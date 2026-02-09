[RUMEUR] Désormais, seul l'OS pourra déterminer si la prochaine Xbox sortira ou non en 2027
A la fois Next Gen et modification totale de l'offre autour de la marque, la prochaine Xbox est supposée arriver courant voire fin 2027 selon plusieurs rumeurs, mais pour les sources de Jez Corden, cette fenêtre même large reste aux yeux de Microsoft un simple objectif et non une période clairement signée.
Car si la console pourrait potentiellement être terminée en terme de hardware, en rappelant que le partenaire AMD a lui-même dit être prêt pour cela, toute la question chez le constructeur sera de savoir si l'OS le sera également. La volonté en bruit de couloirs, tellement insistants qu'on en arrive au secret de polichinelle, serait en effet que la machine tournera sous Windows 11 pour permettre la proposition de stores tiers comme Steam et l'EGS, mais le problème, c'est que Windows 11, ce n'est pas vraiment la joie pour le moment avec en coïncidence un nouveau couac dans l'update de janvier ayant causé des drops de frame-rate et des artefacts au point que NVIDIA lui-même a conseillé aux possesseurs de ses cartes de supprimer la MAJ en attendant que le problème soit résolu.
Bref, sur PC, ce n'est pas toujours parfait mais ce serait totalement inacceptable pour un public de consoleux et Microsoft n'a pas d'autres choix que de fournir lors du lancement un OS hybride totalement stable et surtout fluide, « comparable à l'expérience console ».
Dernier point, à l'instar de la Xbox ROG Ally, Microsoft travaillerait avec d'autres constructeurs du genre à même de proposer leur « propre » version de la prochaine Xbox, ce qui tend encore une fois à nous éloigner dans la forme de l'offre console et faire un peu plus fuir le grand public pour ne s'attarder que sur les connaisseurs. Ce dont Microsoft serait pleinement conscient selon les sources de Corden qui évoquent une stratégie à la Surface.
publié le 09/02/2026 à 14:38 par Gamekyo
C'est peut-être le pire Windows de tous.
Je suis pas prêt d'installer cette connerie sur mon PC.
Un OS, ca met pas des années a faire pour la plus grosse boite technologique actuelle. La version XBOX ROG Ally , c'est pourtant quasi la même chose que doit accueillir la Serie Z ?
Par contre le sujet pour la prochaine XBOX, ca sera le passage de windows 11 a windows 12 quand il arrivera ?
car au bout des 2540ème patch on parlera d'usinae à gaz.
Un problème classique des OS qui est devenu au fil du temps un argument pour ( obliger à ) faire migrer les possesseur de licence d'OS sur la nouvelle version de Windows. Un grand Classique
Comment ça fonctionne sur les consoles portables en ce moment ?
Sans parler du fait que depuis environ 2 ans, ils utilisent l'IA pour générer le code de l'OS, qui serait à la hauteur de 30% et ce malgré les problèmes inhérents à cette méthode de travail (problème pour débuger, mauvaise imbrication, etc.), bref de sacré guignols qui cherchent juste à augmenter les marges sans ce soucier de la qualité de leur OS de merde qu'ils reconnaissent eux même comme étant cassé et viennent de remettre en place un service qualité (il était temps).
Sans oublier le bug créé sur la ROG Ally Xbox qui empêchait d'utiliser Armory Crate qui est pourtant indispensable pour jouer et régler la machine selon le jeu auquel on joue... C'est vraiment des putains d'amateurs
Fin sérieusement c'est de la non news tout est déjà connu , et les même discussion reviennent en boucle..
Les gars on se calme , la team Xbox collabore avec la team Windows pour que tout soit carré , la r&d , le temps alloué et 25 ans d'expérience de la team Xbox c'est pas pour les chiens
-virer les surcouches (comme sur rog ally, surcouche asus, xbox, microsoft..)
-Antivirus qui entre en conflit
-mises à jour qui foutent la merde
-centraliser les maj ou les automatiser
...
Vu que ce sera pas fermé, t'auras toujours un risque de problème comparé à aujourd'hui ou à part quelques plantages on va dire que c'est ok
Genre des trucs hallucinants comme les menus en doubles (par exemple le panneau de configuration et le gestionnaire d'applications qui sont toujours trouvables sous deux formes différentes) ou encore que tu as des menus qui proviennent des anciennes versions de windows (avant win10) dont les réglages n'ont pas encore étaient intégrés dans les nouveaux menus (genre les trucs pour les réglages audio, souris, etc.).
Ce sera la meilleure solution pour offrir des OS vraiment optimisés qui se passent du superflu et ce sera l'occasion de créer 1 seul OS qui aura deux formes distincts, l'un pour le travail, multimédia et jeu sur PC, l'autre dédié au jeu pour leurs futurs hardware Xbox. C'est la seule chose viable à faire, même si ça demandera forcément du temps.
oui un truc épuré sans superflu.
tripy73
ça nécessite du temps ça c'est sûr et qu'ils évitent de nous imposer copilot aussi, ce serait bien
Par contre tu as raison que ceux qui ont la sx sont des beta testeurs ....
bref un bon gout de merde qu'on aime bien en faite !