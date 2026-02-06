recherche
[RUMEUR] Kingdom Hearts Remake en approche
Grosse rumeur du côté de extas1s : avant même l'arrivée de Kingdom Hearts IV qui continue de prendre tout son temps, Square Enix travaillerait sur un remake complet du tout premier Kingdom Hearts, ce qui devait bien finir par arriver d'ailleurs puisque des trois franchises piliers (avec DQ et FF), c'est la seule pour le moment dont chacune des rééditions n'était qu'un polish en résolution et frame-rate.

Le développeur, un sous-traitant, serait donc Tose Software qui devient un grand habitué des partenariats avec Square Enix (FFVII Crisis Core Reunion, Dragon Quest Monsters 3, Dragon Quest Treasures…) et pour la petite histoire, tout avait débuté dans un énième projet mobile sur la licence, finalement annulé avant que l'éditeur ne décide de recycler les assets créés pour les exploiter dans ce fameux remake.

La squelette du jeu serait très proche pour ne pas dire identique, mais avec des graphismes bien actuels, un nouveau thème principal et, la vraie surprise, un nouveau monde, celui du Livre de la Jungle qui avait été supprimé dans la version d'origine ainsi qu'un chapitre bonus sur Riku (jouable). Certains mondes pourraient également être étendus avec des zones inédites en plus d'autres bonus comme la présence de Caith Sith version FFVI (une invocation ?).

Initialement, le lancement de ce Kingdom Hearts RELUX (c'est le nom) était prévu pour ce début d'année 2026 (tous supports) mais des reports internes l'auraient poussé à la fin d'année voire début 2027.
publié le 06/02/2026 à 15:00 par Gamekyo
aozora78 publié le 06/02/2026 à 15:25
OMG What !!!

Perso je pense que vu qu'ils n'ont plus les droits sur Tarzan, ils vont le remplacer avec le monde du Livre de la Jungle.

Tant mieux dans un sens si c'est le cas car même si deux ou trois trucs étaient vraiment bien dans la Jungle Profonde (le monde de Tarzan), il y avait de nombreuses phases de plateforme bien nazes.

Le soucis c'est qu'on aura pas de VF je pense

J'espère que le rendu du remake sera à la hauteur.
negan publié le 06/02/2026 à 15:26
Si c'est possible de rendre le tout moins bordélique pour un nouveau public c'est pas plus mal
korou publié le 06/02/2026 à 15:29
Bah ça …. Je l’ai pas vu venir si c’est vrai c’est day one. Après, honnêtement les premiers KH ne vieillissent pas trop mal graphiquement

Et le remake de FF9 c’est quand y veulent par contre
akinen publié le 06/02/2026 à 15:29
Pinaise, on avancera jamais avec cette franchise.

Combien de fois le scénario du 1 est ressorti sous forme de portage, remastered, spin-off, reve, refonte, videos recap, etc…
hatwa publié le 06/02/2026 à 15:37
Si ca permet de simplifier le scenario, why not.
PS CaitSith c'est FF7
pimoody publié le 06/02/2026 à 15:38
Par contre si pas de VF c'est quand même dommage...
Qu'ils en profitent pour essayer d'homogénéisé les intrigues entres les différents opus si ils se lancent dans des remakes.
ouroboros4 publié le 06/02/2026 à 15:40
pimoody la VF c'est mort j'en suis sûr
shanks publié le 06/02/2026 à 15:43
hatwa
https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Cait_Sith_(Final_Fantasy_VI)

(d'où le fait que je spéculais sur une invoc)
natedrake publié le 06/02/2026 à 15:45
Mouais. Vivement des news sur KH IV surtout.
ouken publié le 06/02/2026 à 15:47
Putain encore ... akinen mes de fou ... Il soule
alucardhellsing publié le 06/02/2026 à 15:57
AAAAAh vlà une belle nouvelle si c'est vrai


Quans a la VF on pourrais l'avoir (peut etre )mais oubliez reignoux et les autres ça sera un nouveau casting si Squix valide la VF
xynot publié le 06/02/2026 à 15:59
Un remake auquel je ne dis pas non
natedrake publié le 06/02/2026 à 16:00
D'ailleurs, en parlant de VF, je me demande si KH IV en aura une...
junaldinho publié le 06/02/2026 à 16:06
Jamais fait. Ce sera l'occasion de me lancer dans la franchise
biboufett publié le 06/02/2026 à 16:06
j'adore KH1 encore aujourd'hui, j'attends de fou le IV mais je dis pas non pour un remake total du 1
jenicris publié le 06/02/2026 à 16:08
Qu'ils corrigent surtout la caméra catastrophique de KH1

Mais bon comme c'est extas1s, gros doute
altendorf publié le 06/02/2026 à 16:13
negan Cela va être quand même bien complexe vu les divers spin-off
magneto860 publié le 06/02/2026 à 16:20
Allons-nous avoir le droit à la Complete Edition en version Relux ? Si oui, en combien de décennies vont-ils le faire ?
brook1 publié le 06/02/2026 à 16:28
Cette franchise a besoin d'un reboot avec un scénario clair, si possible.
aozora78 publié le 06/02/2026 à 16:28
hatwa Y a quoi de compliquer dans le scénario de KH1 exactement ?

Les gosses qui y ont joué à l'époque ont compris mais pas toi ?
cyr publié le 06/02/2026 à 16:28
Jamais fait donc même si c'est ENCORE une rumeur, j'espère que ça arrivera
zekk publié le 06/02/2026 à 16:44
negan tu rêve
yanssou publié le 06/02/2026 à 16:46
C'est le plus simple à comprendre à voir si la caméra est mieux foutu.
olex publié le 06/02/2026 à 16:55
Pourquoi pas, faut dire que le 1er a quand même pas mal vieilli (et pas qu'en bien) sur plusieurs aspects, et rien que l'ajout du monde retiré à l'époque peut m'intéresser. Par contre, la VF, je reste dubitatif car la plupart des comédiens et comédiennes que j'ai connu à l'époque des classiques sont soit très âgés, soit décédés. Et même si le jeu ne change pas de structure, il y aura forcément des passages à réenregistrer.

Après rien n'empêche de les proposer mais ça sonnera certainement faux pour les trentenaires minimum. Enfin, ne pas oublier que c'est Ubisoft qui avait réalisé les VF des deux premiers épisodes (c'était un éditeur qui proposait aussi du service de dubbing sur pas mal de productions de l'époque, dont Morrowind et Oblivion), donc si l'on a déjà la VO (jap), ce sera déjà très bien me concernant.
fritesmayo76 publié le 06/02/2026 à 17:16
Et beh, ça innove chez Square.. J'ai de bons souvenirs du jeu, pas envie de les gâcher avec un remake qui sera surement moyen et sans doublages fr.
natedrake publié le 06/02/2026 à 17:27
olex Enfin, ne pas oublier que c'est Ubisoft qui avait réalisé les VF des deux premiers épisodes

C'était pas Buena Vista (Disney Interactive) plutôt ?
destati publié le 06/02/2026 à 17:28
QUOI ???
natedrake publié le 06/02/2026 à 17:50
2027, ce sont les 25 ans de la série d'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que Nomura nous réserve.
walterwhite publié le 06/02/2026 à 17:57
Encore un remake … Zzzzzzz
guiguif publié le 06/02/2026 à 18:06
sonilka publié le 06/02/2026 à 18:15
mais avec des graphismes bien actuels

Donc un gros remaster graphique, pas un projet ambitieux du calibre de FFVII. Si c'est le cas, va falloir faire avec le structure d'origine du jeu qui a bien vieilli.
belmoncul publié le 06/02/2026 à 18:21
ÉNORMEEEEE POUR UN FAN COMME MOI. PAR CONTRE SVP FAITES QUE L'HISTOIRE DE LA SÉRIE SOIT PLUS COMPRÉHENSIBLE!!!!
olex publié le 06/02/2026 à 18:26
natedrake Buena Vista est le label de Disney. Mais la prise en charge du dubbing en France a été réalisé par Ubisoft, ou du moins la filiale spécialisée pour l'édition tierce.
akinen publié le 06/02/2026 à 18:34
Remake de FF7:
- Anachronisme
- Univers parallèles
- Temporalités differente
- Ajout de PNJ OSEF
- Complication du scenario
- Dialogue meta
- Rallongement à l’extrême des trajets et péripéties
- Etc.

Donc vous pensez que Square simplifiera le scénario ?

wickette publié le 06/02/2026 à 19:14
Ca peut être cool mais faudra le sortir sur tout, day one: PC, switch 2, PS5,..

KH1 et KH2 ont techniquement un peu mal vieilli, un remake qui peut aussi un peu organiser cette histoire chaotique...on dit pas non
natedrake publié le 06/02/2026 à 19:54
olex Ah ok, merci pour la précision.
aozora78 publié le 06/02/2026 à 20:21
akinen c'est un remake VISUEL c'est marqué... et ceux qui veulent un scénario simplifié dans KH1, qui n'a rien de compliqué même pour un gosse, ce sont des trolls qui ne connaissant rien à la franchise.
patrickleclairvoyant publié le 06/02/2026 à 20:30
Pas de VF, il peuvent se la mettre dans le fion
rbz publié le 06/02/2026 à 21:25
je peut pas blairer cette licence en partie a cause de disney ... l'impression de faire des arc filer dans chaque disney en mode redit de film, c'est tellement ronpiche.

mais le 1 avait une certaine sobriété (sakaguchi était encore le gardefou de nomura surement :hihiet un gameplay ou tu sentais bien les coups.

donc why not.
idd publié le 06/02/2026 à 21:39
Super nouvelle
A voir si le niveau de la Jungle arrive à bien se différentier de celui de Tarzan, parce que bon 2 niveaux dans la jungle dans le même jeu quoi ^^
kisukesan publié le 06/02/2026 à 22:11
Natethehate ne peut pas confirmer de son côté
ouken publié le 06/02/2026 à 22:34
akinen putain mes clairement déjà avec ce qu'il on fait de ff7...il massacré un mythe mon jeux pref
eruroraito7 publié le 07/02/2026 à 01:12
Mais incroyable j'espère vraiment par contre je veux une VF !!
zekk publié le 07/02/2026 à 02:08
rbz pareil
burningcrimson publié le 07/02/2026 à 02:14
Donc on est pas prêt de voir KH 4 avant 2028 au moins
sdkios publié le 07/02/2026 à 08:41
Ce serait vraiment bien !
Sinon dans le 1, le scenario etait pas vraiment compliqué
kikoo31 publié le 07/02/2026 à 09:18
akinen
rasalgul publié le 07/02/2026 à 09:56
Day one sur Xbox PC évidemment
mooplol publié le 07/02/2026 à 10:03
Au moins il y aura les perso de ff, dans le 3 c'était un point faible
hatwa publié le 07/02/2026 à 10:41
aozora78 non, non, tout est clair et limpide après le 3, le scenario est vraiment logique, simple et ne se contredit pas. Désolé.
jackfrost publié le 07/02/2026 à 13:13
Et Parasite Eve ?

Franchement, cette licence (KH)est encore plus accessible aujourd'hui, elle est sur tout les supports, je n'y vois aucun intérêt.

Encore un jeu que je vais acheter à 10-15 euros.
syoshu publié le 07/02/2026 à 13:34
Comment vont ils numeroter le jeu, c'est ça la question. Car pour rentrer dans l'univers ajd, c'est pas facile de savoir comment faire entre les .5 .8 etc...
gamjys publié le 07/02/2026 à 13:50
J'en ai marre des remakes.
aozora78 publié le 07/02/2026 à 19:47
hatwa allo concentre toi, c'est quoi le titre de l'article ?
Remake de Kingdom Hearts 1 ou autre chose ?

Pourquoi tu parles de l'histoire du 3 ?
hatwa publié le 07/02/2026 à 20:07
aozora78 parce que je suppose que ce remake, s'il se fair, ne sera pas le seul et que Square Enix pourrait en profiter pour harmoniser/simplifier/rendre coherente l'histoire et cela passe par le 1.
PS avec l'âge je me rend compte à quel point les débats houleux sur le JV puent l'immaturité, tu prends un ton comme si j'avais traité ta mère
tanakieyoshiro publié le 07/02/2026 à 21:04
ils faudrait qu'ils sorte toute leur franchise en remake comme capcom
saintsaga publié le 07/02/2026 à 22:47
Un nouveau thème principal? Mais non ça ne peut être qu’Hikari d’Utada Hikaru!!
sandman publié le 08/02/2026 à 11:01
Au lieu de parler de gameplay, ca parle de graphismes... Ca va être fun de jouer à un jeu graphiquement de 2026 avec un gameplay pourri des années 2000 avec un level design périmé de 2000... On voit où sont les priorités chez les joueurs en 2026... C'est prêt à mettre 80e sur un remake visuel d'un jeu alors qu'il faudrait tout refaire comme FF7 remake (pour le meilleur et surtout pour le pire)...

Et concernant le scénario, je sais pas si l'histoire du 1 est claire, mais quand nomura, le créateur et scénariste de KH, explique lui même qu'il ne comprend rien à l'histoire de KH et qu'il doit relire les notes du jeu pour savoir où il en est dans l'histoire avant d'écrire la suite, c'est que lui même a bricolé une histoire qu'il maitrise à peine... Donc pas étonnant que le public a abandonné
