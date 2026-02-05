recherche
Crimson Desert, c'est aussi et surtout des combats
Crimson Desert va proposer tout un tas de choses, peut-être même trop disent déjà les craintifs, mais le cœur restera les combats et c'est sur ce point que s'attarde cette nouvelle présentation entre feeling, possibilité, obtention de nouvelles compétences et bien entendu upgrade de l'équipement à la forge du coin (en n'oubliant pas que Kliff sera rejoint dans l'aventure par deux autres protagonistes jouables).

Sortie prévue le 19 mars prochain (PC/PS5/XBS), sans risque de nouveau report depuis son récent passage au statut GOLD.

publié le 05/02/2026 à 09:48 par Gamekyo
commentaires (18)
shambala93 publié le 05/02/2026 à 10:24
Les combats sont top sur BDO mais pas facile à maîtriser au début
tokito publié le 05/02/2026 à 10:29
Il va mettre une bonne baffe aux Occidentaux qui vont devoir se remettre en question

On va se régaler si ça tient ces promesses pademoniumcinematics

La chaine Youtube FR BattlefrontFR décortique toutes les informations autour du jeu si jamais vous êtes intéressés
https://youtu.be/mQ55BiJ_XNY?si=sTIYmQ0e5Pf_neIP
pcverso publié le 05/02/2026 à 11:42
Si le jeu n'est tombe pas dans les pièges du remplissage il risque bien d'être un des meilleur jeu de l'année
grizzzlee publié le 05/02/2026 à 11:43
Nan mais le mecha, ça plombe absolument tout.

On dirait tellement que ce jeu prends tout ce qui marche à droite et à gauche et tente d'en faire un truc.
jacquescechirac publié le 05/02/2026 à 13:13
j'avoue les combats peuvent être fous.
Par contre, les persos ont tellement zéro personnalité c'est gênant, notamment les visages qui sortent du random mmo coréen
ravyxxs publié le 05/02/2026 à 13:24
La merde que ce jeu va être, les gens sont pas prêt, y a des gens qui ont eu l'occasion d'y jouer, et comme je le pensais, c'est pas ouf DU TOUT !! Par contre, jeu magnifique.
ravyxxs publié le 05/02/2026 à 13:38
Donc ils vont faire une dernière vidéo ? J'espère pour eux ça sera focus sur le scénario.........
mattewlogan publié le 05/02/2026 à 13:52
Il a l’air tellement bien
mattewlogan publié le 05/02/2026 à 13:56
ravyxxs la merde t un peu violent
Surtout que d’autres ont dit que c’était plutôt pas mal
Après encore une fois faudra voir le jeu dans son ensemble avec l’histoire bien entendu
mibugishiden publié le 05/02/2026 à 14:09
Il a l'air vraiment bien niveau gameplay, grandeur du monde, combat etc.

Par contre j'ai un doute sur le scenario, les persos et dialogues. Ca reste un RPG donc le scenario doit etre bon.
mrvince publié le 05/02/2026 à 14:48
ravyxxs Qui y a joué ? Tu as de preview textes ou vidéos qui trainent ?
ravyxxs publié le 05/02/2026 à 14:57
mattewlogan mrvince Des streameurs et autres influenceurs, dont Maximilian Dood. Tu peux trouver leur retour sur Youtube. Tout n'est pas à jeter mais ils n'attendent pas grand-chose du jeu, c'est surtout un grand bac à sable façon MMO surtout.

mattewlogan Mon gars, lorsque le dev te dit pour parer un coup faut appuyer sur 4 combinaisons, et que les gens grincent des dents, tu sais que ça pue. Qui vient avec des idées de la sorte ??
philanthropy35 publié le 05/02/2026 à 15:04
Je comptais acheté le jeu day-one mais le jeu me souffle le chaud et le froid à l'heure actuelle. C'est clairement pas un hasard si le scénario est très peu mis en avant. Pourtant la campagne marketing a commencé depuis bel lurette. Ils tentent clairement de le camoufler...

