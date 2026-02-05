Partner Showcase : le point Bethesda avec du Fallout 4, du Indiana Jones et même Oblivion Remastered
Comme l'indiquait la rumeur, Bethesda était présent pour le Partner Showcase avec trois portages, le premier étant Fallout 4 : Anniversary Edition qui pourrait bien profiter un peu de l'effet Prime avec sa sortie ce 24 février, incluant comme ailleurs toutes les extensions et du contenu Creation Club.
La version Switch 2 de Indiana Jones et le Cercle Ancien arrivera elle le 12 mai, tandis que The Elder Scrolls IV : Oblivion – Remastered est promis pour cette année.
Pas de nouvelles de Starfield mais on reviendra sur le sujet d'ici la fin de journée.
Content de voir elders iv par contre je croyais pas du tout a cette rumeur ))