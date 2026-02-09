recherche
Romeo is a Dead Man : trailer de lancement
Les productions Suda51 parviennent rarement à se vendre par fourgons mais visiblement, le mec s'en contrefout et poursuivra dans le même style WTF avec Romeo is a Dead Man, son nouveau jeu d'action purement WTF et parfois sans aucun sens dans ses séquences, ce qui d'ailleurs se ressent très bien dans le trailer de lancement que voici.

Le jeu sort effectivement dans 2 jours, ce mercredi 11 février, au prix de 49,99€ sur PC/PS5/XBS.

publié le 09/02/2026 à 16:05 par Gamekyo
commentaires (6)
dooku publié le 09/02/2026 à 16:12
Pas de physique ?
mibugishiden publié le 09/02/2026 à 16:16
Serieux je savais meme pas qu'il sort dans 2 jours, le marketing est pas tres clair.

Apres comme tout Suda 51 c'est toujours une bonne bouffée d'air frais. Par contre si pas de physique ce sera en promo.
akiru publié le 09/02/2026 à 16:18
Il y a souvent du sens chez Suda derrière toutes cette folie c'est justement une de ses forces
ouken publié le 10/02/2026 à 12:05
On moins on tombe pas sur du déjà vue et revue mille fois
fritesmayo76 publié le 10/02/2026 à 12:27
ouken Pour ceux ayant déjà joué à du Suda, ça fait déjà vu et revu malheureusement
coconutsu publié le 11/02/2026 à 16:50
mibugishiden Logique c'est un jeu indé avec presque aucun marketing si ce n' est sa présence aux event JV via trailers.
Fiche descriptif
Romeo is a Dead Man
Nom : Romeo is a Dead Man
Support : PC
Editeur : Grasshopper Manufacture Inc.
Développeur : Grasshopper Manufacture
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
