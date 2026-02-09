recherche
News / Blogs
Dragon Quest n'arrive pas à décoller sur PC
Au contraire de NiOh 3, le tout aussi récent Dragon Quest VII Reimagined ne viendra pas taper des records sur Steam, ni pour Square Enix, ni pour la franchise elle-même.

SteamDB rapporte en effet un pic de 27.400 connectés simultanément pour le week-end de lancement, ce qui n'est pas extraordinaire, néanmoins suffisant pour s'octroyer la deuxième place du classement pour la franchise, derrière le « record » Dragon Quest III HD-2D Remake (47.300) et devant Dragon Quest I & II HD-2D Remake (15.000).

Inutile de forcer la comparaison avec les autres, déjà que pas nombreux pour le moment, soit parce qu'ils sont sortis bien après coup sur PC comme Dragon Quest XI (11.700), soit parce que ça ne concerne que le marché asiatique (Dragon Quest X Offline, pic de 3.500).

En passant, le titre démarre à la 4e place du classement UK, ce qui est tout sauf dégueulasse sur un territoire où la franchise n'a jamais brillé, avec le partage suivant (physique) : 38 % pour la version PS5, 37 % pour celle sur Switch 2, 22 % pour la Switch 1, et enfin 3 % pour la Xbox Series.

1
Qui a aimé ?
kisukesan
publié le 09/02/2026 à 11:58 par Gamekyo
commentaires (39)
negan publié le 09/02/2026 à 12:00
et enfin 3 % pour la Xbox Series.

Heureusement que je suis la
zephon publié le 09/02/2026 à 12:02
negan t'habite aux uk maintenant ?
shanks publié le 09/02/2026 à 12:05
zephon
Il s’appellerait Tommy Robinson selon mes sources.
vyse publié le 09/02/2026 à 12:06
Le Public du J-RPG n'est pas sur PC mais sur PlayStation ; en dehors de l'anomalie persona 5 je ne me souviens d'aucun gros succès de J-RPG sur PC
alucardhellsing publié le 09/02/2026 à 12:06
je l'ai acheté mais pas encore commencé ,je finis CODE VEIN 2 et j'enchaine
shincloud publié le 09/02/2026 à 12:06
Je fais partie des 3% ayant chopé la version UK du jeu sur Xbox
negan publié le 09/02/2026 à 12:09
zephon shanks J'avais pas vu UK xD
icebergbrulant publié le 09/02/2026 à 12:12
negan Comme par hasard !

Pourtant quand tu vas sur les sites pornos, t’en vois souvent des Uk !
aeris757 publié le 09/02/2026 à 12:20
38 % pour la version PS5, 37 % pour celle sur Switch 2, 22 % pour la Switch 1,

Encore une preuve que le public n'a aucun probleme avec les Game Key Kard

La version Switch 2 est quasi exequo avec la version la plus vendu
zephon publié le 09/02/2026 à 12:24
shanks
ouken publié le 09/02/2026 à 12:28
Pris sur pc je me regarde une tuerie
mercure7 publié le 09/02/2026 à 12:31
Ils ont essayé de sortir un Dragon Quest VIII remake, mais sans le rendre facile / sans virer le casino et les mini-games ?

Je parie que ça pourrait marcher . . . après SE a sûrement un plan bien ficelé (spoiler : non)
micheljackson publié le 09/02/2026 à 12:35
Et c'est bien dommage, car sur PC avec SpecialK on peut ajouter le HDR et ainsi redonner vie aux couleurs délavées d'origines avec des couleurs éclatantes (j'ai l'impression de faire de la pub pour une marque de lessive )
Petit avant/après en 4K ici
https://files.catbox.moe/ugluv8.png /> https://files.catbox.moe/lixg6p.png
pcverso publié le 09/02/2026 à 12:44
micheljackson je dirais plutôt des céréales pour le petit déj

Perso toujours pas pris le manques de Challenge me fera faire l'impasse sur ce titre qui aurait pu finir sur mon pc .
fiveagainstone publié le 09/02/2026 à 12:45
On a beaucoup (trop) de DQ ces derniers temps, DQI/II/III 7 et tous les spinn off builders, heroes, treasure, monster joker.

Même en adorant la licence, la lassitude est bien là. Perso je ne le prend pas.
micheljackson publié le 09/02/2026 à 12:49
fiveagainstone
On a jamais assez de DQ
(bon évidemment je ne compte pas les spin off qui ne m'intéressent pas.)
Pour oser dire qu'on en a trop faut clairement ne pas avoir connu l'époque où il était impensable qu'un DQ sorte en France, et encore moins sur PC en français!

Si on m'avait dit en 1995 au moment où je faisais le 6 qu'un jour on pourrait jouer aux DQ sur PC en français, je n'y aurais pas cru une seconde
rogeraf publié le 09/02/2026 à 12:50
Ba alors les joueurs PC. Ca joue à FF mais ca joue point a Dragon Quest, c'est quoi ce bordel ?
zerdow publié le 09/02/2026 à 12:53
Aeris404 le fait que le grand public n’est pas de problème avec les GKC n’as jamais etait un argument. La plus part je pense ne savent même pas qu’ils achètent un jeu qui n’est pas sur la cartouche ou s’en foutent royalement.

Ça ne rend pas pour autant les GKC meilleures , la meilleure option pour les joueurs restera toujours un véritable physique avec les données présent sur le support.
micheljackson publié le 09/02/2026 à 12:53
rogeraf
Oui c'est scandaleux.
Les DQ sont à 1000 lieues au dessus des derniers FF.

