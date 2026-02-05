recherche
Guerilla dévoile son spin-off coop de Horizon
En plein rush des news autour du Partner Showcase, Guerilla s'est pointé pour enfin dévoiler Horizon Hunters Gathering, son fameux projet de spin-off orienté coop online (à 3) et dont plusieurs artworks avaient leaké il y a un certain temps, laissant entrevoir une nouvelle DA de type Fortnite. Malheureusement, ce point n'a pas beaucoup évolué bien qu'un chouïa plus stylisé.

Pour ce qui concerne le jeu, pas trop de surprise avec plusieurs classes pour nos chasseurs, et une aventure (tout de même scénarisée) faite de multiples quêtes dont le contenu évoluera avec le temps, et surtout en fonction de l'audience. Pas encore de date, mais des invitations à s'inscrire de suite à une bêta (juste ici).

publié le 05/02/2026 à 16:06 par Gamekyo
commentaires (76)
mattewlogan publié le 05/02/2026 à 16:11
Heu non merci
Je passes
neptonic publié le 05/02/2026 à 16:12
hâte d'en voir plus

ça fera patienter en attendant le 3
kujotaro publié le 05/02/2026 à 16:13
Ça a l'air vraiment cool pour le coup
altendorf publié le 05/02/2026 à 16:29
Bien au dessus des leaks, perso j'aime bien pour le coup. Si c'est directement fait via le Decima Engine, Guerrilla Games et Sony tiennent vraiment le moteur parfait pour le proposer à d'autres studios, notamment en Chine et Corée pour la blinde de F2P.
jenicris publié le 05/02/2026 à 16:32
Sans moi. Je suis full jeux solo désormais
tripy73 publié le 05/02/2026 à 16:33
Quand je vois le nombre de mécaniques de gameplay qu’on avait vu dans Light of Motiram par rapport à ce jeu multi monster hunter-like, je comprends mieux pourquoi ils ont tout fait pour faire stopper le projet avant de révéler leur jeu. Autant le plagiat de la DA et de l'univers était difficilement excusable, autant je trouve la proposition de Light of Motiram bien meilleur dans sa variété de gameplay.

Quoiqu'il en soit dans les deux cas ce genre de jeu ce n'est pas pour moi, les Monster Hunter c'est vraiment pas ma came.
marcelpatulacci publié le 05/02/2026 à 16:36
Mouais...50/50, ça fait spin-off version wish de la saga.
yukilin publié le 05/02/2026 à 16:37
Non merci.
aozora78 publié le 05/02/2026 à 16:43
Soit ça va cartonner soit ça va être un énorme échec.
La DA est sympa mais le character design est encore une fois insipide. C'est chiant car les character design sur les concept art de Loish par exemple, ont bien plus de personnalité.
ouken publié le 05/02/2026 à 16:47
Putain mon dieu que c'est naze....
ouken publié le 05/02/2026 à 16:49
On dirait un jeu mobile bas de gamme. Mon dieu qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette licence?....
romgamer6859 publié le 05/02/2026 à 16:50
Je m'attendais à autre chose, à un horizon en coop, là ça fait jeu F2P fortnite.
toninus publié le 05/02/2026 à 16:54
Le rendu cartoon est sympa, mais le jeu déjà vu avec des persos moches et des ennemis hyper cliché (la lumière violette tout ça), ben c'est un grand non.
Un nouveau Killzone c'est pour quand ?
narcissedoyo publié le 05/02/2026 à 16:57
Boff
tripy73 publié le 05/02/2026 à 16:59
ouken : toujours moins pire que Lego Horizon
burningcrimson publié le 05/02/2026 à 17:00
J'en peux plus de ces chara designs criards
supasaiyajin publié le 05/02/2026 à 17:04
J'adore la DA. A voir ce que ça donne manette en main.
sonilka publié le 05/02/2026 à 17:05
Le chara design style Fortnite pour essayer de rameuter ses joueurs ... non merci.
narcissedoyo publié le 05/02/2026 à 17:11
burningcrimson