Le peu entrevu en terme de scénario casse vraiment pas des briques, c'est beau pour la masse de clasher la méthode Ubsoft mais Crimson Desert en l'état, c'est du pareil au même sur ce point. Le pitch de départ est déjà d'un bateau hors du commun !

Outre le scénario je m'interroge aussi sur le côté fourre tout du jeu ou on ajoute tout et n'importe quoi en terme de features de gameplay. Il y'a certains trucs ou on se demande même ce que ça fout là, il y'a un juste mileu afin de pas tomber dans le grand nawak. C'est pire lorsqu'on me sort des phrases du style "2 fois plus grand que Skyrim, map plus large que RDR 2", ça me fait plus peur qu'autre chose. Sur ce point la dernière vidéo de 15 minutes m'a guère rassuré. Ah ouais une grosse map ? Derrière je vois : aide de Pnj en mode conduite de charrettes, prise de forteresse etc...
Au final ça transpire déjà un peu trop le remplissage d'open-world !

Après comme dit plus haut ce qui me rebute de plus en plus, c'est les personnages qui sont d'un fadasse en terme de charisme. En gros le design des persos m'en touche déjà une sans toucher l'autre et derrière malheureusement c'est guère aidé par le réalisme et les émotions dégagés par les personnages. On a déjà vu Kliff à foison et ce dans plusieurs situations, on dirait que c'est UNE expression à l'écran et c'est encore pire les persos secondaires oh PNJ lambdas...

On parle quand même d'un jeu qui se veut épique dixit les développeurs. Où est l'épique là dedans si derrière c'est pas retranscrit par le biais des personnages, c'est le minimum syndical. Sinon c'est comme regarder un film épique qui est devenu un classique, on remplace l'ensemble du casting par des acteurs de séries B, vous pensez ce serait toujours aussi épique...
mattewlogan publié le 05/02/2026 à 16:47
ravyxxs moi de ce que j’en ai vu, il m’intéresse beaucoup, je me ferais mon propre avis
shambala93 publié le 05/02/2026 à 17:52
grizzzlee
Ils ont expliqué que c’est lié à la technologie d’une partie du monde. On n’a pas fait tout ce cirque avec l’elfe de chez Nintendo
shambala93 publié le 05/02/2026 à 17:54
ravyxxs
Ce n’est pas du tout ce qui ressort de ceux qui l’ont taté.

philanthropy35
Le cote fourre-tout c’est juste psychologique parce que tu vois de la technologie avec un monde médiéval fantastique…

Et parce que c’est coreen, le même jeu par un studio occidental, le discours serait différent.
ravyxxs publié le 05/02/2026 à 18:00
shambala93 Bah écoute, moi j'ai entendu différents son de cloche, rien de mal, mais des testeurs sont rester sur un ressenti 50/50 c'est tout ça arrive. C'est un melty pot le truc, et lorsqu'il s'agit de l'histoire, silence radio...
lez93 publié le 05/02/2026 à 19:06
On dirait que le jeu a été généré par IA.
Ça manque cruellement d'âme. Tout semble avoir été intégré à l'univers du jeu à l'issue d'un brainstorming sauvage ! La présence de mécas en est la parfaite représentation.

Même l'aspect technique commence à me rebuter.
Le jeu semble comme manquer de shaders et de post production. Tout semble trop brut. De là à parler de downgrade il n'y a qu'un pas, que je me retiens à peine de franchir.
Et pour ne rien arranger, l'IQ a l'air affecté par une présence de bruit à l'image assez désagréable.
Et puis que diable ont ils fabriqués avec la colorimétrie de la végétation ?? Elle oscille entre le très délavée et le vert fluo selon l'éclairage ! Sans compter que le rendu de l' herbe fait très cheap.

Enfin, les ennemis qui voltigent à 10 mètres du perso après un coup porté par celui-ci, le tout dans une animation ratée, fait très mauvais genre.

Ça sent l'esbrouffe visuelle de développeurs ayant eu les yeux plus gros que le ventre.
Wait and see certes, mais sans gros espoirs pour ma part.
