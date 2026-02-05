Partner Showcase : le point Square Enix, avec des dates pour The Adventures of Elliot et FFVII Rebirth
On continue ? Alors parlons maintenant de Square Enix qui avait moins de choses à dire que d'autres avec seulement deux jeux mais deux d'importance pour le catalogue. Le tout neuf action-RPG en HD-2D The Adventures of Elliot : Millenium Tale arrivera donc le 18 juin 2026 (également sur les autres supports), tandis que le portage de Final Fantasy VII Rebirth débarquera déjà le 3 juin.
Concernant le dernier cité, il en sera très probablement de même pour la version Xbox Series.
C’est dingue qu’il arrive si vite alors que le Remake vient à peine de sortir.
En tout cas, pour moi c'est commandé