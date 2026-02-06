Le remake de The Witcher aurait été reporté en interne, pour une sortie courant 2028
Cela fait déjà plus de 3 ans que The Witcher Remake a été annoncé, et toujours aucun visuel à se mettre sous la dent, et pour cause, le jeu est encore loin d'être prêt, et il y a apparemment des explications.
Mateusz Chrzanowski (Noble Securities) a fait parler ses sources pour découvrir que si les plans initiaux de CD Projekt était de sortir ce remake complet en 2027, il faudrait finalement attendre jusqu'en 2028 à cause de réaffectations de plusieurs membres de Fool's Theory pour aider au titanesque chantier de The Witcher IV, en sachant que c'est également le proche sous-traitant qui bosse sur une prétendue extension surprise de The Witcher 3.
Cette dernière serait prévue pour cette année afin de permettre à CD Projekt de gratter quelques billets (on ne peut pas vivre éternellement des ventes de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077) et les rumeurs parlent d'un DLC suffisamment conséquent (nous emmenant cette fois à Zerrikania) pour justifier un prix de 30€.
publié le 06/02/2026 à 09:18 par Gamekyo
ce n'est pas parcequ'ils ont soustrait des effectif pour les affecter sur the witcher 4 que ce remake sortira apres , ca veut juste dire que the witcher 4 a besoin de + d'effectifs
La force de TW2, au dela de son scénario, c'est sa structure. Si le scénario marche aussi bien c'est parce qu'il parfaitement rythmé. Si tu transformes le jeu en monde ouvert, tu te retrouveras dans la meme situation que le 3e opus. Plus de liberté mais un rythme décousu et une intrigue qui s'essouffle avec des quêtes secondaires très longues qui viennent empiéter sur l'arc principal. Bref si remake il doit y avoir pour le 2, je préfèrerais que CDP conserve la structure d'origine en la dépoussiérant pas en nous refourguant encore un monde ouvert. D'ailleurs de manière plus globale, il est temps que les développeurs arrêtent avec leur obsession pour la formule monde ouvert. Tout ne tourne pas autour de ca.
Les open worlds ont encore de beaux jours devant eux, va falloir t'y faire mon coco.
Oui des connaissances que je connais qui sont sur le projet, le jeu est très très loin d'être prêt. Les Game Awards se sont complètement craqué avec le "Most Anticipated Game" de 2026.
Faire l'apologie des jeux couloirs à 70€ qui se bouclent en 1 semaine avant de partir sur autre chose, c'est clairement discutable.
Je ne fais l'apologie de rien du tout mais vu le ton global du message, je ne m'étonne guère de ce raccourci ridicule. Ensuite depuis quand le prix d'un jeu est défini en fonction de sa durée de vie ? Mettre 70€ dans un monde ouvert remplit de contenu sans interêt pour gonfler la durée de vie c'est mieux que de mettre 70€ dans un jeu de 15h, généreux et rythmé ? La seule chose que je trouve discutable ici c'est ce type de raisonnement.
C'est effectivement la confirmation que je vais repasser des centaines d'heures dessus
Ca me rassure un peu sur CD Projekt, du coup pour The Witcher 4 et Cyberpunk 2 je revois mes espoirs à la hausse.
L'industrie manque de jeu ambitieux et d'envergure, et si il faut du temps pour ca et avoir de la qualité alors ainsi soit il. Parce que clairement c'est plus du coté des americains qu'il faut attendre ce genre de projets (Starfield la grosse blague pour ne citer que lui).
Une belle Complete Edition sur PS5 en boite, ça serait génial !!!!!
L'ecriture est mature et trash tout en etant interessante, les persos on les aime, les graphismes superbes et le gameplay il offre tellement de choix que chacun y trouvera son compte, et une durée de vie exemplaire. Et Night City avec les Badlands c'est une super zone de jeu.
C'est forcément plus intéressant pour le joueur qui veut suivre une histoire d'avoir une jeu cadré et linéaire...
Donc je ne comprends pas son argument non plus...
Je m’y remettrai avec plaisir