Partner Showcase : le point Konami avec une compilation Super Bomberman et une autre pour Goemon
On passe à Konami, toujours sans la confirmation du portage de Silent Hill 2 Remake mais qui avait tout de même des trucs à dire avec l'annonce en shadow-drop de Super Bomberman Collection (Switch 1 & 2) intégrant les 5 épisodes de la SNES mais aussi les 2 de la NES pour la culture, fourni avec du online et un mode Boss Rush. Une démo est disponible en même temps que le jeu, donc de suite.

L'éditeur ajoutera également son endurant F2P eFootball dans le courant de l'été et les japonais auront également les honneurs d'une indispensable version hybride du prochain Powerfull Pro Baseball. Enfin, petite surprise avec le reveal d'une Gambare Goemon Collection hautement alléchante pour les nostalgiques mais BIEN ENTENDU réservée aux japonais, dès le 2 juillet.







publié le 05/02/2026 à 14:56 par Gamekyo
commentaires (14)
thejoke publié le 05/02/2026 à 15:05
Est-ce qu'on peut espérer une traduction au moins en anglais pour Goemon ou c'est complètement mot ?
djfab publié le 05/02/2026 à 15:05
Si seulement ils faisaient un nouveau Goemon un minimum ambitieux... Mais ne rêvons pas !
gaeon publié le 05/02/2026 à 15:08
La collection de Bomberman SNES c'est juste miam et remiam
gaeon publié le 05/02/2026 à 15:16
Ah mais j'attendrais quand même la version physique je pense u_u
newtechnix publié le 05/02/2026 à 15:24
Limited Run va passer par là et les européens serotn condamnés à se contenter d'une version US avec la taxe tva qui va avec
gally099 publié le 05/02/2026 à 15:40
Collection bomberman !!!
gally099 publié le 05/02/2026 à 15:44
gaeon aout 2026 annoncé dans la vidéo du direct
gaeon publié le 05/02/2026 à 16:15
gally099 bien vu, il fallait avoir l'oeil, allons y pour Aout alors ^~^
paulnewman publié le 05/02/2026 à 17:33
Pour Bomberman c'est chez redartgames que ça se passe (il est déjà en préco). 69.99€

https://www.redartgames.com/games/1038-super-bomberman-collection-nintendo-switch-collector-s-edition.html
gally099 publié le 05/02/2026 à 17:36
le jeu de base me suffit.
kidicarus publié le 05/02/2026 à 17:56
Dommage que goemon n'est pas pour nous et dire que j'en ai eu quelques sur snes et ceux de la N64.
Ça mérite une version française et traduite bien sur.
tonius publié le 05/02/2026 à 18:33
Pauvre Goemon, son premier jeu en 21 ans (!) et Konami lui met quand meme un doigt d'honneur, en pendant ce temps la, ils sortent des compil' Yu-Gi-Oh! avec genre, 5 jeux tout traduits en plusieurs langues!

Je suis sur que le script de tout ces jeux Goemon n'arrive meme pas a la moitié du script de ces jeux Yu-Gi-Oh!

Konami n'en a juste rien a cirer.
gally099 publié le 05/02/2026 à 20:38
eviter la version switch 2 de bomberman game key card.
legato publié le 05/02/2026 à 20:57
Goemon
