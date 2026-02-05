Le très joli Orbitals arrivera cet été sur Switch 2
Prêt à un nouveau bon coup après celui de Clair Obscur : Expedition 33 (vous connaissez ?), Kepler Interactive aura dans son catalogue 2026, et désormais plus précisément cet été, l'exclusivité Switch 2 Orbitals dont voici une nouvelle bande-annonce.
Et si vous aviez loupé l'annonce il y a quelques semaines, bah… c'est en gros un jeu Josef Fares, mais sans Josef Fares, néanmoins à la sauce anime 80/90s pour bien se démarquer. Et ça a effectivement une certaine gueule.
Je suis hype mais ça peut être aussi un fares like de wish.
Dommage que ce soit un jeu uniquement coop.
En tout cas j'adore bordel, même le style manga a l'ancienne des années 90's
Je retiens que lui et Olive et Tom 2
En tous cas la vidéo dans cette page et de bien meilleur qualité que durant le showcase
Le jeu Coop est très bien mais il aurais peut-être du ajouter une option qui permet au bot de prendre la place du deuxième personnage pour les joueurs qui jouent seulement en solo.
Je suis désolé mais it take two a deja tout fait, c'est presque du vu et revu avec ce orbital.
Et encore une couche avait été remis avec split fiction.
J'espère qu'il y a plus que ce que le trailer montre en terme d'idées
Après il a une DA très accrocheuse et le jeu semble séduisant.
Et en plus c'est magnifique
kidicarus j'allais le dire, le niveau de confiance envers ce titre doit être élevé pour le mettre en avant au début du partner direct.
On verra bien. En espérant que ce soit aussi bons que les jeux précités.
Et ce n'est pas les jeux Bethesda qui cloturent le ND japonais mais RE9