Partner Showcase : le point Konami avec une compilation Super Bomberman et une autre pour Goemon
On passe à Konami, toujours sans la confirmation du portage de Silent Hill 2 Remake mais qui avait tout de même des trucs à dire avec l'annonce en shadow-drop de Super Bomberman Collection (Switch 1 & 2) intégrant les 5 épisodes de la SNES mais aussi les 2 de la NES pour la culture, fourni avec du online et un mode Boss Rush. Une démo est disponible en même temps que le jeu, donc de suite.
L'éditeur ajoutera également son endurant F2P eFootball dans le courant de l'été et les japonais auront également les honneurs d'une indispensable version hybride du prochain Powerfull Pro Baseball. Enfin, petite surprise avec le reveal d'une Gambare Goemon Collection hautement alléchante pour les nostalgiques mais BIEN ENTENDU réservée aux japonais, dès le 2 juillet.
Ça mérite une version française et traduite bien sur.
Je suis sur que le script de tout ces jeux Goemon n'arrive meme pas a la moitié du script de ces jeux Yu-Gi-Oh!
Konami n'en a juste rien a cirer.