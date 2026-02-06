recherche
Bethesda et la Switch 2 : un jeu sur cartouche, les trois autres en code de téléchargement
Les Game Key Card Switch 2, ça fait polémique mais oserait-on dire que c'est toujours mieux que rien, car avec Bethesda (et d'autres, ce n'est pas une première), on a l'art de tirer à pile ou face.

Apprenons en effet suite au dernier Partner Showcase que si Indiana Jones et le Cercle Ancien (12 mai) aura les honneurs d'un jeu sur cartouche (avec ou sans téléchargement obligatoire, nous verrons), il en sera tout autre pour le reste : que ce soit The Elder Scrolls V : Skyrim – Anniversary Edition (24 février), Fallout 4 : Anniversary Edition (également le 24 février) et The Elder Scrolls IV : Oblivion – Remastered (courant 2026), tous se contenteront d'un pauvre code de téléchargement, empêchant toute revente. Vous voilà prévenus.

publié le 06/02/2026 à 08:55 par Gamekyo
ouken publié le 06/02/2026 à 09:00
edgar
edgar publié le 06/02/2026 à 09:01
Le déma vaincra vous verrez.
edgar publié le 06/02/2026 à 09:02
ouken Dans mes bras mon ami.
cyr publié le 06/02/2026 à 09:08
Bon comme quoi les gkc c'est mieux que les code in the box
cyr publié le 06/02/2026 à 09:09
A noter que fallout 4 pèse 60 go et indirect 59 go.

La décision se tient sur 1 go, ou sur la vitesse de la cartouche ?
musm publié le 06/02/2026 à 09:11
edgar tu prouves surtout que le seul truc qui vaincra c'est la stupidité.
cyr publié le 06/02/2026 à 09:13
A noter que fallout 4 pèse 60 go et indi 59 go.

La décision se tient sur 1 go, ou sur la vitesse de la cartouche ?
derno publié le 06/02/2026 à 09:14
Pour moi l'essentiel est sauf, c'est principalement indiana qui m’intéresse dans la liste....ça me change un peut, ces derniers temps c'était surtout les jeux qui ne me parlaient pas qui avaient les honneurs d'une version cartouche et ceux que je voulaient qui était en GKC^^"
edgar publié le 06/02/2026 à 09:24
musm Et toi tu prouves que la pollution a encore de beaux jours devant elle.
kisukesan publié le 06/02/2026 à 09:26
edgar Ah, parce que le démat ne pollue pas...
edgar publié le 06/02/2026 à 09:36
kisukesan Tu vas quand même pas me dire que les « quelques minutes » de téléchargements d’un quelconque jeu consomment plus d’énergies que le transport aérien, maritime ou terrestre, sans oublier les usines de fabrication des jaquettes en plastique et de ses cartouches … si ?

Donc envoyer une lettre par la poste n’est pas plus polluante qu’un simple SMS ?
maxx publié le 06/02/2026 à 09:37
edgar C'est pas si simple que ça. Le demat pollue aussi. C'est une question intéressante sur laquelle on pourrait se pencher. Un petite requête a Gemini par exemple indique qu'à partir de 50-70go de données, le physique devient moins polluant pour l'Europe. En France, avec notre mix énergétique, c'est entre 150-250Go en prenant en compte une partie des données qui viennent hors France. Pareil l'achat physique faut prendre en compte comment on récupère son jeu (livraison, déplacement en voiture, à pied en magasin etc)
Alors je ne vais pas aller jusqu'à tour vérifier et faire le calcul moi même car pas le temps, et les chiffres donnent plutôt juste une échelle, mais voilà c'est pas aussi simple.
burningcrimson publié le 06/02/2026 à 09:42
edgar Il a été démontré que le démat pollue tout autant voir plus que le physique
maxx publié le 06/02/2026 à 09:42
Mais bon, c'est pas tellement le sujet. Le demat n'est pas un argument écologique en premier lieu. C'est surtout un avantage commercial pour les entreprises. Dans ce cas là un manière de faire des économies, et par la même occasion une manière de tuer l'occasion.
Aussi, dans le cas de GKC et de code dans la boîte, tu supprimes totalement l'avantage du demat. Car tu as l'emprunte carbone de la boîte plus le téléchargement. Alors dans le cas de la GKC c'est le ponpon, t'as la boîte, la cartouche, et après tu vas DL. Mais encore une fois c'est pas tellement le sujet et y a bien d'autres manières de réduire son empreinte carbone, surtout venant des entreprises
judebox publié le 06/02/2026 à 09:44
Code in the box, jeu de plus de 10 ans, 50-60 balles
Tout va bien
edgar publié le 06/02/2026 à 09:47
maxx burningcrimson Aujourd’hui les gens commandent une simple paire de chaussettes en Chine, avec tous ce que ça implique, transport maritime etc.

Ça a déjà été dit des dizaines de fois, c’est d’une absurdité sans nom.

