MindsEye part de très loin mais continue de s'améliorer avec une 7e mise à jour MindsEye part de très loin mais continue de s'améliorer avec une 7e mise à jour

Lorsque Build a Rocket Boy a acté et signé son divorce avec IO Interactive, on peinait à croire que cela assurerait vraiment la survie du tristement célèbre MindsEye mais reconnaissons néanmoins que les développeurs, ou en tout cas ceux qui restent après la purge, tiennent pour l'heure parole avec le déploiement d'une 7e mise à jour majeure qui outre de nouveaux correctifs tant il y a à faire de ce côté, améliore sensiblement le déroulé de la campagne.



La forme reste identique, mais la difficulté se veut bien plus équilibrée avec des conditions d'échec moins punitives, des alliés IA avec davantage de santé (et un peu plus malins, tout comme les opposants) et davantage d'éléments pour se mettre à couvert. Pas de quoi modifier l'expérience de fond en comble mais reste que les premiers retours félicitent l'initiative en parlant d'une progression effectivement un peu plus agréable, et nous verrons bien ce qu'apporteront les prochaines MAJ du genre.



Dans le lot, l'équipe promet notamment du contenu endgame ainsi que des fonctions multi pour sa plate-forme créative Arcadia.