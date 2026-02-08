NiOh 3 s'offre un très bon départ sur Steam

La Team Ninja a semble t-il bien fait de revenir sur ses pas avec la franchise NiOh, considérée comme bouclée après deux épisodes et ses divers DLC : le troisième épisode effectue un très bon démarrage en la matière avec un pic de 84.000 joueurs connectés simultanément sur Steam durant le week-end.
Alors ce n'est pas nécessaire de le comparer aux deux premiers chapitres de la franchise (sortis d'abord sur supports PlayStation), mais c'est néanmoins un pic record dans l'histoire de Koei Tecmo sur la plate-forme de Valve, devant Dynasty Warriors Origins (69.000) et Wo Long : Fallen Dynasty (75.000). On attend déjà le communiqué qui fêtera le premier million de ventes.
Tu peux nous dire les prochains jeux que tu vas tester ?
C'est en cours avec DQ7.
J'en ai plus chié pour l'un que l'autre, je laisse deviner lequel
Dire qu'il y a des chances qui tu fasses partie de ceux qui vont pouvoir tester Resident Evil Requiem avant l'heure.
Je kiff trop
Il me chauffe bien vu les très bons retours
donc forcément la technique est bien plus pardonnable pour l'un que pour l'autre.
Qu'est-ce qui te retiens de faire la démo ? lances-toi, et t'auras pas mieux comme avis que le tiens. Ce Nioh 3, c'est vraiment d'la balle, et si il y en a un à faire, c'est bien celui-là.
L'année dernière que j'ai pris le temps de jouer à la démo (bêta) du jeu, j'ai pu me rendre compte à quel point il enterrait ses prédécesseurs, notamment le 1er que j'avais fait avec des amis - pour, me concernant, ne jamais poursuivre sur le suivant qui s'annonçait pas de beaucoup différent - et ce pour une raison simple : de l'argent, semble-t-il (entre autres choses), a enfin été mis dans la licence, et ça a eu pour effet de transformer celle-ci, qui jusque-là, à mon sens, avait eu de la chance d'être considérée comme porteuse par Koei Tecmo.
Mais maintenant qu'ils ont pris les décisions qui s'imposaient quant à la structure initiale de la licence, notamment, qui était daubée, en plus de servir d'excuse pour entourlouper les joueurs avec du contenu facile et sans grand intérêt, Nioh a pu renaître de ses cendres et le résultat est là, la Team Ninja a trouvé la structure adéquate pour faire s'épanouir la licence.
une tuerie
encore meilleur que Nioh 1 et Nioh 2 pour moi (c'etait difficile de faire mieux que Nioh 2) mais ils ont reussi.
franchement gros coup de coeur.
kalas28 la plupart des jeux d'action (Coucou Dmc, bayonetta) sont sous forme de couloir, ça ne veut pas dire qu'ils nécessitent moins de travail.