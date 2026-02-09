recherche
News / Blogs
[RUMEUR] Désormais, seul l'OS pourra déterminer si la prochaine Xbox sortira ou non en 2027
A la fois Next Gen et modification totale de l'offre autour de la marque, la prochaine Xbox est supposée arriver courant voire fin 2027 selon plusieurs rumeurs, mais pour les sources de Jez Corden, cette fenêtre même large reste aux yeux de Microsoft un simple objectif et non une période clairement signée.

Car si la console pourrait potentiellement être terminée en terme de hardware, en rappelant que le partenaire AMD a lui-même dit être prêt pour cela, toute la question chez le constructeur sera de savoir si l'OS le sera également. La volonté en bruit de couloirs, tellement insistants qu'on en arrive au secret de polichinelle, serait en effet que la machine tournera sous Windows 11 pour permettre la proposition de stores tiers comme Steam et l'EGS, mais le problème, c'est que Windows 11, ce n'est pas vraiment la joie pour le moment avec en coïncidence un nouveau couac dans l'update de janvier ayant causé des drops de frame-rate et des artefacts au point que NVIDIA lui-même a conseillé aux possesseurs de ses cartes de supprimer la MAJ en attendant que le problème soit résolu.

Bref, sur PC, ce n'est pas toujours parfait mais ce serait totalement inacceptable pour un public de consoleux et Microsoft n'a pas d'autres choix que de fournir lors du lancement un OS hybride totalement stable et surtout fluide, « comparable à l'expérience console ».

Dernier point, à l'instar de la Xbox ROG Ally, Microsoft travaillerait avec d'autres constructeurs du genre à même de proposer leur « propre » version de la prochaine Xbox, ce qui tend encore une fois à nous éloigner dans la forme de l'offre console et faire un peu plus fuir le grand public pour ne s'attarder que sur les connaisseurs. Ce dont Microsoft serait pleinement conscient selon les sources de Corden qui évoquent une stratégie à la Surface.
4
Qui a aimé ?
kisukesan, junaldinho, spartan1985, belmoncul
publié le 09/02/2026 à 14:38 par Gamekyo
commentaires (25)
patrickleclairvoyant publié le 09/02/2026 à 14:49
Avec toutes les mises à jours du monde, l’os de la SX continue à buguer. Des fois elle me fait des trucs de fou
zephon publié le 09/02/2026 à 14:50
surface 3do
adamjensen publié le 09/02/2026 à 14:55
Sur X, j'arrête pas de voir tout les problèmes de Windows 11, c'est un truc de fou.
C'est peut-être le pire Windows de tous.
Je suis pas prêt d'installer cette connerie sur mon PC.
rogeraf publié le 09/02/2026 à 15:07
Oui en ce moment avec la dernière maj de Windows il y a des problèmes

Un OS, ca met pas des années a faire pour la plus grosse boite technologique actuelle. La version XBOX ROG Ally , c'est pourtant quasi la même chose que doit accueillir la Serie Z ?

Par contre le sujet pour la prochaine XBOX, ca sera le passage de windows 11 a windows 12 quand il arrivera ?
newtechnix publié le 09/02/2026 à 15:08
Donc en fait plus le temps va passer et au fil, des mise à jour, la console sera de moins en moins performante...
car au bout des 2540ème patch on parlera d'usinae à gaz.

Un problème classique des OS qui est devenu au fil du temps un argument pour ( obliger à ) faire migrer les possesseur de licence d'OS sur la nouvelle version de Windows. Un grand Classique
rogeraf publié le 09/02/2026 à 15:11
newtechnix Windows c'est recurent. Et en plus je suis insider, donc pas une bonne idée que d'avoir les maj non finalisées en avance ...
goldmen33 publié le 09/02/2026 à 15:16
Si un tel OS arrive et qu'on peut avoir l'ensemble des stores et nos librairies il se passe quoi sur la gestion des configurations des jeux ? y a en aura une spécifique pour cette console ?
Comment ça fonctionne sur les consoles portables en ce moment ?
tripy73 publié le 09/02/2026 à 15:29
Non mais faut pas chercher l'OS Windows 11 est une catastrophe à tous les niveaux, les mecs ayant fermé il y a quelques années le service en charge du contrôle qualité, pour faire reposer le signalement de bugs et fonctionnalités mal foutu sur les membres du programme insiders...

Sans parler du fait que depuis environ 2 ans, ils utilisent l'IA pour générer le code de l'OS, qui serait à la hauteur de 30% et ce malgré les problèmes inhérents à cette méthode de travail (problème pour débuger, mauvaise imbrication, etc.), bref de sacré guignols qui cherchent juste à augmenter les marges sans ce soucier de la qualité de leur OS de merde qu'ils reconnaissent eux même comme étant cassé et viennent de remettre en place un service qualité (il était temps).

c'est que Windows 11, ce n'est pas vraiment la joie pour le moment avec en coïncidence un nouveau couac dans l'update de janvier ayant causé des drops de frame-rate et des artefacts au point que NVIDIA lui-même a conseillé aux possesseurs de ses cartes de supprimer la MAJ en attendant que le problème soit résolu.

Sans oublier le bug créé sur la ROG Ally Xbox qui empêchait d'utiliser Armory Crate qui est pourtant indispensable pour jouer et régler la machine selon le jeu auquel on joue... C'est vraiment des putains d'amateurs
skuldleif publié le 09/02/2026 à 15:39
Kepler a parfaitement résumé l'article de jez corden en un gif https://giphy.com/gifs/michael-keaton-jerk-off-multiplicity-TlK63ERYSGQsdqG04uc
Fin sérieusement c'est de la non news tout est déjà connu , et les même discussion reviennent en boucle..

