recherche
News / Blogs
Starfield : la version PS5 de nouveau listée, avec une possible baisse de prix
Après les indications du site PPE.PL, c'est maintenant deux revendeurs allemands qui viennent de lister la version PlayStation 5 de Starfield, également pour le 7 avril, avec une potentielle surprise : 49,99€ pour la version standard et 69,99€ pour la Premium (incluant la première extension et quelques bonus). Vers une baisse de prix généralisée pour le futur nouveau départ ?

Cette soudaine apparition dans différents listings pourrait également laisser entendre l'officialisation de tout cela durant le State of Play, supposé tomber la semaine prochaine.

Rappelons en outre si vous n'étiez pas là hier que selon Shinobi062, la version Switch 2 aurait été reportée en interne et pourrait même ne jamais sortir.
0
Qui a aimé ?
publié le 06/02/2026 à 08:35 par Gamekyo
commentaires (7)
ouroboros4 publié le 06/02/2026 à 08:40
Il m'a toujours intrigué.
Mais les retours mitigés de toute part de ses dernières années...
xynot publié le 06/02/2026 à 08:50
3 ans plus tard ça aurait été osé de le proposer à 80 balles
thorfin publié le 06/02/2026 à 08:50
ouroboros4 C'est du Bethesda, ni plus ni moins, si tu aimes le styles de jeu qu'ils produisent et que tu kiff l'espace et l'aspect solitaire, ça fera très bien le boulot.
Sinon il est peut être préférable de passer ton chemin
jenicris publié le 06/02/2026 à 08:55
Le jeu est moins saoulant que Fallout 4 mais a mille lieux de la qualité de Skyrim
shanks publié le 06/02/2026 à 08:56
xynot
Ils l'ont fait avec Forza Horizon 5, ça a cartonné.
xynot publié le 06/02/2026 à 08:58
shanks pas les mêmes réputations après
fritesmayo76 publié le 09/02/2026 à 21:02
Si la baisse de prix est réelle c'est étonnant vu la volonté de Bethesda à traire les joueurs avec les codes in a box sur Switch 2 à 60€ de Skyrim et Fallout.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Starfield
16
Ils aiment
Nom : Starfield
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Bethesda Softworks
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo