Crimson Desert, c'est aussi et surtout des combats
Crimson Desert va proposer tout un tas de choses, peut-être même trop disent déjà les craintifs, mais le cœur restera les combats et c'est sur ce point que s'attarde cette nouvelle présentation entre feeling, possibilité, obtention de nouvelles compétences et bien entendu upgrade de l'équipement à la forge du coin (en n'oubliant pas que Kliff sera rejoint dans l'aventure par deux autres protagonistes jouables).
Sortie prévue le 19 mars prochain (PC/PS5/XBS), sans risque de nouveau report depuis son récent passage au statut GOLD.
On va se régaler si ça tient ces promesses pademoniumcinematics
La chaine Youtube FR BattlefrontFR décortique toutes les informations autour du jeu si jamais vous êtes intéressés
On dirait tellement que ce jeu prends tout ce qui marche à droite et à gauche et tente d'en faire un truc.
Par contre, les persos ont tellement zéro personnalité c'est gênant, notamment les visages qui sortent du random mmo coréen
Surtout que d’autres ont dit que c’était plutôt pas mal
Après encore une fois faudra voir le jeu dans son ensemble avec l’histoire bien entendu
Par contre j'ai un doute sur le scenario, les persos et dialogues. Ca reste un RPG donc le scenario doit etre bon.
mattewlogan Mon gars, lorsque le dev te dit pour parer un coup faut appuyer sur 4 combinaisons, et que les gens grincent des dents, tu sais que ça pue. Qui vient avec des idées de la sorte ??
Le peu entrevu en terme de scénario casse vraiment pas des briques, c'est beau pour la masse de clasher la méthode Ubsoft mais Crimson Desert en l'état, c'est du pareil au même sur ce point. Le pitch de départ est déjà d'un bateau hors du commun !
Outre le scénario je m'interroge aussi sur le côté fourre tout du jeu ou on ajoute tout et n'importe quoi en terme de features de gameplay. Il y'a certains trucs ou on se demande même ce que ça fout là, il y'a un juste mileu afin de pas tomber dans le grand nawak. C'est pire lorsqu'on me sort des phrases du style "2 fois plus grand que Skyrim, map plus large que RDR 2", ça me fait plus peur qu'autre chose. Sur ce point la dernière vidéo de 15 minutes m'a guère rassuré. Ah ouais une grosse map ? Derrière je vois : aide de Pnj en mode conduite de charrettes, prise de forteresse etc...
Au final ça transpire déjà un peu trop le remplissage d'open-world !
Après comme dit plus haut ce qui me rebute de plus en plus, c'est les personnages qui sont d'un fadasse en terme de charisme. En gros le design des persos m'en touche déjà une sans toucher l'autre et derrière malheureusement c'est guère aidé par le réalisme et les émotions dégagés par les personnages. On a déjà vu Kliff à foison et ce dans plusieurs situations, on dirait que c'est UNE expression à l'écran et c'est encore pire les persos secondaires oh PNJ lambdas...
On parle quand même d'un jeu qui se veut épique dixit les développeurs. Où est l'épique là dedans si derrière c'est pas retranscrit par le biais des personnages, c'est le minimum syndical. Sinon c'est comme regarder un film épique qui est devenu un classique, on remplace l'ensemble du casting par des acteurs de séries B, vous pensez ce serait toujours aussi épique...
Ils ont expliqué que c’est lié à la technologie d’une partie du monde. On n’a pas fait tout ce cirque avec l’elfe de chez Nintendo
Ce n’est pas du tout ce qui ressort de ceux qui l’ont taté.
philanthropy35
Le cote fourre-tout c’est juste psychologique parce que tu vois de la technologie avec un monde médiéval fantastique…
Et parce que c’est coreen, le même jeu par un studio occidental, le discours serait différent.
Ça manque cruellement d'âme. Tout semble avoir été intégré à l'univers du jeu à l'issue d'un brainstorming sauvage ! La présence de mécas en est la parfaite représentation.
Même l'aspect technique commence à me rebuter.
Le jeu semble comme manquer de shaders et de post production. Tout semble trop brut. De là à parler de downgrade il n'y a qu'un pas, que je me retiens à peine de franchir.
Et pour ne rien arranger, l'IQ a l'air affecté par une présence de bruit à l'image assez désagréable.
Et puis que diable ont ils fabriqués avec la colorimétrie de la végétation ?? Elle oscille entre le très délavée et le vert fluo selon l'éclairage ! Sans compter que le rendu de l' herbe fait très cheap.
Enfin, les ennemis qui voltigent à 10 mètres du perso après un coup porté par celui-ci, le tout dans une animation ratée, fait très mauvais genre.
Ça sent l'esbrouffe visuelle de développeurs ayant eu les yeux plus gros que le ventre.
Wait and see certes, mais sans gros espoirs pour ma part.