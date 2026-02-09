Dragon Quest n'arrive pas à décoller sur PC

Au contraire de NiOh 3, le tout aussi récent Dragon Quest VII Reimagined ne viendra pas taper des records sur Steam, ni pour Square Enix, ni pour la franchise elle-même.
SteamDB rapporte en effet un pic de 27.400 connectés simultanément pour le week-end de lancement, ce qui n'est pas extraordinaire, néanmoins suffisant pour s'octroyer la deuxième place du classement pour la franchise, derrière le « record » Dragon Quest III HD-2D Remake (47.300) et devant Dragon Quest I & II HD-2D Remake (15.000).
Inutile de forcer la comparaison avec les autres, déjà que pas nombreux pour le moment, soit parce qu'ils sont sortis bien après coup sur PC comme Dragon Quest XI (11.700), soit parce que ça ne concerne que le marché asiatique (Dragon Quest X Offline, pic de 3.500).
En passant, le titre démarre à la 4e place du classement UK, ce qui est tout sauf dégueulasse sur un territoire où la franchise n'a jamais brillé, avec le partage suivant (physique) : 38 % pour la version PS5, 37 % pour celle sur Switch 2, 22 % pour la Switch 1, et enfin 3 % pour la Xbox Series.
Petit avant/après en 4K ici
https://files.catbox.moe/ugluv8.png
Par exemple parmis ceux qui ont fait de belles ventes sur PC au dela de Persona 5 tu retrouves la plupart des succes de ces dernieres années :
Granblue Fantasy
Metaphor
Nier Automata (meme replicant est pas degueux)
Tales of Arise (Berseria & co sont plus anciens mais pas degueux non plus)
Code Vein et les Dragon Dogma aussi (si on le considéré comme tel)..
Les FF sont aussi en progression malgré leurs sorties tardives
DQ a tjs du mal a percé par contre oui (il y a pas que cette licence), tout comme il a eu plus de mal a s'exporter en dehors du Japon, est ce lié..
Les versions DS étaient excellentes mais elles étaient basées sur les versions ps1 du 7 et du remake du 4.
Franchement quand on voit le résultat du 1 et 2 en 2DHD, on ne peut pas espérer mieux pour les 4,5,6.
J'ai surtout hâte de jouer à DQ XII, ça changera des remakes.
