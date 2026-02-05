Le très joli Orbitals arrivera cet été sur Switch 2

Prêt à un nouveau bon coup après celui de(vous connaissez ?), Kepler Interactive aura dans son catalogue 2026, et désormais plus précisément cet été, l'exclusivité Switch 2dont voici une nouvelle bande-annonce.Et si vous aviez loupé l'annonce il y a quelques semaines, bah… c'est en gros un jeu Josef Fares, mais sans Josef Fares, néanmoins à la sauce anime 80/90s pour bien se démarquer. Et ça a effectivement une certaine gueule.