Starfield : la version PS5 de nouveau listée, avec une possible baisse de prix

Après les indications du site PPE.PL, c'est maintenant deux revendeurs allemands qui viennent de lister la version PlayStation 5 de Starfield, également pour le 7 avril, avec une potentielle surprise : 49,99€ pour la version standard et 69,99€ pour la Premium (incluant la première extension et quelques bonus). Vers une baisse de prix généralisée pour le futur nouveau départ ?



Cette soudaine apparition dans différents listings pourrait également laisser entendre l'officialisation de tout cela durant le State of Play, supposé tomber la semaine prochaine.



Rappelons en outre si vous n'étiez pas là hier que selon Shinobi062, la version Switch 2 aurait été reportée en interne et pourrait même ne jamais sortir.