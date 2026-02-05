recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Partner Showcase : le point Capcom avec du Pragmata (+ sa démo) et Resident Evil Requiem
On va commencer ce retour sur le Partner Showcase en abordant le cas Capcom fait de trois jeux (enfin cinq, techniquement) dont Pragmata qui débarquera le 24 avril 2026 comme ailleurs et dont une démo sera disponible dans la journée pour que vous puissiez vous faire une idée du rendu. Même chose pour Monster Hunter Stories 3 à l'essai d'ici la fin de la journée (transfert de sauvegarde pour celle-ci) en attendant la sortie le 13 mars.

Enfin, l'éditeur ne pouvait pas partir sans un nouveau point sur Resident Evil Requiem, l'une des grosses attentes de ce mois de février (le 27) et accompagné d'un bundle





3
Qui a aimé ?
zephon, legato, elcidfx
publié le 05/02/2026 à 14:48 par Gamekyo
commentaires (10)
jenicris publié le 05/02/2026 à 14:53
Je vais tester la demo de Pragmata
captaintoad974 publié le 05/02/2026 à 15:03
5 jeux, 5 Day one
newtechnix publié le 05/02/2026 à 15:26
CApcom vraiment le meilleur soutien de mla Switch 2...

3 jeux...3 jeux qui seront 3 nouveautés Assez rare pour ne pas les féliciter
tlj publié le 05/02/2026 à 15:38
Du coup, la demo sera egalement dispo sur ps5 dans la journée ?
patrickleclairvoyant publié le 05/02/2026 à 16:06
Toujours trop courtes les démo Capcom! 20 minutes de jeu…
rogeraf publié le 05/02/2026 à 17:33
COOL pour la démo, c'est la même que celle lancée sur PC il y a quelques mois ?
sonilka publié le 05/02/2026 à 18:28
Pragmata est plutôt cool. J'ai bien aimé la démo. Par contre mode résolution ou performance, c'est pas ce qu'on peut qualifier de beau jeu. Ca fait le boulot, c'est fluide mais pas impressionnant (sur PS5).
sdkios publié le 05/02/2026 à 19:31
patrickleclairvoyant c'est le but d'une demo en meme temps, de se faire une petite idée sur une courte session de jeu. 20min sur un jeu d'un jeu d'une dizaine heures surement, c'est deja enorme, ca fait 3,33% du jeu complet XD
judebox publié le 05/02/2026 à 22:42
Je viens de tester la démo de Pragmata et c'est bien fluide.

Par contre, j'ai testé la démo de Monster Hunter S3 et là... ça rame du c*l !!!! Aïe aïe aïe... Que ce soit en portable ou docké c'est vraiment affreux, ça lague dès que tu tourne la caméra
Au moins, cette démo m'aura permis de savoir que je n'aurais aucun regret à ne pas prendre ce jeu.
akinen publié le 05/02/2026 à 23:11
Demo dispo sur PS5. J’etais pas au courant. À ne pas faite en mode frameratr parce que c’est giga laid
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Pragmata
3
Ils aiment
Nom : Pragmata
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo