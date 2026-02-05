Guerilla dévoile son spin-off coop de Horizon

En plein rush des news autour du Partner Showcase, Guerilla s'est pointé pour enfin dévoiler Horizon Hunters Gathering, son fameux projet de spin-off orienté coop online (à 3) et dont plusieurs artworks avaient leaké il y a un certain temps, laissant entrevoir une nouvelle DA de type Fortnite. Malheureusement, ce point n'a pas beaucoup évolué bien qu'un chouïa plus stylisé.
Pour ce qui concerne le jeu, pas trop de surprise avec plusieurs classes pour nos chasseurs, et une aventure (tout de même scénarisée) faite de multiples quêtes dont le contenu évoluera avec le temps, et surtout en fonction de l'audience. Pas encore de date, mais des invitations à s'inscrire de suite à une bêta (juste ici).
Je passes
ça fera patienter en attendant le 3
Quoiqu'il en soit dans les deux cas ce genre de jeu ce n'est pas pour moi, les Monster Hunter c'est vraiment pas ma came.
La DA est sympa mais le character design est encore une fois insipide. C'est chiant car les character design sur les concept art de Loish par exemple, ont bien plus de personnalité.
Un nouveau Killzone c'est pour quand ?
De la fénéantise sous couvert de c'est : original et mignon
Je trouve ce rendu et DA impressionnant
parce que si c'est le GaaS en développement depuis des années, pitié quoi
Non je parlais du jeu multijoueur (ou coop ici) développé en interne chez Sony. C'est bien lui je pense.
rogeraf
Le decima engine est le meilleur engine au monde pour moi, quand un jeu solo ou multi ressemble à Horizon 2 ou Death Stranding 2, quand un jeu arrive à ressembler à un Horizon sur une PS4 de 2013 avec une framerate fluide c'est pas débattable pour moi
Le jeu semble proposer quelque chose de très différent. Tant mieux? Je sais pas... Car quitte a faire Horizon "Online" autant prendre ce qui fait la force de Horizon. Son visuel, ses affrontements contre les machines, et son monde qui est magnifique. Ici, visuellement bah ça a in style mais ça n'a rien a voir avec Horizon, les combats ne semblent oas vraiment proches de ceux des jeux solos, et j'ai pas l'impression d'un grand open world qui invite a l'exploration. Bref, on verra ce que ça vaut et ça se trouve ce sera bien, mais ça me donne pas du tout envie.
Il y avait une place a se faire avec la déception qu'à été MH Wilds.
raykaza : effectivement l'orientation générale de la DA cartoon fait penser à Fortnite comme beaucoup de jeux, même s'il a aussi sa patte graphique comme Marvel Rivals comme tu dis. Je trouve qu'il a aussi un air d’Eternal Strands sur certains points.
djfab quasi que des choix de merde en terme de créativité chez Sony depuis 2020... (Et donc bien avant le temps de dev et de présenter tout ça)
Entre ça, et le MMO Horizon, annoncé officiellement que sur PC. En attendant que Sony daigne évaluer sa rentabilité sur ses propres consoles...
Et ça va sortir le jeu sur Steam plutôt que sur leur propre store et leur filer 30% de royalistes à une époque où Valve a bien envie de se reinviter dans le salon
Maintenant je suis mitigé, à voir le gameplay manette en main.
Ils veulent pas vendre leur moteur à Nintendo pour qu’ils fassent un Zelda comme celui là??
Je pensais qu'on en avait finis avec de genre de trucs en occident mais j'oubliais que c'etait un studio occidental de Sony...
Sinon moi j'aimerais bien un Killzone aussi, mais bon Guerilla avaient clairement dit que pour eux Killzone c'est fini, donc pour ma part Guerilla c'est fini aussi, Horizon est inspide.
De loin je préfère le in game. Et c'est un peu ce ui me rassure
Ils n'ont toujours pas compris chez Sony, ce character design
Killzone c'était même un FPS où le mot coopération prenait tout son sens.
Franchement il n'y a rien de dégueu dans ce que l'on peut voir, c'est même plutôt intéressant. Et tout le monde parle de Fortnite, mais je vois beaucoup plus une inspiration MH. Le passage dans le village est flagrant.
Même la DA est plutôt chouette, beaucoup de couleurs, une impressions d'aquarelles même parfois. Le charac design, ça passe.
C'est limite si ça m'intrigue bien plus que la saga d'origine.
Je vois beaucoup de pseudos qui reviennent souvent avec des commentaires toujours négatifs, fermés d'esprit, sans aucune tolérance. Bref, certains devraient sortir un peu de chez eux, ça leur ferait du bien
Dans Horizon on fait face à des machines tueuses dont certaines doivent atteindre les 50 tonnes, mais on y va au corp-à-corps.
Ils ne respectent pas leur propre code et univers.
Sony est complètement à côté de la plaque...