Romeo is a Dead Man : trailer de lancement

Les productions Suda51 parviennent rarement à se vendre par fourgons mais visiblement, le mec s'en contrefout et poursuivra dans le même style WTF avec Romeo is a Dead Man, son nouveau jeu d'action purement WTF et parfois sans aucun sens dans ses séquences, ce qui d'ailleurs se ressent très bien dans le trailer de lancement que voici.
Le jeu sort effectivement dans 2 jours, ce mercredi 11 février, au prix de 49,99€ sur PC/PS5/XBS.
Apres comme tout Suda 51 c'est toujours une bonne bouffée d'air frais. Par contre si pas de physique ce sera en promo.