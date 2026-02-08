En pleine ascension, Isabela Merced a l'idée de rejoindre Paul W.S. Anderson pour House of the Dead
Encore inconnue de la majorité du public il y a une dizaine d'années, l'actrice Isabela Merced a commencé à se constituer un sympathique CV, et on ne parle pas forcément de Dora L'Exploratrice et encore moins Madame Web mais les choses ont vraiment commencé à décoller il y a 2 ans avec coup sur coup des rôles dans Alien Romulus (Fede), The Last of Us (Dina) et Superman (Hawkgirl).
Bref, nous étions sur une bonne lancée mais nous ne sommes jamais à l'abri de prises de risque inutiles (hors salaire, faut bien manger) et apprenons ainsi que la demoiselle tiendra le rôle principal dans la nouvelle adaptation cinématographique de The House of the Dead signée par ce cher Paul W.S. Anderson qui occupera les casquettes de scénariste et réalisateur.
Personne ne lui avait demandé, mais on se dira que ça ne pourra pas être pire que le travail de Uwe Boll, capable comme vous pouvez le voir ci-dessous d'intégrer dans une scène d'action des images du jeu et des séquences à la Matrix. L'audace.
Futur nanar en vue.
Pas si sur la rentabilité, beaucoup de bide en ce moment pour lui, comme Monster Hunter et In the Lost Lands..
Malheureusement pour nous...
Sortez nous : Bubsy 4D The Movie
Aller paul ressert nous la même soupe dégueulasse on est friand