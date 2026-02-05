recherche
Partner Showcase : le point Square Enix, avec des dates pour The Adventures of Elliot et FFVII Rebirth
On continue ? Alors parlons maintenant de Square Enix qui avait moins de choses à dire que d'autres avec seulement deux jeux mais deux d'importance pour le catalogue. Le tout neuf action-RPG en HD-2D The Adventures of Elliot : Millenium Tale arrivera donc le 18 juin 2026 (également sur les autres supports), tandis que le portage de Final Fantasy VII Rebirth débarquera déjà le 3 juin.

Concernant le dernier cité, il en sera très probablement de même pour la version Xbox Series.



publié le 05/02/2026 à 15:21 par Gamekyo
yurius publié le 05/02/2026 à 15:26
On a des infos sur la version physique de adventure of elliot?
edgar publié le 05/02/2026 à 15:35
Déjà pour Rebirth ?

C’est dingue qu’il arrive si vite alors que le Remake vient à peine de sortir.
mattewlogan publié le 05/02/2026 à 15:46
Elliot j’adore
pcverso publié le 05/02/2026 à 16:46
Ff7 rebirth et vachement propre
sonilka publié le 05/02/2026 à 17:07
Donc SE décide de faire sortir The Adventures of Elliot deux semaines après Rebirth. C'est finement joué. Stratégie commerciale en béton.
gat publié le 05/02/2026 à 17:24
pcverso Toi t’as pas joué au jeu
pcverso publié le 05/02/2026 à 17:32
gat non c'est clair mais pour une console portable je trouve ca quand meme moins catastrophique que se que je pensais
ziggourat publié le 05/02/2026 à 19:22
C'est très propre, square enix régale et gère. Le jeu est en plus en précommande sur l'eshop à 48€ pour le moment, c'est donné compte tenu de la qualité du jeu même si je préfère Remake quand même.

En tout cas, pour moi c'est commandé
k13a publié le 06/02/2026 à 00:20
Je vais surement prendre The Adventures of Elliot : Millenium Tale D1. J'ai vraiment apprécié la démo.
zadig57 publié le 06/02/2026 à 07:03
k13a Je ne savais pas qu’il y avait une demo, je regarderai sur Switch 2 si elle est la, mais c’est vrai qu’il est séduisant. Ils devraient Remaker des anciens jeux dans ce style…
