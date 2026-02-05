recherche
Le très joli Orbitals arrivera cet été sur Switch 2
Prêt à un nouveau bon coup après celui de Clair Obscur : Expedition 33 (vous connaissez ?), Kepler Interactive aura dans son catalogue 2026, et désormais plus précisément cet été, l'exclusivité Switch 2 Orbitals dont voici une nouvelle bande-annonce.

Et si vous aviez loupé l'annonce il y a quelques semaines, bah… c'est en gros un jeu Josef Fares, mais sans Josef Fares, néanmoins à la sauce anime 80/90s pour bien se démarquer. Et ça a effectivement une certaine gueule.

kali, ducknsexe, kisukesan, ouken, drybowser, gameslover, fenek, nicolasgourry, link49, legato, oreillesal, 51love, elcidfx, thekingman1, spartan1985, pimoody
publié le 05/02/2026 à 15:45
commentaires (21)
taiko publié le 05/02/2026 à 15:47
La seule présentation intéressante ????
Je suis hype mais ça peut être aussi un fares like de wish.
mattewlogan publié le 05/02/2026 à 15:47
J’adore ce jeu, ça a vraiment une bonne gueule
newtechnix publié le 05/02/2026 à 15:48
Le jeu a l'air sympathique...c'est déjà le Goty 2026 pour la DA c'est vraiment trop fun cet aspect vintage cassette vidéo.
edgar publié le 05/02/2026 à 15:56
Super !
aeris291 publié le 05/02/2026 à 16:08
J'adore

Dommage que ce soit un jeu uniquement coop.
liberty publié le 05/02/2026 à 16:20
aeris942 alors ce genre de jeu tu le fais avec ta meuf/ton mec sur un weekend et c'est de bons souvenirs
marcelpatulacci publié le 05/02/2026 à 16:26
Un It Takes two-Like en gros ?

En tout cas j'adore bordel, même le style manga a l'ancienne des années 90's

Je retiens que lui et Olive et Tom 2
jenicris publié le 05/02/2026 à 16:33
Le seul truc un tant sois peu intéressant pour l'intérêt de la Switch 2 mais dommage jeu coop
ouken publié le 05/02/2026 à 16:51
Whaou la Da défonce !!
sonilka publié le 05/02/2026 à 17:01
Esthétiquement c'est superbe. Faudra voir tout le reste. C'est juste dommage que ca soit de la co-op.
cyr publié le 05/02/2026 à 17:30
J'ai une question, on doit forcément jouer a 2, ou on incarne chacun des personnages tour a tour? L'écran scindé en 2, me titille.

En tous cas la vidéo dans cette page et de bien meilleur qualité que durant le showcase
ducknsexe publié le 05/02/2026 à 17:36
Day One. Cette aspect manga 80 - 90 je kiff.

Le jeu Coop est très bien mais il aurais peut-être du ajouter une option qui permet au bot de prendre la place du deuxième personnage pour les joueurs qui jouent seulement en solo.
oreillesal publié le 05/02/2026 à 18:03
Très intéressant, je n'avais pas capté que c'était du gameplay.
fan2jeux publié le 05/02/2026 à 18:06
La DA est bonne mais les mécaniques....hmmm
Je suis désolé mais it take two a deja tout fait, c'est presque du vu et revu avec ce orbital.
Et encore une couche avait été remis avec split fiction.

J'espère qu'il y a plus que ce que le trailer montre en terme d'idées
giru publié le 05/02/2026 à 18:59
Mon coup de cœur de ce Direct. Achat les yeux fermés rien que pour la DA et le coop.
kidicarus publié le 05/02/2026 à 19:59
Nintendo doit y croire pour en faire l'ouverture de son ND partner.
Après il a une DA très accrocheuse et le jeu semble séduisant.
51love publié le 05/02/2026 à 20:12
J'adore ! J'aimerais plus de jeux de la trempe It Takes Two et Split Fiction et mon vœu est exaucé, il a l'air excellent

Et en plus c'est magnifique

kidicarus j'allais le dire, le niveau de confiance envers ce titre doit être élevé pour le mettre en avant au début du partner direct.

On verra bien. En espérant que ce soit aussi bons que les jeux précités.
aeris291 publié le 05/02/2026 à 22:23
kidicarus A noter que ce n'est pas Orbital qui fait l'ouverture du ND japonais, ils l'ont placé en plein milieu du Direct.

Et ce n'est pas les jeux Bethesda qui cloturent le ND japonais mais RE9
cidkageno publié le 06/02/2026 à 01:59
Incroyable la DA. Du miel.
fdestroyer publié le 06/02/2026 à 06:19
S'il vous plait en cartouche complète!!! PLEASEEE! C'est du Split Fiction façon anime des 80/90s, c'est la crème de la crème pour moi!!
choroq publié le 06/02/2026 à 09:29
Voilà une bonne idée, certes copier à la faro, mais une bonne idée avec son univers complétement nouveau, une exclu encore mieux, tu vois Nintendo un coop 3D avec mario, ça aurait était pas mal.
Fiche descriptif
Orbitals
2
Ils aiment
Nom : Orbitals
Support : Switch 2
Editeur : Kepler Interactive
Développeur : Shapefarm
Genre : action
