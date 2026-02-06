MachineGames confirme avoir 2 chantiers en cours MachineGames confirme avoir 2 chantiers en cours

Sans évidemment entrer dans les détails, et on souhaite que ce sera le cas lors du probable Xbox Showcase de juin, le directeur Jerk Gustafsson de MachineGames a au moins confirmé un truc auprès de GamesIndustry : le studio travaille effectivement sur deux projets en simultané, tout en confirmant ENCORE que la franchise Wolfenstein n'est pas oubliée et qu'il reste un épisode pour conclure la trilogie voulue de base.



De quoi en tout cas renforcer les récents propos de Jez Corden qui avait fait mention de ce double chantier, l'un pour Wolfenstein III afin de coïncider au mieux avec la future série TV Prime, tandis que l'autre serait un jeu multi PVP façon Rainbow Six Siege. Oui, nombreux ici auraient largement préféré Indiana Jones 2 mais bon...