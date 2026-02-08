recherche
En pleine ascension, Isabela Merced a l'idée de rejoindre Paul W.S. Anderson pour House of the Dead
Encore inconnue de la majorité du public il y a une dizaine d'années, l'actrice Isabela Merced a commencé à se constituer un sympathique CV, et on ne parle pas forcément de Dora L'Exploratrice et encore moins Madame Web mais les choses ont vraiment commencé à décoller il y a 2 ans avec coup sur coup des rôles dans Alien Romulus (Fede), The Last of Us (Dina) et Superman (Hawkgirl).

Bref, nous étions sur une bonne lancée mais nous ne sommes jamais à l'abri de prises de risque inutiles (hors salaire, faut bien manger) et apprenons ainsi que la demoiselle tiendra le rôle principal dans la nouvelle adaptation cinématographique de The House of the Dead signée par ce cher Paul W.S. Anderson qui occupera les casquettes de scénariste et réalisateur.

Personne ne lui avait demandé, mais on se dira que ça ne pourra pas être pire que le travail de Uwe Boll, capable comme vous pouvez le voir ci-dessous d'intégrer dans une scène d'action des images du jeu et des séquences à la Matrix. L'audace.



adamjensen publié le 08/02/2026 à 12:38
Je sais pas comment ce mec fait pour qu'on lui confie toutes ces adaptations de jeux vidéo.
Futur nanar en vue.
coopper publié le 08/02/2026 à 12:42
Paul, grand maître du n'importe quoi, va retrouver sa magie pour réussir à faire un truc rentable financièrement
vyse publié le 08/02/2026 à 12:47
Putain mais qu'est ce qu'il lui a pris de signer ???
vohmp publié le 08/02/2026 à 13:13
Pas de Mila déçu un Paulo W Anderson sans Mila c'est comme un tintin sans milou
marchand2sable publié le 08/02/2026 à 13:31
coopper

Pas si sur la rentabilité, beaucoup de bide en ce moment pour lui, comme Monster Hunter et In the Lost Lands..
altendorf publié le 08/02/2026 à 13:31
adamjensen Le problème c'est que malgré ses nanards, la grande majorité reste rentable donc les studios lui accordent en permanence une certaine confiance
legato publié le 08/02/2026 à 14:39
adamjensen la saga RE au ciné est plus que rentable, le résultat critique par contre c'est autre chose
pimoody publié le 08/02/2026 à 14:45
Ça va tant que c’est pas Uwe Boll, on est pas à l’abris d’une surprise potable. Au pire ça sera oubliable et elle passera à autre chose. De toute façon on attends rien d’une adaptation de House of the Dead’s hormis un nanard sympathique.
adamjensen publié le 08/02/2026 à 14:47
altendorf legato
Malheureusement pour nous...
darksly publié le 08/02/2026 à 16:10
Et dire qu’il avait réussi à pondre event horizon
akinen publié le 08/02/2026 à 19:30
Elle est magnifique mais son CV n’est pas génial. Ça me fait penser à Ella Balinska
judebox publié le 08/02/2026 à 22:21
Y’aura Bill Murray ?
stardustx publié le 09/02/2026 à 00:56
ça peut pas être pire que la merde de netflix
nyseko publié le 09/02/2026 à 07:06
Heureusement qu'elle était là pour la saison 2 de The Last of US.
rogeraf publié le 09/02/2026 à 10:07
Oh la la , c'est la crise a Hollywood pour sortir autant de futures daubes. Laisser le JV tranquille. 90 pourcents des licences JV en films finissent en catastrophe.
Sortez nous : Bubsy 4D The Movie
ducknsexe publié le 09/02/2026 à 11:50
House of the dead en film c'est un peu le même speech que resident evil, des zombies, un laboratoire, un savant fou, et quelques monstres. W.S. Anderson a perdu les droits de Biohazard, il veux encore nous sortir une pale copie des plus mauvais Resident evil au cinéma.

Aller paul ressert nous la même soupe dégueulasse on est friand
