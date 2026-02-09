Rayman : on partirait bien sur un remake de l'original, du moins c'est ce que Michel Ancel pense
On a un peu de mal à suivre les rumeurs autour de Rayman car alors que les premiers éléments pointaient vers un remake du premier épisode avant que d'autres sources tout aussi sérieuses n'évoquent en fait une refonte de Rayman Legends (utilité ?), c'est carrément Michel Ancel qui prend la parole pour indiquer que ce serait bien un remake du jeu d'origine… ou du moins c'est ce qu'il « croit » (drôle de consultant mais bon).
Dans pour ce que l'on sait désormais, le platformer de 1995 reviendrait pour la première fois en « HD » et avec des éléments d'accessibilité habituels comme davantage de checkpoints durant les niveaux pour éviter de rendre fou le nouveau public. Si tout est vrai, et ce serait du coup très étrange que ce ne soit pas le cas, ce remake ne devrait avoir aucun rapport avec la compilation Atari n'incluant que les originaux.
Maintenant il faudrait que Ubisoft officialise la chose, ce qui changerait un peu des annonces de licenciements et autres restructurations.
- Il vous plaît ce nouveau monstre là ?
- Ouais.
- Merci, voilà votre chèque.
C'est dingue quand tu fais 2 très bons Rayman : Rayman origins et Rayman legends - de ne pas faire de suite !!!
ubisoft a fait n’importe quoi de cette série.
Origins pour Rayman c’est comme si Nintendo avait réinventé Mario en lui collant une casquette à l’envers une salopette noire oversize en faisant de Peach une guerrière nordique et de toad un bodybuilder stupide.
Les 2 derniers épisodes de Rayman me font penser à des ados attardés qui ont parodié le jeu et l’univers du tout 1er Rayman et en même temps ces jeux étaient très représentatifs de la mentalité de la direction chez Ubisoft à ce moment là.
Parce que le public suit pas, tout simplement...
Par contre, le fait de le simplifier pour le nouveau public, ca fait deja peur
2029 : le jeux a ete rebooté pour une sortie mars 2035
fevrier 2035 le jeux est annulé ^^
Avec 3 plate-formes ou plus je sais plus. Les résultats de Legends ont pas du être si mauvais : pas de chiffre sur le net mais ca un retour d'experience'' le dernier record de ventes de Rayman Legends était de 4,48 millions. Maintenant, j'aimerais croire qu'au cours des 4 dernières années, les ventes ne se sont absolument pas arrêtées, en tant qu'employé de vente au détail, j'ai essayé de vendre le jeu à autant de nouveaux propriétaires de Switch que possible, avec des retours positifs.
En 2023, je considérerais que les ventes seraient d'environ 5,5 millions min 6 millions max. "
Les ventes ont été plutot bonnes donc moyen de faire une suite surtout que le budget n'est pas AAA ou AAAA
