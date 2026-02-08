recherche
NiOh 3 s'offre un très bon départ sur Steam
La Team Ninja a semble t-il bien fait de revenir sur ses pas avec la franchise NiOh, considérée comme bouclée après deux épisodes et ses divers DLC : le troisième épisode effectue un très bon démarrage en la matière avec un pic de 84.000 joueurs connectés simultanément sur Steam durant le week-end.

Alors ce n'est pas nécessaire de le comparer aux deux premiers chapitres de la franchise (sortis d'abord sur supports PlayStation), mais c'est néanmoins un pic record dans l'histoire de Koei Tecmo sur la plate-forme de Valve, devant Dynasty Warriors Origins (69.000) et Wo Long : Fallen Dynasty (75.000). On attend déjà le communiqué qui fêtera le premier million de ventes.

5
Qui a aimé ?
burningcrimson, tynokarts, xrkmx, aros, link49
publié le 08/02/2026 à 12:15 par Gamekyo
commentaires (15)
nicolasgourry publié le 08/02/2026 à 12:19
shanks, tu feras un test ?
Tu peux nous dire les prochains jeux que tu vas tester ?
shanks publié le 08/02/2026 à 12:21
nicolasgourry
C'est en cours avec DQ7.
J'en ai plus chié pour l'un que l'autre, je laisse deviner lequel
wickette publié le 08/02/2026 à 12:24
Mérité, un jeu généreux
nicolasgourry publié le 08/02/2026 à 12:27
shanks cool alors.
Dire qu'il y a des chances qui tu fasses partie de ceux qui vont pouvoir tester Resident Evil Requiem avant l'heure.
ravyxxs publié le 08/02/2026 à 12:39
Je m'attendais à une suite bête, mais ce qui fait son succès c'est qu'on en parle comme un Elden Ring mais sauce Nioh, voilà la raison du succès, surtout sur Twitch.
tynokarts publié le 08/02/2026 à 14:48
Bon départ sur le store playstation avec 10k la première semaine de lancement du jeu.
mattewlogan publié le 08/02/2026 à 15:59
Super jeu
Je kiff trop
darkwii publié le 08/02/2026 à 17:30
B ai jamais touché a un niho mais le 3 me tente bien mais c est quoi comme style de gameplay ?
soulfull publié le 08/02/2026 à 18:19
J'adore Nioh mais bizarrement on pardonne à un Souls like d'être moche tandis que Ninja Gaiden 4 s'est fait allumé pour ses graphismes alors qu'il a un excellent gameplay.
xrkmx publié le 08/02/2026 à 19:05
soulfull Nioh 3 a aussi un excellent gameplay.
51love publié le 08/02/2026 à 19:46
Logique ! Les bienfaits d'une sortie simultanée une grosse partie des joueurs peuvent en parler et y jouer en meme temps.

Il me chauffe bien vu les très bons retours
kalas28 publié le 08/02/2026 à 19:52
soulfull ouais enfin l'un est un pauvre jeu couloirisé sous la tutelle du chéquier de microsoft et l'autre un semi open world dont les fonds sont loin d'être les mêmes

donc forcément la technique est bien plus pardonnable pour l'un que pour l'autre.
aros publié le 08/02/2026 à 22:39
51love
Qu'est-ce qui te retiens de faire la démo ? lances-toi, et t'auras pas mieux comme avis que le tiens. Ce Nioh 3, c'est vraiment d'la balle, et si il y en a un à faire, c'est bien celui-là.

L'année dernière que j'ai pris le temps de jouer à la démo (bêta) du jeu, j'ai pu me rendre compte à quel point il enterrait ses prédécesseurs, notamment le 1er que j'avais fait avec des amis - pour, me concernant, ne jamais poursuivre sur le suivant qui s'annonçait pas de beaucoup différent - et ce pour une raison simple : de l'argent, semble-t-il (entre autres choses), a enfin été mis dans la licence, et ça a eu pour effet de transformer celle-ci, qui jusque-là, à mon sens, avait eu de la chance d'être considérée comme porteuse par Koei Tecmo.

Mais maintenant qu'ils ont pris les décisions qui s'imposaient quant à la structure initiale de la licence, notamment, qui était daubée, en plus de servir d'excuse pour entourlouper les joueurs avec du contenu facile et sans grand intérêt, Nioh a pu renaître de ses cendres et le résultat est là, la Team Ninja a trouvé la structure adéquate pour faire s'épanouir la licence.
malroth publié le 09/02/2026 à 01:03
je ne décroche plus depuis la sortie de la démo et j'enchaine avec le jeu final.

une tuerie

encore meilleur que Nioh 1 et Nioh 2 pour moi (c'etait difficile de faire mieux que Nioh 2) mais ils ont reussi.

franchement gros coup de coeur.
soulfull publié le 09/02/2026 à 06:59
xrkmx Oui bien sûr, aucun souci à ce niveau,il merite sa hype.

kalas28 la plupart des jeux d'action (Coucou Dmc, bayonetta) sont sous forme de couloir, ça ne veut pas dire qu'ils nécessitent moins de travail.
