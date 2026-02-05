Partner Showcase : le point Capcom avec du Pragmata (+ sa démo) et Resident Evil Requiem
On va commencer ce retour sur le Partner Showcase en abordant le cas Capcom fait de trois jeux (enfin cinq, techniquement) dont Pragmata qui débarquera le 24 avril 2026 comme ailleurs et dont une démo sera disponible dans la journée pour que vous puissiez vous faire une idée du rendu. Même chose pour Monster Hunter Stories 3 à l'essai d'ici la fin de la journée (transfert de sauvegarde pour celle-ci) en attendant la sortie le 13 mars.
Enfin, l'éditeur ne pouvait pas partir sans un nouveau point sur Resident Evil Requiem, l'une des grosses attentes de ce mois de février (le 27) et accompagné d'un bundle
3 jeux...3 jeux qui seront 3 nouveautés Assez rare pour ne pas les féliciter
Par contre, j'ai testé la démo de Monster Hunter S3 et là... ça rame du c*l !!!! Aïe aïe aïe... Que ce soit en portable ou docké c'est vraiment affreux, ça lague dès que tu tourne la caméra
Au moins, cette démo m'aura permis de savoir que je n'aurais aucun regret à ne pas prendre ce jeu.