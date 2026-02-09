Dragon Quest n'arrive pas à décoller sur PC

Au contraire de, le tout aussi récentne viendra pas taper des records sur Steam, ni pour Square Enix, ni pour la franchise elle-même.SteamDB rapporte en effet un pic de 27.400 connectés simultanément pour le week-end de lancement, ce qui n'est pas extraordinaire, néanmoins suffisant pour s'octroyer la deuxième place du classement pour la franchise, derrière le « record »(47.300) et devant(15.000).Inutile de forcer la comparaison avec les autres, déjà que pas nombreux pour le moment, soit parce qu'ils sont sortis bien après coup sur PC comme(11.700), soit parce que ça ne concerne que le marché asiatique (, pic de 3.500).En passant, le titre démarre à la 4e place du classement UK, ce qui est tout sauf dégueulasse sur un territoire où la franchise n'a jamais brillé, avec le partage suivant (physique) : 38 % pour la version PS5, 37 % pour celle sur Switch 2, 22 % pour la Switch 1, et enfin 3 % pour la Xbox Series.