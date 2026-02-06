HBO : après Chernobyl et The Last of Us, Craig Mazin va s'attaquer à Baldur's Gate HBO : après Chernobyl et The Last of Us, Craig Mazin va s'attaquer à Baldur's Gate

Après la méga-claque Chernobyl et l'adaptation HBO de The Last of Us, critiquable certes mais tout de même bien supérieure à une certaine époque, le showrunner a déjà son prochain gros morceau sur la table.



The Last of Us va en effet se boucler plus rapidement que prévu (une troisième et dernière saison, alors que le mec en souhaitait 4 pendant un temps), lui permettant d'annoncer son nouveau chantier : adapter, toujours pour HBO, l'univers de Baldur's Gate. Rien que ça. Le lore est titanesque, et pas question cette fois de s'engluer dans une tentative de fidélité envers les différentes œuvres vu que le scénario prendra place après les événements de Baldur's Gate III, permettant de proposer quelque chose de relativement indépendant pour ne pas faire fuir les non-initiés, tout en multipliant les clins d'œil pour les fans (on retrouvera d'ailleurs des persos du précités).



Craig Mazin connaît son sujet, lui qui a terminé Baldur's Gate III plusieurs fois (dont une partie en difficulté Honneur nous dit-on) et tout comme pour The Last of Us, il tentera d'approcher certains acteurs du jeu pour leur faire reprendre leur rôle. Argument assez ironique quand on connaît les polémiques autour du casting de Abby et Ellie.