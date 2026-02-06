MachineGames confirme avoir 2 chantiers en cours
Sans évidemment entrer dans les détails, et on souhaite que ce sera le cas lors du probable Xbox Showcase de juin, le directeur Jerk Gustafsson de MachineGames a au moins confirmé un truc auprès de GamesIndustry : le studio travaille effectivement sur deux projets en simultané, tout en confirmant ENCORE que la franchise Wolfenstein n'est pas oubliée et qu'il reste un épisode pour conclure la trilogie voulue de base.
De quoi en tout cas renforcer les récents propos de Jez Corden qui avait fait mention de ce double chantier, l'un pour Wolfenstein III afin de coïncider au mieux avec la future série TV Prime, tandis que l'autre serait un jeu multi PVP façon Rainbow Six Siege. Oui, nombreux ici auraient largement préféré Indiana Jones 2 mais bon...
publié le 06/02/2026 à 09:08 par Gamekyo
Pressé de voir ce projet
Je préfère largement un Indiana qu'un multi machin jeu
En tout cas Indiana est une tuerie...suis que au deuxième chapitre en Egypte, mais quel pied
Mais ce qui m'a surtout plus avec les Wolfenstein c'est qu'ils ont pris de vrais allemands à faire les voix des schleux, pas comme dans la plupart de films où les acteurs ricains imitent l'allemand ce qui passe crème pour tout non initié à la langue de Goethe mais qui frôle le ridicule dans les yeux de tout spectateur teuton, quoique Inglorious Bastards a joué la bonne carte.