MachineGames confirme avoir 2 chantiers en cours
Sans évidemment entrer dans les détails, et on souhaite que ce sera le cas lors du probable Xbox Showcase de juin, le directeur Jerk Gustafsson de MachineGames a au moins confirmé un truc auprès de GamesIndustry : le studio travaille effectivement sur deux projets en simultané, tout en confirmant ENCORE que la franchise Wolfenstein n'est pas oubliée et qu'il reste un épisode pour conclure la trilogie voulue de base.

De quoi en tout cas renforcer les récents propos de Jez Corden qui avait fait mention de ce double chantier, l'un pour Wolfenstein III afin de coïncider au mieux avec la future série TV Prime, tandis que l'autre serait un jeu multi PVP façon Rainbow Six Siege. Oui, nombreux ici auraient largement préféré Indiana Jones 2 mais bon...
link49
publié le 06/02/2026 à 09:08 par Gamekyo
rendan publié le 06/02/2026 à 11:39
Wolfenstein c'est cool sérieux Indiana Jones 2? Faut se calmer un peu! Le 1er est encore très récent et viens d'avoir un dlc! Faut laisser la place à d'autres licences au bout d'un moment!
shockadelica publié le 06/02/2026 à 11:41
Un concurrent pour Rainbow Six Siege, enfin une bonne nouvelle. Ubisoft a totalement dénaturé ce jeu avec les années.
Pressé de voir ce projet
wickette publié le 06/02/2026 à 11:44
rendan en chantier ne veut pas dire qu’il serait sorti là mais dans plusieurs années le indiana jones 2
sasquatsch publié le 06/02/2026 à 12:05
Menfin, il faut un Indiana 2...car si chantier début mnt, il ne sortira pas avant 4 ans, cad 2030...
Je préfère largement un Indiana qu'un multi machin jeu
En tout cas Indiana est une tuerie...suis que au deuxième chapitre en Egypte, mais quel pied
rogeraf publié le 06/02/2026 à 13:42
Tres chaud de revoir un prochain Wolfenstein prochainement ! Allez y les gars, on va botter du nazi
sasquatsch publié le 06/02/2026 à 14:40
rogeraf j'adore quand les boches s 'exclament Genre: huch, das sind ja die Scheißamerikaner und dieser Schweinehund von Blaskowitz...
rogeraf publié le 06/02/2026 à 15:28
sasquatsch Wouha, quelle belle métrise de l'Allemand
sasquatsch publié le 07/02/2026 à 17:52
rogeraf mouarf, ça va , je n'ai fais que jurer...c'est ce que tu apprends en premier dans les langues étrangères...
Mais ce qui m'a surtout plus avec les Wolfenstein c'est qu'ils ont pris de vrais allemands à faire les voix des schleux, pas comme dans la plupart de films où les acteurs ricains imitent l'allemand ce qui passe crème pour tout non initié à la langue de Goethe mais qui frôle le ridicule dans les yeux de tout spectateur teuton, quoique Inglorious Bastards a joué la bonne carte.
Wolfenstein II : The New Colossus
Nom : Wolfenstein II : The New Colossus
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : MachineGames
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