De la fénéantise sous couvert de c'est : original et mignon
majorruin publié le 05/02/2026 à 17:14
pas fan de la DA et des persos mais le jeu à l'air grave cool, curieux de tester ça.
djfab publié le 05/02/2026 à 17:17
Franchement, il y avait déjà une autre équipe pour faire le MMO qui a l'air déjà plus sympa. Pourquoi perdre autant de temps là dessus alors que les fans attendent Horizon 3 !? Ca me fait penser à Naughty Dogs et à leur TLOU multi qu'ils ont bien fait d'annuler pour se concentrer sur le solo, ils auraient du prendre cette décision aussi Guerilla !
abookhouseboy publié le 05/02/2026 à 17:21
Flop dans 3, 2, 1...
rogeraf publié le 05/02/2026 à 17:22
Visuellement impressant. Entre INENGINE et INGAME. Surement un visuel version très très gros PC.

Je trouve ce rendu et DA impressionnant
wickette publié le 05/02/2026 à 17:27
C'est le GaaS horizon ou un autre truc ça ?

parce que si c'est le GaaS en développement depuis des années, pitié quoi
ratchet publié le 05/02/2026 à 17:35
Pourquoi cette DA -_-
tripy73 publié le 05/02/2026 à 17:40
wickette : non le MMO GAAS c'est celui-là : https://www.jeuxonline.info/actualite/65633/ncsoft-annonce-horizon-steel-frontiers-nouveau-genre-mmorpg
nigel publié le 05/02/2026 à 17:41
Assez cool la DA, contrairement à ce qui est dit ici, je trouve qu'on est beaucoup plus proche de la série Arkhane que Fortnite.
shambala93 publié le 05/02/2026 à 17:50
La DA « jeux mobile » qui n’a aucune personnalité ni âme comme dirait l’autre.
thorim publié le 05/02/2026 à 17:52
Une belle mort pour un jeu avec des personnages moches comme un vieux cul flétri...
supasaiyajin publié le 05/02/2026 à 17:53
nigel Clairement, je le trouve bien foutu dans son style. Je comprends pas non plus la comparaison avec Fortnite, je pensais également plutôt à Arcane.
wickette publié le 05/02/2026 à 18:01
tripy73
Non je parlais du jeu multijoueur (ou coop ici) développé en interne chez Sony. C'est bien lui je pense.

rogeraf
Le decima engine est le meilleur engine au monde pour moi, quand un jeu solo ou multi ressemble à Horizon 2 ou Death Stranding 2, quand un jeu arrive à ressembler à un Horizon sur une PS4 de 2013 avec une framerate fluide c'est pas débattable pour moi
maxx publié le 05/02/2026 à 18:06
Putain la DA... On avait deja un peu vu mais franchement ça ne me plaît pas du tout pour Horizon... En fait le jeu mobile qui n'est aos fait aos Guerilla fait bien plus Horizon que ça.
Le jeu semble proposer quelque chose de très différent. Tant mieux? Je sais pas... Car quitte a faire Horizon "Online" autant prendre ce qui fait la force de Horizon. Son visuel, ses affrontements contre les machines, et son monde qui est magnifique. Ici, visuellement bah ça a in style mais ça n'a rien a voir avec Horizon, les combats ne semblent oas vraiment proches de ceux des jeux solos, et j'ai pas l'impression d'un grand open world qui invite a l'exploration. Bref, on verra ce que ça vaut et ça se trouve ce sera bien, mais ça me donne pas du tout envie.
Il y avait une place a se faire avec la déception qu'à été MH Wilds.
zekk publié le 05/02/2026 à 18:08
nigel c’est clair
kratoszeus publié le 05/02/2026 à 18:20
Moer ça s'adresse vraiment a un public particulier au vu de la da. Au lieu de nous pondre un vrai nouveau Killzone ils perdent leur temps avec ce type de gaas.
escobar publié le 05/02/2026 à 18:21
Lol non merci
raykaza publié le 05/02/2026 à 18:23
DA fortine ou surtout marvel rivals mdr a perte ce genre de jeu sérieux
ouken publié le 05/02/2026 à 18:26
tripy73 je pense même pas mdr
stampead publié le 05/02/2026 à 18:34
bon ben ca annonce encore la couleur, un jeu pour un publique moderne qui existe pas,sans moi.
magneto860 publié le 05/02/2026 à 18:40
De trailer à trailer ça a l'air tellement en-dessous de Horizon Steel Frontiers... Je crois que ça me fait de la peine pour eux.
bladagun publié le 05/02/2026 à 18:46
C'est beau mais purée ce design fortnite sans moi
romgamer6859 publié le 05/02/2026 à 18:59
On dirait un jeu pour mobile sans offenser personne.
judgedredd publié le 05/02/2026 à 19:07
Kratoszeus triste pour killzone mis au placard, Guerilla ils se sont perdus avec horizon, décevant et pire avec ce pétard.
tripy73 publié le 05/02/2026 à 19:14
wickette : ok je pensais que tu parlais du MMO

