Guerilla dévoile son spin-off coop de Horizon

En plein rush des news autour du Partner Showcase, Guerilla s'est pointé pour enfin dévoiler, son fameux projet de spin-off orienté coop online (à 3) et dont plusieurs artworks avaient leaké il y a un certain temps, laissant entrevoir une nouvelle DA de type. Malheureusement, ce point n'a pas beaucoup évolué bien qu'un chouïa plus stylisé.Pour ce qui concerne le jeu, pas trop de surprise avec plusieurs classes pour nos chasseurs, et une aventure (tout de même scénarisée) faite de multiples quêtes dont le contenu évoluera avec le temps, et surtout en fonction de l'audience. Pas encore de date, mais des invitations à s'inscrire de suite à une bêta ().