Perso j'attends beaucoup plus les remakes 2DHD de la trilogie Zénithienne que la 3ème partie de FF7 Remake.
fiveagainstone publié le 09/02/2026 à 12:54
micheljackson J'ose

Trois DQ en même pas un an et demi c'est trop, overdose. Toujours les mêmes ziks, quasiment les mêmes combats...perso j'ai pas envie d'un énième remake surtout que j'ai encore le jeu sur 3DS.

Mais effectivement, on a la chance de les avoir en français maintenant.
brook1 publié le 09/02/2026 à 12:55
trop occupé à jouer au free to play
micheljackson publié le 09/02/2026 à 12:59
fiveagainstone
Toujours les mêmes ziks
Bah ça s'appelle avoir un style, ce n'est pas donné à tout le monde d'en avoir un, on reconnait celui de Sugiyama en 3 notes.
...Après ouais...le thème principal de DQ lui même qui revient à chaque trailer me gonfle à un point, tu n'imagines même pas, je ne peux plus l'entendre.
jenicris publié le 09/02/2026 à 13:02
Lol
51love publié le 09/02/2026 à 13:09
vyse Les JRPG percent de plus en plus sur PC, ça s'est accéléré ces dernières années d'ailleurs, meme si le coeur reste sur Playstation et Nintendo evidemment pour la majorité de ces jeux (

Par exemple parmis ceux qui ont fait de belles ventes sur PC au dela de Persona 5 tu retrouves la plupart des succes de ces dernieres années :
Granblue Fantasy
Metaphor
Nier Automata (meme replicant est pas degueux)
Tales of Arise (Berseria & co sont plus anciens mais pas degueux non plus)
Code Vein et les Dragon Dogma aussi (si on le considéré comme tel)..
Les FF sont aussi en progression malgré leurs sorties tardives

DQ a tjs du mal a percé par contre oui (il y a pas que cette licence), tout comme il a eu plus de mal a s'exporter en dehors du Japon, est ce lié..
aeris757 publié le 09/02/2026 à 13:17
zerdow Je constate surtout, et dans ce cas precis, que c'est assez cocasse de voir que la version en GKC se vend aussi bien voir mieux que les autres versions alors qu'il y a des polemiques autour de ce format
zephon publié le 09/02/2026 à 13:22
micheljackson Je préfèrerai un polish des versions DS/3ds
guiguif publié le 09/02/2026 à 13:22
Nioh 3 cartonne surtout grâce à la Chine ou le jeu a fait la moitié de ses ventes PC.
vyse publié le 09/02/2026 à 13:30
51love oui ça pousse mais c'est encore faible par rapport aux consoles ; après oui DQ c'est âpre, Sec, pour un public a la summimasen Turbo...
micheljackson publié le 09/02/2026 à 13:32
zephon
Les versions DS étaient excellentes mais elles étaient basées sur les versions ps1 du 7 et du remake du 4.
Franchement quand on voit le résultat du 1 et 2 en 2DHD, on ne peut pas espérer mieux pour les 4,5,6.
altendorf publié le 09/02/2026 à 13:39
guiguif La Chine va devenir un vrai cheat code pour des jeux qui ont du mal à se vendre comme pour certains films.
fiveagainstone publié le 09/02/2026 à 14:07
micheljackson L'ost est bien, mais sur la durée ça peut gonfler les "pouet pouet".

J'ai surtout hâte de jouer à DQ XII, ça changera des remakes.
khazawi publié le 09/02/2026 à 14:15
Heureusement que Nintendo est là pour vendre les jeux Square Enix, surtout Dragon Quest qui s'est souvent mal vendu en dehors du Japon.
simonka publié le 09/02/2026 à 14:37
les chiffres la sont seulement du UK et non internationale
wickette publié le 09/02/2026 à 14:50
Les tour par tour en hd-2d c’est pas sur steam non ou au pays de gta/fifa/cod non
forte publié le 09/02/2026 à 15:53
Le problème des 3 DQHD c'est surtout la fréquence des combats, c'est affolant. Même ne étant invincible c'est hyper gonflant. Heureusement que le 7 on peut décider du combat, et même les squipper si on a le niveau au dessus, une très bonne idée.

pcverso Ouais en effet tu peux passer à coté si tu cherches du challenge, car niveau challenge c'est le néant, le mode invincible qui ne te bloque rien, pas même les trophées, je trouverai toujours ca ahurissant, surtout pour un DQ
rbz publié le 09/02/2026 à 16:13
Too much dq en si peu de temps. Et pour les connaisseurs, certains choix peuvent dissuader de l'achat. C'est mon cas avec cette histoire de non difficulté. Je comprend la volonté de le simplifier pour un nouveau public casu. mais certains choix vont à l'encontre total de l'expérience dq et du jrpg en général. Ça me surprend que hori valide ça mais bon encore une fois je comprend les intentions ( comme pour ffxvi) mais l'exécution est pas satisfaisante(comme ffxvi) . Et au final le nouveau public ne suivra peut être pas...
negan publié le 09/02/2026 à 19:35
icebergbrulant
leonsilverburg publié le 09/02/2026 à 21:31
Les fans de JRPG, aiment acheter en physique, surtout les JRPG qui s'adressent plutôt à une niche.
Donc logique sur sur PC, les chiffres ne soient pas fous !
jobiwan publié le 10/02/2026 à 04:07
zerdow
Ça ne rend pas pour autant les GKC meilleures , la meilleure option pour les joueurs restera toujours un véritable physique avec les données présent sur le support.

Meilleurs options pour les joueurs collectionneurs (et spéculateurs).
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Dragon Quest VII Reimagined
0
Ils aiment
Nom : Dragon Quest VII Reimagined
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo