[RUMEUR] Kingdom Hearts Remake en approche [RUMEUR] Kingdom Hearts Remake en approche

Grosse rumeur du côté de extas1s : avant même l'arrivée de Kingdom Hearts IV qui continue de prendre tout son temps, Square Enix travaillerait sur un remake complet du tout premier Kingdom Hearts, ce qui devait bien finir par arriver d'ailleurs puisque des trois franchises piliers (avec DQ et FF), c'est la seule pour le moment dont chacune des rééditions n'était qu'un polish en résolution et frame-rate.



Le développeur, un sous-traitant, serait donc Tose Software qui devient un grand habitué des partenariats avec Square Enix (FFVII Crisis Core Reunion, Dragon Quest Monsters 3, Dragon Quest Treasures…) et pour la petite histoire, tout avait débuté dans un énième projet mobile sur la licence, finalement annulé avant que l'éditeur ne décide de recycler les assets créés pour les exploiter dans ce fameux remake.



La squelette du jeu serait très proche pour ne pas dire identique, mais avec des graphismes bien actuels, un nouveau thème principal et, la vraie surprise, un nouveau monde, celui du Livre de la Jungle qui avait été supprimé dans la version d'origine ainsi qu'un chapitre bonus sur Riku (jouable). Certains mondes pourraient également être étendus avec des zones inédites en plus d'autres bonus comme la présence de Caith Sith version FFVI (une invocation ?).



Initialement, le lancement de ce Kingdom Hearts RELUX (c'est le nom) était prévu pour ce début d'année 2026 (tous supports) mais des reports internes l'auraient poussé à la fin d'année voire début 2027.