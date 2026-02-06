Le remake de The Witcher aurait été reporté en interne, pour une sortie courant 2028 Le remake de The Witcher aurait été reporté en interne, pour une sortie courant 2028

Cela fait déjà plus de 3 ans que The Witcher Remake a été annoncé, et toujours aucun visuel à se mettre sous la dent, et pour cause, le jeu est encore loin d'être prêt, et il y a apparemment des explications.



Mateusz Chrzanowski (Noble Securities) a fait parler ses sources pour découvrir que si les plans initiaux de CD Projekt était de sortir ce remake complet en 2027, il faudrait finalement attendre jusqu'en 2028 à cause de réaffectations de plusieurs membres de Fool's Theory pour aider au titanesque chantier de The Witcher IV, en sachant que c'est également le proche sous-traitant qui bosse sur une prétendue extension surprise de The Witcher 3.



Cette dernière serait prévue pour cette année afin de permettre à CD Projekt de gratter quelques billets (on ne peut pas vivre éternellement des ventes de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077) et les rumeurs parlent d'un DLC suffisamment conséquent (nous emmenant cette fois à Zerrikania) pour justifier un prix de 30€.