Toxic Commando : gros trailer et démo Steam

Vous aimez vous détendre en massacrant plein de zombies ? Alors sachez que, ce sera pour le 12 mars 2026 et en voici une nouvelle bande-annonce montrant une expérience qui se veut aller à l'essentiel sans chercher à réinventer l'eau tiède : une sorte demais avec plus de véhicules, un système de classe, une mise en avant plus poussée de la coop et surtout beaucoup beaucoup beaucoup plus de zombies (on sent les mecs dederrière).Bonus : si le prix de 39,99€ est encore trop à risque à vos yeux, une démo (malheureusement uniquement Steam) sera proposée du 19 février jusqu'au lancement du jeu lui-même.