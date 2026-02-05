recherche
Partner Showcase : le point Bandai Namco, avec du Tales of Arise et l'annonce de Captain Tsubasa 2
Bandai Namco n'allait pas échapper à Partner Showcase de Nintendo et a même débuté par une annonce toute fraîche, concernant donc tous les supports : nous aurons un Captain Tsubasa 2 : World Fighters et ça arrivera pour cette année avec ses 110 personnages jouables (et 22 équipes nationales) pour tenter de voler un peu la vedette au dernier Inazuma Eleven.

A part cela, c'est l'instant rattrapage avec Tales of Arise : Beyond the Dawn Edition (incluant l'extension donc) le 22 mai, suivi le 10 juillet par Digimon Story : Time Stranger qui concernera également la Switch première du nom.





publié le 05/02/2026 à 15:04 par Gamekyo
commentaires (1)
ouken publié le 05/02/2026 à 16:56
Perso je prend les 3
