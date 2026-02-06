Bethesda et la Switch 2 : un jeu sur cartouche, les trois autres en code de téléchargement

Les Game Key Card Switch 2, ça fait polémique mais oserait-on dire que c'est toujours mieux que rien, car avec Bethesda (et d'autres, ce n'est pas une première), on a l'art de tirer à pile ou face.Apprenons en effet suite au dernier Partner Showcase que si(12 mai) aura les honneurs d'un jeu sur cartouche (avec ou sans téléchargement obligatoire, nous verrons), il en sera tout autre pour le reste : que ce soit(24 février),(également le 24 février) et(courant 2026), tous se contenteront d'un pauvre code de téléchargement, empêchant toute revente. Vous voilà prévenus.