[RUMEUR] Kingdom Hearts Remake en approche
Grosse rumeur du côté de extas1s : avant même l'arrivée de Kingdom Hearts IV qui continue de prendre tout son temps, Square Enix travaillerait sur un remake complet du tout premier Kingdom Hearts, ce qui devait bien finir par arriver d'ailleurs puisque des trois franchises piliers (avec DQ et FF), c'est la seule pour le moment dont chacune des rééditions n'était qu'un polish en résolution et frame-rate.
Le développeur, un sous-traitant, serait donc Tose Software qui devient un grand habitué des partenariats avec Square Enix (FFVII Crisis Core Reunion, Dragon Quest Monsters 3, Dragon Quest Treasures…) et pour la petite histoire, tout avait débuté dans un énième projet mobile sur la licence, finalement annulé avant que l'éditeur ne décide de recycler les assets créés pour les exploiter dans ce fameux remake.
La squelette du jeu serait très proche pour ne pas dire identique, mais avec des graphismes bien actuels, un nouveau thème principal et, la vraie surprise, un nouveau monde, celui du Livre de la Jungle qui avait été supprimé dans la version d'origine ainsi qu'un chapitre bonus sur Riku (jouable). Certains mondes pourraient également être étendus avec des zones inédites en plus d'autres bonus comme la présence de Caith Sith version FFVI (une invocation ?).
Initialement, le lancement de ce Kingdom Hearts RELUX (c'est le nom) était prévu pour ce début d'année 2026 (tous supports) mais des reports internes l'auraient poussé à la fin d'année voire début 2027.
publié le 06/02/2026 à 15:00 par Gamekyo
Perso je pense que vu qu'ils n'ont plus les droits sur Tarzan, ils vont le remplacer avec le monde du Livre de la Jungle.
Tant mieux dans un sens si c'est le cas car même si deux ou trois trucs étaient vraiment bien dans la Jungle Profonde (le monde de Tarzan), il y avait de nombreuses phases de plateforme bien nazes.
Le soucis c'est qu'on aura pas de VF je pense
J'espère que le rendu du remake sera à la hauteur.
Et le remake de FF9 c’est quand y veulent par contre
Combien de fois le scénario du 1 est ressorti sous forme de portage, remastered, spin-off, reve, refonte, videos recap, etc…
PS CaitSith c'est FF7
Qu'ils en profitent pour essayer d'homogénéisé les intrigues entres les différents opus si ils se lancent dans des remakes.
https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Cait_Sith_(Final_Fantasy_VI)
(d'où le fait que je spéculais sur une invoc)
Quans a la VF on pourrais l'avoir (peut etre )mais oubliez reignoux et les autres ça sera un nouveau casting si Squix valide la VF
Mais bon comme c'est extas1s, gros doute
Les gosses qui y ont joué à l'époque ont compris mais pas toi ?
Après rien n'empêche de les proposer mais ça sonnera certainement faux pour les trentenaires minimum. Enfin, ne pas oublier que c'est Ubisoft qui avait réalisé les VF des deux premiers épisodes (c'était un éditeur qui proposait aussi du service de dubbing sur pas mal de productions de l'époque, dont Morrowind et Oblivion), donc si l'on a déjà la VO (jap), ce sera déjà très bien me concernant.
C'était pas Buena Vista (Disney Interactive) plutôt ?
Donc un gros remaster graphique, pas un projet ambitieux du calibre de FFVII. Si c'est le cas, va falloir faire avec le structure d'origine du jeu qui a bien vieilli.
- Anachronisme
- Univers parallèles
- Temporalités differente
- Ajout de PNJ OSEF
- Complication du scenario
- Dialogue meta
- Rallongement à l’extrême des trajets et péripéties
- Etc.
Donc vous pensez que Square simplifiera le scénario ?
KH1 et KH2 ont techniquement un peu mal vieilli, un remake qui peut aussi un peu organiser cette histoire chaotique...on dit pas non
mais le 1 avait une certaine sobriété (sakaguchi était encore le gardefou de nomura surement :hihiet un gameplay ou tu sentais bien les coups.
donc why not.
A voir si le niveau de la Jungle arrive à bien se différentier de celui de Tarzan, parce que bon 2 niveaux dans la jungle dans le même jeu quoi ^^
Sinon dans le 1, le scenario etait pas vraiment compliqué
Franchement, cette licence (KH)est encore plus accessible aujourd'hui, elle est sur tout les supports, je n'y vois aucun intérêt.
Encore un jeu que je vais acheter à 10-15 euros.
Remake de Kingdom Hearts 1 ou autre chose ?
Pourquoi tu parles de l'histoire du 3 ?
PS avec l'âge je me rend compte à quel point les débats houleux sur le JV puent l'immaturité, tu prends un ton comme si j'avais traité ta mère
Et concernant le scénario, je sais pas si l'histoire du 1 est claire, mais quand nomura, le créateur et scénariste de KH, explique lui même qu'il ne comprend rien à l'histoire de KH et qu'il doit relire les notes du jeu pour savoir où il en est dans l'histoire avant d'écrire la suite, c'est que lui même a bricolé une histoire qu'il maitrise à peine... Donc pas étonnant que le public a abandonné