Les gars on se calme , la team Xbox collabore avec la team Windows pour que tout soit carré , la r&d , le temps alloué et 25 ans d'expérience de la team Xbox c'est pas pour les chiens
romgamer6859 publié le 09/02/2026 à 15:46
personne dit que c'est impossible mais :

-virer les surcouches (comme sur rog ally, surcouche asus, xbox, microsoft..)
-Antivirus qui entre en conflit
-mises à jour qui foutent la merde
-centraliser les maj ou les automatiser
...
romgamer6859 publié le 09/02/2026 à 15:50
Windows 11 va toujours foutre la merde, tripy73 en cite quelques exemples.
Vu que ce sera pas fermé, t'auras toujours un risque de problème comparé à aujourd'hui ou à part quelques plantages on va dire que c'est ok
5120x2880 publié le 09/02/2026 à 15:59
rogeraf romgamer6859 L'astuce c'est d'installer une version LTSC, déjà t'as 60% de merde en moins, tout est purgé et en théorie les majs ne poseront pas de problèmes, mais dans le doute, les bloquer quand même, on freeze le système et on respire.
tripy73 publié le 09/02/2026 à 16:02
romgamer6859 : de toute façon s'ils veulent bien faire les choses c'est simple, il faut remettre à plat tous le contenu de leur OS et repartir de zéro en intégrant les trucs vraiment nécessaire, il suffit de connaître les 2 derniers OS pour voir que c'est vraiment devenu n'importe quoi

Genre des trucs hallucinants comme les menus en doubles (par exemple le panneau de configuration et le gestionnaire d'applications qui sont toujours trouvables sous deux formes différentes) ou encore que tu as des menus qui proviennent des anciennes versions de windows (avant win10) dont les réglages n'ont pas encore étaient intégrés dans les nouveaux menus (genre les trucs pour les réglages audio, souris, etc.).

Ce sera la meilleure solution pour offrir des OS vraiment optimisés qui se passent du superflu et ce sera l'occasion de créer 1 seul OS qui aura deux formes distincts, l'un pour le travail, multimédia et jeu sur PC, l'autre dédié au jeu pour leurs futurs hardware Xbox. C'est la seule chose viable à faire, même si ça demandera forcément du temps.
romgamer6859 publié le 09/02/2026 à 16:17
5120x2880
oui un truc épuré sans superflu.

tripy73
ça nécessite du temps ça c'est sûr et qu'ils évitent de nous imposer copilot aussi, ce serait bien
rogeraf publié le 09/02/2026 à 16:20
5120x2880 C'est quoi une version LTSC ? Si c'est pas trop compliqué ca m'intéresse de bloquer le 11 avec son IA, connexions et tout ...
sonilka publié le 09/02/2026 à 17:54
Et ben si le salut de la branche Xbox repose sur W11, ils sont pas sortis du sable.
5120x2880 publié le 09/02/2026 à 18:37
rogeraf Tu as Windows 11 Enterprise LTSC 2024 et Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024, mais tout tien dans une seule image d'installation, tu choisis la version IoT Enterprise quand t'installes, c'est encore un peu mieux. En français l'image s'appelle fr-fr_windows_11_enterprise_ltsc_2024_x64_dvd_d66e386e.iso
raoh38 publié le 09/02/2026 à 20:55
patrickleclairvoyant en un an et demi je ne doute pas que sa sera résolu , a ce niveau les équipes de microsoft assurent et ils n'auront pas le coté portable a gérer.
Par contre tu as raison que ceux qui ont la sx sont des beta testeurs ....
patrickleclairvoyant publié le 09/02/2026 à 20:58
raoh38 Windows est un cancer, ça ne changera jamais
mafacenligne publié le 09/02/2026 à 21:49
patrickleclairvoyant selon le fondateur de linux , windows est un virus en mème temps tout produit américain a le but de t'asservir à terme , les produit sucré , les Algorithmes ,leur mal bouffe !
bref un bon gout de merde qu'on aime bien en faite !
tripy73 publié le 09/02/2026 à 23:04
romgamer6859 : oui clairement ça prendra du temps, mais s'ils l'avaient compris plus tôt, on l'aurait déjà ce nouvel OS... Quand à coplit ils ont l'air d'avoir compris que les gens n’en veulent pas, d'où leur dernière annonce de le supprimer et le rendre facultatif.
rogeraf publié le 10/02/2026 à 09:08
5120x2880 Je ne connaissais pas ce windows j'ai appris quelquechose aujour'hui. Moi j'ai une version payée installée, la famille. Ce foutage de G..... Ils appellent ça familial
pimoody publié le 10/02/2026 à 11:41
J’aime bien ma Rog Ally, mais Windows c’est un historique de problèmes long comme le bras. Microsoft c’est quand même une boîte à la limite du supportable parfois.
5120x2880 publié le 10/02/2026 à 12:55
rogeraf Récemment j'ai installé une version Enterprise 25H2 (2026), je pensais que ce serait similaire à une Enterprise LTSC, quelle erreur, plein de merdes d'installés, Copilot, des jeux etc, une purge le truc, faut dire que le poids de l'iso donnait déjà toutes les indications (8GB, deux fois plus que la LTSC). Les versions Pro et Famille doivent être encore pire. La LTSC c'est comme Windows 7 en son temps.
raoh38 publié le 11/02/2026 à 18:53
patrickleclairvoyant l'os de la xbox series est un derivé de windows sans ses défauts , il marche plus que nickel donc non tu peux optimiser avec l'envie et les moyens qui vont avec.....
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Microsoft
105
Ils aiment
Nom : Microsoft
site officiel : https://live.xbox.com/fr-FR/Home
Copyright © Gamekyo