switch 2 débarquera pour la première fois, également en boîte (Key Card…).

publié le 05/02/2026 à 15:27 par Gamekyo
commentaires (11)
lion93 publié le 05/02/2026 à 15:29
Oh cool qu'ils pensent encore faire du contenue pour le jeu! Le retour de BEATRIX!
guiguif publié le 05/02/2026 à 15:37
J'aurai préféré un 2
burningcrimson publié le 05/02/2026 à 16:41
Idem je pensais que c était une suite :/
ouken publié le 05/02/2026 à 16:53
La plus grosse déception que j'ai eu sur un arpg ....
oreillesal publié le 05/02/2026 à 22:39
ouken j'ai cru comprendre que les avis étaient assez mitigés en effet. Il me faisait de l'oeil, mais je n'ai pas suivi son actu.
Quels sont ses défauts ?
Surtout que Tales of Arise est annoncé en parallèle, il me semble qu'il a de meilleurs retours.
idd publié le 05/02/2026 à 22:51
ah bah ça tombe bien j'ai platiné Relink hier soir
guiguif publié le 06/02/2026 à 01:35
oreillesal Les avis ne sont absolument pas mitigé

8.2 joueurs sur Meta
89% Steam
4.6/5 PSN

C'est que c'est pas un A-RPG conventionnel, t'as 10/15 heures de mode histoire linéaire et les 60 suivantes c'est de la quête annexe à buter des mobs/boss en coop online ou avec l'IA.
rendan publié le 06/02/2026 à 01:38
Il est juste incroyable ce jeu Et a eu de très bonnes ventes
ouken publié le 06/02/2026 à 08:23
oreillesal histoire nul, cours, combats vraiment d'un ennui...la DA et magnifique mes le jeux et naze .
ouken publié le 06/02/2026 à 08:24
oreillesal arise et largement meilleur
angealexiel publié le 06/02/2026 à 18:00
il m'a bien occupé en manque de MH , mais pour jouer online c'etait mal foutu , j'ai bien aimé le jeu , graphisuement sublime mais ca manquait de contenu sur la durée... mais c'est une bonne nouvelle cette extension je m'y attendais pas.
