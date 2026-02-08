NiOh 3 s'offre un très bon départ sur Steam

La Team Ninja a semble t-il bien fait de revenir sur ses pas avec la franchise, considérée comme bouclée après deux épisodes et ses divers DLC : le troisième épisode effectue un très bon démarrage en la matière avec un pic de 84.000 joueurs connectés simultanément sur Steam durant le week-end.Alors ce n'est pas nécessaire de le comparer aux deux premiers chapitres de la franchise (sortis d'abord sur supports PlayStation), mais c'est néanmoins un pic record dans l'histoire de Koei Tecmo sur la plate-forme de Valve, devant(69.000) et(75.000). On attend déjà le communiqué qui fêtera le premier million de ventes.