Le remake de The Witcher aurait été reporté en interne, pour une sortie courant 2028
Cela fait déjà plus de 3 ans que The Witcher Remake a été annoncé, et toujours aucun visuel à se mettre sous la dent, et pour cause, le jeu est encore loin d'être prêt, et il y a apparemment des explications.

Mateusz Chrzanowski (Noble Securities) a fait parler ses sources pour découvrir que si les plans initiaux de CD Projekt était de sortir ce remake complet en 2027, il faudrait finalement attendre jusqu'en 2028 à cause de réaffectations de plusieurs membres de Fool's Theory pour aider au titanesque chantier de The Witcher IV, en sachant que c'est également le proche sous-traitant qui bosse sur une prétendue extension surprise de The Witcher 3.

Cette dernière serait prévue pour cette année afin de permettre à CD Projekt de gratter quelques billets (on ne peut pas vivre éternellement des ventes de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077) et les rumeurs parlent d'un DLC suffisamment conséquent (nous emmenant cette fois à Zerrikania) pour justifier un prix de 30€.
publié le 06/02/2026 à 09:18 par Gamekyo
commentaires (25)
perse9 publié le 06/02/2026 à 09:44
c'est une bonne chose pour assurer la sortie de witcher 4 en bonne et du forme. Aparemment il devrait y avoir un peut de kindome come deliverance dans les quête, un peut de bg3 aussi dans les possibilités. En gros ça peut en faire le best rpg occideantaux (all time) en attendant divinity. Quand a witcher 1 remake ça va faire plaisir à ceux qui veulent retrouver gerald et en plus ce sera un remake très ambitieux en monde ouvert (donc un nouveau jeux full next gen). imaginez s'ils font la même chose avec le 2 que certains concidèrent même au dessus du 3 en terme de scenario...
skuldleif publié le 06/02/2026 à 09:53
ok The Witcher IV est pour 2029 minimum...
perse9 publié le 06/02/2026 à 09:58
skuldleif pour 2027 tu as pas lu???
skuldleif publié le 06/02/2026 à 10:04
perse9 ca m'etonnerai sincerement que le remake sorte apres la suite
ce n'est pas parcequ'ils ont soustrait des effectif pour les affecter sur the witcher 4 que ce remake sortira apres , ca veut juste dire que the witcher 4 a besoin de + d'effectifs
sonilka publié le 06/02/2026 à 10:32
perse9 imaginez s'ils font la même chose avec le 2 que certains concidèrent même au dessus du 3 en terme de scenario...

La force de TW2, au dela de son scénario, c'est sa structure. Si le scénario marche aussi bien c'est parce qu'il parfaitement rythmé. Si tu transformes le jeu en monde ouvert, tu te retrouveras dans la meme situation que le 3e opus. Plus de liberté mais un rythme décousu et une intrigue qui s'essouffle avec des quêtes secondaires très longues qui viennent empiéter sur l'arc principal. Bref si remake il doit y avoir pour le 2, je préfèrerais que CDP conserve la structure d'origine en la dépoussiérant pas en nous refourguant encore un monde ouvert. D'ailleurs de manière plus globale, il est temps que les développeurs arrêtent avec leur obsession pour la formule monde ouvert. Tout ne tourne pas autour de ca.
kikoo31 publié le 06/02/2026 à 10:57
menbalek t'en que c'est bien fait m'en fiche d'attendre 2030 s'il le faut c'est toujours mieux que JAMAIS
syfer publié le 06/02/2026 à 11:44
sonilka Ton analyse n'a aucun sens. Le rythme du jeu est dicté par les actions du joueur, quêtes secondaires ou pas. Si tu veux du rythme tu peux focus l'histoire principale, rien ne t'oblige à faire les quêtes secondaire. Les structures de TW1/2 sont obsolètes, en dehors du gameplay ce sont des jeux qui ont très mal vieillis. Faire l'apologie des jeux couloirs à 70€ qui se bouclent en 1 semaine avant de partir sur autre chose, c'est clairement discutable.

Les open worlds ont encore de beaux jours devant eux, va falloir t'y faire mon coco.
vyse publié le 06/02/2026 à 12:11
sonilka le probleme nest pas lopen world de the witcher, syfer a raison, si tu veux du rythme, trace et tu l'aura ton couloir..mais si nous joueur on veut prendre notre temps, regarder chaque détail, prendre plaisir a voyager de jour et de nuit pour diversifier l'aventure, pourquoi nous pénaliser??
breizhdrake publié le 06/02/2026 à 12:26
C’est eux qui disait encore au mois de décembre que the witcher 4/5 et 6 sortiraient dans les 6 ans… ça commence bien si déjà le simple remake du 1 est reporté. Faut vraiment arrêter de vendre du rêve et développer les jeux tranquillement sans promesses. Ça va être maintenir leur propos maintenant
perse9 publié le 06/02/2026 à 12:40
sonilka pas mal, j'y avais pas penser..Effectivement le rythme est de meilleur facture dans le 2.
nigel publié le 06/02/2026 à 14:06
skuldleif ok The Witcher IV est pour 2029 minimum...

