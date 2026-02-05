recherche
Toxic Commando : gros trailer et démo Steam
Vous aimez vous détendre en massacrant plein de zombies ? Alors sachez que John Carpenter's Toxic Commando, ce sera pour le 12 mars 2026 et en voici une nouvelle bande-annonce montrant une expérience qui se veut aller à l'essentiel sans chercher à réinventer l'eau tiède : une sorte de Dead Island mais avec plus de véhicules, un système de classe, une mise en avant plus poussée de la coop et surtout beaucoup beaucoup beaucoup plus de zombies (on sent les mecs de World War Z derrière).

Bonus : si le prix de 39,99€ est encore trop à risque à vos yeux, une démo (malheureusement uniquement Steam) sera proposée du 19 février jusqu'au lancement du jeu lui-même.

publié le 05/02/2026 à 09:11 par Gamekyo
commentaires (4)
grizzzlee publié le 05/02/2026 à 09:34
Si même dans le trailer promo ça a l'air guez, ça s'annonce pas terrible.
negan publié le 05/02/2026 à 09:36
31€ sur le store Xbox, je vais tenter l'expérience.
grievous32 publié le 05/02/2026 à 13:51
Negan c'est dans le Game Pass aussi il me semble
negan publié le 05/02/2026 à 14:27
grievous32 Je ne crois pas
John Carpenter's Toxic Commando
0
Ils aiment
Nom : John Carpenter's Toxic Commando
Support : PC
Editeur : Focus Entertainment
Développeur : Saber Interactive
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
