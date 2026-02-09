[RUMEUR] Désormais, seul l'OS pourra déterminer si la prochaine Xbox sortira ou non en 2027 [RUMEUR] Désormais, seul l'OS pourra déterminer si la prochaine Xbox sortira ou non en 2027

A la fois Next Gen et modification totale de l'offre autour de la marque, la prochaine Xbox est supposée arriver courant voire fin 2027 selon plusieurs rumeurs, mais pour les sources de Jez Corden, cette fenêtre même large reste aux yeux de Microsoft un simple objectif et non une période clairement signée.



Car si la console pourrait potentiellement être terminée en terme de hardware, en rappelant que le partenaire AMD a lui-même dit être prêt pour cela, toute la question chez le constructeur sera de savoir si l'OS le sera également. La volonté en bruit de couloirs, tellement insistants qu'on en arrive au secret de polichinelle, serait en effet que la machine tournera sous Windows 11 pour permettre la proposition de stores tiers comme Steam et l'EGS, mais le problème, c'est que Windows 11, ce n'est pas vraiment la joie pour le moment avec en coïncidence un nouveau couac dans l'update de janvier ayant causé des drops de frame-rate et des artefacts au point que NVIDIA lui-même a conseillé aux possesseurs de ses cartes de supprimer la MAJ en attendant que le problème soit résolu.



Bref, sur PC, ce n'est pas toujours parfait mais ce serait totalement inacceptable pour un public de consoleux et Microsoft n'a pas d'autres choix que de fournir lors du lancement un OS hybride totalement stable et surtout fluide, « comparable à l'expérience console ».



Dernier point, à l'instar de la Xbox ROG Ally, Microsoft travaillerait avec d'autres constructeurs du genre à même de proposer leur « propre » version de la prochaine Xbox, ce qui tend encore une fois à nous éloigner dans la forme de l'offre console et faire un peu plus fuir le grand public pour ne s'attarder que sur les connaisseurs. Ce dont Microsoft serait pleinement conscient selon les sources de Corden qui évoquent une stratégie à la Surface.