Et j’ai jamais dit que le déma ne polluait pas, mais j’ai vraiment du mal à croire que ça puisse polluer autant, voire davantage que le physique et tout le cheminement industriel que ça implique.
ouken publié le 06/02/2026 à 09:58
edgar putain j'avoue ça râle alors que la chine shein temu ext ext et leur amis
zekk publié le 06/02/2026 à 10:25
ouken Perso je suis ni pour la démat, ni pour ces sites...
maxx publié le 06/02/2026 à 10:28
edgar Non mais ne mélangeons pas tous les sujets. Oui y a des aberrations concernant les commandes en ligne mais ça n'a pas trop de rapport là.
La question c'est est-ce que le physique pollue plus que le demat, hé ben là réponse n'est pas si simple et y a beaucoup de paramètres à prendre en jeu. Et dans certains cas, non le physique ne pollue pas plus. Ce n'est pas une question de croyance mais de chiffes. En moyenne en Europe ou même aux USA à partir de 50go tu pollués plus en demat, au Japon ça descendrait même à 10Go car le transport est très court. En France on est une exception avec notre mix énergétique et tant mieux, mais au niveau mondial, cet argument écologique ne semble pas tenir.
Et fine, ce n'est pas tellement l'argument premier qu'il faudrait avoir quand on fait cette opposition débile entre le demat et le physique. Les deux devraient coexister car aucun des deux solutions n'est parfaite que ce soit en terme d'environnement mais aussi économiquement parlant.
musm publié le 06/02/2026 à 10:31
edgar le fameux argument de la pollution.
Si c'est ça ton argument, ne joue plus aux jeux vidéos parce que ce n'est pas vitale, j'espère aussi que t'as pas de voiture, ne va plus sur internet, que tu ne prends jamais l'avion, que tu n'as jamais utilisé d'IA, que t'es végétarien etc

Tu fais juste des raccourcis.
La preuve tu parles de téléchargement de quelques minutes sans penser à la taille du jeu, parce que c'est tout aussi important.
Et puisque l'écologie est apparemment ton combat quid du cloud gaming? Ça prend de plus en plus de place et c'est aussi du déma

Le donneurs de leçons qui ne connaissent rien sont vraiment fascinant.


Ma première remarque vient surtout du fait que vouloir la mort d'un support au détriment de l'autre est stupide, les deux peuvent très bien coexister.
Avancer le facteur de la pollution est "bidon" parce que ni toi, ni moi n'avons toutes les données ou ne maitrisons le sujet.
edgar publié le 06/02/2026 à 10:43
maxx musm On va pas y passer la journée hein d’accord ?

On va dire que le mieux c’est d’avoir le choix, comme ça tout le monde est content.

Bonne journée !
suikoden publié le 06/02/2026 à 10:49
Ils sont relous GKC j'aurai pris mais la...
Moi qui voulais prendre Fallout ca m'a refroidi

Ce sera uniquement si c'est moins cher qu'en demat pur, SI je le prends.

Me rabatterais pttre sur Indiana Jones.
zekk publié le 06/02/2026 à 11:20
edgar ou tu peux juste reconnaitre que tu as raconté un peu n'importe quoi, ça arrive à tout le monde se tromper...
elicetheworld publié le 06/02/2026 à 11:36
Pas grave pour les autre ,au moins le meilleur d'entre eux est sur cartouche
captaintoad974 publié le 06/02/2026 à 11:53
Autant les GKC ne me dérange pas par contre les CIB c'est niet
ouken publié le 06/02/2026 à 12:04
zekk ben écoute très bien les avoue que ça cours pas les rue , surtout les site chinois...
hir0k publié le 06/02/2026 à 13:41
Dommage, j'aurais acheter les 3 jeux si ils avaient été en physique. alors que j'ai une xbox Series X et un PC donc je peu y jouer avec le game pass ou autre. Vraiement dommage car c'est des jeux que j'aurais bien mis dans ma collection =) tant pis
rogeraf publié le 06/02/2026 à 13:58
Toutes ces vieilleries ... Ils savent plus quoi inventer pour faire du blé. Surement une demande de la direction avide d'argent Microsoft

"Faites renter du pognon sinon on va vous strike les effectifs comme il faut Bethesda !"

Citation n°45 Phill Spencer

pimoody publié le 06/02/2026 à 15:40
Carrément : Code in the Box, ils veulent vraiment mettre toutes les chances de leurs côtés
fdestroyer publié le 06/02/2026 à 17:09
What? Même sur PS5 c'est un bluray key le Indiana, mais sur NS2 ça serai une vraie cartouche ?!

Ça serai incroyable, je pourrais enfin le découvrir
jackfrost publié le 06/02/2026 à 22:06
Je préfère la demat qu'un code ou une gkc.
kambei312 publié le 06/02/2026 à 23:07
Gkc, cib, ou demat c’est la même baise, ou quasi.
momotaros publié le 07/02/2026 à 08:34
Le truc très con avec ça c'est que les gros jeux en code de téléchargement baissent rarement de prix.

Ça sera peut être moins cher d'acheter Skyrim sur Switch et de payer l'upgrade plutot que d'acheter directement la version Switch 2 (sauf si on met en favori la version Switch 2 et qu'on attend une promo).
simonka publié le 08/02/2026 à 16:27
apres ils disent pourquoi nos jeux tiers ne se vendent pas bien, vous vous foutez des clients ! voila la réponse
fritesmayo76 publié le 10/02/2026 à 12:26
suikoden 60e le code in a box.