raykaza : effectivement l'orientation générale de la DA cartoon fait penser à Fortnite comme beaucoup de jeux, même s'il a aussi sa patte graphique comme Marvel Rivals comme tu dis. Je trouve qu'il a aussi un air d’Eternal Strands sur certains points.
mck publié le 05/02/2026 à 19:15
Je ne suis pas emballé moi non plus :x
kratoszeus publié le 05/02/2026 à 19:22
judgedredd c'est la licence fétiche de Hustl . Comme par hasard c'est l'un des rare gaas non annulé chez Sony..
newtechnix publié le 05/02/2026 à 19:24
pas d'avis, cela risque d'être solide mais bon on a cette impression de Fortnite ou même cela me rappel un peu le jeu de Capcom avec les dinosaures qui a finalement fermé boutique.
51love publié le 05/02/2026 à 19:47
En soit je trouve le rendu plutôt jolie, mais c'est tellement impersonnel, vu et revu, ça tire vers des DA de F2P, de jeux mobiles... Perso ça me casse toute envie d'y jouer alors que sur le principe j'étais assez chaud.

djfab quasi que des choix de merde en terme de créativité chez Sony depuis 2020... (Et donc bien avant le temps de dev et de présenter tout ça)

Entre ça, et le MMO Horizon, annoncé officiellement que sur PC. En attendant que Sony daigne évaluer sa rentabilité sur ses propres consoles...

Et ça va sortir le jeu sur Steam plutôt que sur leur propre store et leur filer 30% de royalistes à une époque où Valve a bien envie de se reinviter dans le salon
gamerdome publié le 05/02/2026 à 20:07
Même si je préfère largement la DA des Horizon solo, c'est pas dégueulasse non plus, et c'est beaucoup mieux techniquement et artistiquement que Fornite, faut pas abuser. D'ailleurs c'est pas parce que c'est coloré que c'est Fortnite, rien à voir.

Maintenant je suis mitigé, à voir le gameplay manette en main.
raioh publié le 05/02/2026 à 20:19
La gueule des persos putain
taiko publié le 05/02/2026 à 21:07
Wahou ça a l'air excellent ! Non.
belmoncul publié le 05/02/2026 à 21:12
Tellement saoulant le wokisme dans les productions actuelles... ça détruit direct la DA et fait tout avoir l'air générique.
ducknsexe publié le 05/02/2026 à 21:29
Non merci
legend83 publié le 05/02/2026 à 21:46
belmoncul Vas y explique, c'est quoi le "wokisme" ici? Je crois que tu ne sais même pas de quoi tu parles.
skk publié le 05/02/2026 à 22:04
C'est quoi ce perso obèse dans un monde tribal? Elle se fait des radis à l'huile de robot tous les matins?
evasnake publié le 05/02/2026 à 23:06
Clairement bof. Les pauvres pro-S qui ont perdu la moitié de leurs exclus pour ce genre de jeux
wadewilson publié le 05/02/2026 à 23:07
C'est horrible
khazawi publié le 05/02/2026 à 23:15
Flop
legend83 publié le 05/02/2026 à 23:53
On voit encore une fois que le moteur fait du bon boulot. Mais je ne suis pas très fan de la DA. Je peine à voir ce qui ferait sortir ce jeu de lot. C'est bien de vouloir utiliser la licence comme base mais il faut offrir un peu plus.
rendan publié le 06/02/2026 à 01:37
DÉGUEULASSE
guyllan publié le 06/02/2026 à 03:49
Depuis Bleeding Age, je rêve d'incarner à nouveau une grande femme obèse aux cheveux roses amputée sous le genou Je vais boycotter ce jeu parce qu'elle est rousse
mrvince publié le 06/02/2026 à 05:28
Les jeux multi comme ça... on souffle.
hebuspsa publié le 06/02/2026 à 06:00
Perso j’adore la DA!!
Ils veulent pas vendre leur moteur à Nintendo pour qu’ils fassent un Zelda comme celui là??
mibugishiden publié le 06/02/2026 à 06:25
Putain la direction artistique et la gueule de persos à la Concorde

Je pensais qu'on en avait finis avec de genre de trucs en occident mais j'oubliais que c'etait un studio occidental de Sony...

