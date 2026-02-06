HBO : après Chernobyl et The Last of Us, Craig Mazin va s'attaquer à Baldur's Gate
Après la méga-claque Chernobyl et l'adaptation HBO de The Last of Us, critiquable certes mais tout de même bien supérieure à une certaine époque, le showrunner a déjà son prochain gros morceau sur la table.
The Last of Us va en effet se boucler plus rapidement que prévu (une troisième et dernière saison, alors que le mec en souhaitait 4 pendant un temps), lui permettant d'annoncer son nouveau chantier : adapter, toujours pour HBO, l'univers de Baldur's Gate. Rien que ça. Le lore est titanesque, et pas question cette fois de s'engluer dans une tentative de fidélité envers les différentes œuvres vu que le scénario prendra place après les événements de Baldur's Gate III, permettant de proposer quelque chose de relativement indépendant pour ne pas faire fuir les non-initiés, tout en multipliant les clins d'œil pour les fans (on retrouvera d'ailleurs des persos du précités).
Craig Mazin connaît son sujet, lui qui a terminé Baldur's Gate III plusieurs fois (dont une partie en difficulté Honneur nous dit-on) et tout comme pour The Last of Us, il tentera d'approcher certains acteurs du jeu pour leur faire reprendre leur rôle. Argument assez ironique quand on connaît les polémiques autour du casting de Abby et Ellie.
publié le 06/02/2026 à 08:07 par Gamekyo
Heureusement pour lui la série Baldur's Gate ne sera pas une adaptation du scénario du jeu
Je sais que ça fait vendre des jeux et je comprends, mais j'aime pas ça.
En plus, c'est rare que les adaptations en série ou en film soient respectueuses du matériau d'origine et à la hauteur.
Et comme c'est le gars de la série The Last Of Us qui est derrière tout ça, je crains le pire pour la série Baldur's Gate 3.
Ça sent très mauvais…
En plus c'est vraiment pas la bonne époque pour sortir une adaptation avec un casting aussi fou.
adamjensen je suis de ton avis, cette mode de l'adaptation me fatigue. Après les suites, les trilogies, les reboot et les remake, voici les ADAPTATIONS!!!!
Tout pour ne rien inventer de neuf. Perso j'apprécie l'effort des séries Apple TV (ex: pluribus, severance) qui proposent quelque chose de rafraîchissant sans acteurs beaux, jeunes et militants.
C'est clair.
Je tiens à noter que Severance, passé l'énorme surprise de la saison 1, tombe ensuite dans un bordel narratif m'ayant rappelé les problèmes de Westworld. Je n'ai limite plus une seule attente pour la Saison 3.
(Faut que j'essaye Pluribus)
Pluribus est, on peut le dire, une masterclass par le mec de Breaking Bad. En interview, il dit qu'il a voulu créer une série jamais faite ailleurs.
Après visionnage, effectivement c'est du jamais vu. Le casting est hors limite aussi. Un bon pied de nez à tout ce que l'on voit aujourd'hui. Les acteurs sont bons point final (la question de l'ethnie et du genre n'a aucune plus-value dans cet univers)
Absolument ! La saison 1 était brillante puis… ça devient clairement pénible à regarder.
Je suis content qu’Apple ait les droits pour le Cosmere de Sanderson. Meilleur écrivain de fantaisie avec Tolkien.