Oui des connaissances que je connais qui sont sur le projet, le jeu est très très loin d'être prêt. Les Game Awards se sont complètement craqué avec le "Most Anticipated Game" de 2026.
romgamer6859 publié le 06/02/2026 à 14:33
Faudra pas être pressé pour le 4 non plus...
sonilka publié le 06/02/2026 à 17:51
syfer l'un des défauts du monde ouvert c'est bien qu'il nuit au rythme. C'est récurrent dans les tests ou les avis des joueurs. On enchaine pas la trame principale de la meme manière dans un jeu en monde ouvert que dans un jeu plus cadré.

Faire l'apologie des jeux couloirs à 70€ qui se bouclent en 1 semaine avant de partir sur autre chose, c'est clairement discutable.

Je ne fais l'apologie de rien du tout mais vu le ton global du message, je ne m'étonne guère de ce raccourci ridicule. Ensuite depuis quand le prix d'un jeu est défini en fonction de sa durée de vie ? Mettre 70€ dans un monde ouvert remplit de contenu sans interêt pour gonfler la durée de vie c'est mieux que de mettre 70€ dans un jeu de 15h, généreux et rythmé ? La seule chose que je trouve discutable ici c'est ce type de raisonnement.
jenicris publié le 06/02/2026 à 18:59
Pour ceux qui ont raté l'info, il a toujours été prévu que le IV sorte avant le remake.
51love publié le 06/02/2026 à 22:36
l'année derniere en attendant tous ces projets je m'étais juré qu'en 2026 je me referai TW3 dans sa version remasterisé du remaster next gen

Cette dernière serait prévue pour cette année afin de permettre à CD Projekt de gratter quelques billets (on ne peut pas vivre éternellement des ventes de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077) et les rumeurs parlent d'un DLC suffisamment conséquent (nous emmenant cette fois à Zerrikania) pour justifier un prix de 30€


C'est effectivement la confirmation que je vais repasser des centaines d'heures dessus
mibugishiden publié le 07/02/2026 à 09:35
Je viens de finir Cyberpunk Phantom Liberty et bordel c'est une masterclass, l'histoire, les persos (Songbird, Hansen, Reed, Alex je les ai tous aimés), les dialogues (toujours aussi crus, adultes et durs), les missions une pepite de mise en scene et choix, et Dogtown super agreable à jouer comme quartier.

Ca me rassure un peu sur CD Projekt, du coup pour The Witcher 4 et Cyberpunk 2 je revois mes espoirs à la hausse.
mibugishiden publié le 07/02/2026 à 09:38
Apres pour l'histoire de la date de sortie franchement qu'ils prennent leur temps si ca donne une pepite comme TW3 et Cyberpunk.

L'industrie manque de jeu ambitieux et d'envergure, et si il faut du temps pour ca et avoir de la qualité alors ainsi soit il. Parce que clairement c'est plus du coté des americains qu'il faut attendre ce genre de projets (Starfield la grosse blague pour ne citer que lui).
thelastone publié le 07/02/2026 à 12:13
Mibugishiden Pareil je l'ai fini il ya pas longtemps et j'ai kiffer de fou
51love publié le 07/02/2026 à 15:01
thelastone mibugishiden CP2077 est deveu un sacré bon jeu au fil des années c'est clair j'en doutais pas tellement apres l'avoir fait day one. L'experience etait pas ouf, mais ça venait surtout du fait que le jeu manquait de travail et de finition, et non pas de gros soucis de conception / d'orientation.
leonsilverburg publié le 07/02/2026 à 15:22
Qu'il profite de bien retoucher le gameplay pour The Witcher 3 par la même occasion !
Une belle Complete Edition sur PS5 en boite, ça serait génial !!!!!
mibugishiden publié le 07/02/2026 à 19:26
51love pour moi Cyberpunk (la version 2.0 actuelle avec Phantom Liberty) top 3 des meilleurs jeux que j'ai jamais fait, tout simplement.

L'ecriture est mature et trash tout en etant interessante, les persos on les aime, les graphismes superbes et le gameplay il offre tellement de choix que chacun y trouvera son compte, et une durée de vie exemplaire. Et Night City avec les Badlands c'est une super zone de jeu.
mibugishiden publié le 07/02/2026 à 19:28
thelastone tu parles de quel jeu ?
thelastone publié le 07/02/2026 à 23:04
Mibugishiden bah cyberpunk
sandman publié le 08/02/2026 à 10:03
sonilka Je suis d'accord avec toi. perso j'aime bien les open world, tu choisis le rythme que tu veux, mais c'est justement la grande faiblesse des open world pour le rythme de l'histoire... Même si tu traces tout droit dans l'histoire principale, tu loupes tellement de contenu que je vois pas l'intérêt... Et sa réponse qui consiste à tracer un open world, bon comment dire, à quoi sert l'open world si tu dois tracer pour avoir un bon rythme de jeu? Aucun... Sans parler que dans un jeu linéaire t'as pas toute une plaine à traverser à pied ou à cheval, donc le rythme est deja brisé par un long trajet vers le prochain objectif même en speedrunnant... Alors que le but d'un open world, c'est justement de passer ton temps à faire des trucs annexes partout sur la map, ce qui se fait au détriment du rythme, là ou les jeux linéaires te prennent par la main et donc mette le rythme qu'ils veulent dans le jeu...

C'est forcément plus intéressant pour le joueur qui veut suivre une histoire d'avoir une jeu cadré et linéaire...
Donc je ne comprends pas son argument non plus...
kazuchi publié le 08/02/2026 à 21:02
Je dis pas non à un dlc du 3
Je m’y remettrai avec plaisir