Sinon moi j'aimerais bien un Killzone aussi, mais bon Guerilla avaient clairement dit que pour eux Killzone c'est fini, donc pour ma part Guerilla c'est fini aussi, Horizon est inspide.
celebenoit84 publié le 06/02/2026 à 07:29
Moi j'ai l impression que la DA est moins dégueulasse en in game que les images de transitions trop Fortnite.
De loin je préfère le in game. Et c'est un peu ce ui me rassure
l3andr3 publié le 06/02/2026 à 08:31
Bon bin next
tokito publié le 06/02/2026 à 10:23
Mibugishiden neptonic nigel mattewlogan heracles

Les commentaires
Ils n'ont toujours pas compris chez Sony, ce character design
https://x.com/i/status/2019563949549842890
niflheim publié le 06/02/2026 à 10:24
En tout cas, les serveurs sont down en ce moment pour participer à la bêta. Guerrilla savent faire du multi dynamique, ultra addictif et comme j'avais passé énormément de temps sur les multi de Killzone (extrêmement dur de décrocher) ma curiosité l'emporte sur la DA. Ils ont un savoir-faire unique pour les jeux d'action.
Killzone c'était même un FPS où le mot coopération prenait tout son sens.
rogeraf publié le 06/02/2026 à 10:51
wickette C'est clair, c'est un superbe moteur 3D.
ziggourat publié le 06/02/2026 à 12:56
C'est avec ce genre d'annonces que je m'aperçois que les joueurs sont devenus aigris avec le temps.

Franchement il n'y a rien de dégueu dans ce que l'on peut voir, c'est même plutôt intéressant. Et tout le monde parle de Fortnite, mais je vois beaucoup plus une inspiration MH. Le passage dans le village est flagrant.

Même la DA est plutôt chouette, beaucoup de couleurs, une impressions d'aquarelles même parfois. Le charac design, ça passe.

C'est limite si ça m'intrigue bien plus que la saga d'origine.

Je vois beaucoup de pseudos qui reviennent souvent avec des commentaires toujours négatifs, fermés d'esprit, sans aucune tolérance. Bref, certains devraient sortir un peu de chez eux, ça leur ferait du bien
heracles publié le 06/02/2026 à 12:59
Oh putain j'ai vomis. D'ailleurs la vidéo est massivement dislike, à méditer chez Guerilla.
mibugishiden publié le 06/02/2026 à 13:35
tokito apres comme je l'ai dit c'est un studio occidental de Sony, Guerilla, Naughty Dogs, Santa Monica ou Sucker Punch meme combat, j'attends plus rien du tout de ces studios perso.
gamerdome publié le 06/02/2026 à 14:50
Au final, ce qui m'énerve encore plus que la DA différente du solo, c'est son gameplay lui aussi différent.

Dans Horizon on fait face à des machines tueuses dont certaines doivent atteindre les 50 tonnes, mais on y va au corp-à-corps.

Ils ne respectent pas leur propre code et univers.
zboubi480 publié le 06/02/2026 à 17:15
Concord
Marathon
Horizon Hunters Gathering

Sony est complètement à côté de la plaque...
geneon publié le 06/02/2026 à 18:01
Donc Sony a vraiment validé pour ce projet ? Et bin...
tizoc publié le 06/02/2026 à 19:13
Le concept a l'air sympa mais vache... le design cringe des persos...
edarn publié le 06/02/2026 à 19:21
J'aime bien la DA... Mais les le character design de certains "héros"...
Fiche descriptif
Horizon Hunters Gathering
Nom : Horizon Hunters Gathering
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Guerrilla
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
