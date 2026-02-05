recherche
Partner Showcase : le point Bethesda avec du Fallout 4, du Indiana Jones et même Oblivion Remastered
Comme l'indiquait la rumeur, Bethesda était présent pour le Partner Showcase avec trois portages, le premier étant Fallout 4 : Anniversary Edition qui pourrait bien profiter un peu de l'effet Prime avec sa sortie ce 24 février, incluant comme ailleurs toutes les extensions et du contenu Creation Club.

La version Switch 2 de Indiana Jones et le Cercle Ancien arrivera elle le 12 mai, tandis que The Elder Scrolls IV : Oblivion – Remastered est promis pour cette année.

Pas de nouvelles de Starfield mais on reviendra sur le sujet d'ici la fin de journée.

publié le 05/02/2026 à 15:10 par Gamekyo
commentaires (4)
cyr publié le 05/02/2026 à 15:24
Le studio tiers que j'aime bien. Mais oui starfiel.....Bon déjà 3 portage pour cette année, faut avoir le temps de les faires aussi.
zboubi480 publié le 05/02/2026 à 15:59
Tout le monde veut jouer à Starfield !!!! Je comprends plus rien car d'après les joueurs, le jeu est pourri mais pourtant très attendu sur PS5 et Switch 2......
drybowser publié le 05/02/2026 à 17:09
Je confirme starfield est a chier je veux pas que cette merde vienne salir la ludothèque de la switch 2 !
Content de voir elders iv par contre je croyais pas du tout a cette rumeur ))
k13a publié le 06/02/2026 à 00:12
Starfield reste un bon jeu mais ce n'est pas le jeu que beaucoup attendaient. J'ai bien aimé personnellement et je pense bientôt refaire le jeu et toujours sur PC.
