Partner Showcase : le point Square Enix, avec des dates pour The Adventures of Elliot et FFVII Rebirth

On continue ? Alors parlons maintenant de Square Enix qui avait moins de choses à dire que d'autres avec seulement deux jeux mais deux d'importance pour le catalogue. Le tout neuf action-RPG en HD-2Darrivera donc le 18 juin 2026 (également sur les autres supports), tandis que le portage dedébarquera déjà le 3 juin.Concernant le dernier cité, il en sera très probablement de même pour la version Xbox Series.