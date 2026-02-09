Rayman : on partirait bien sur un remake de l'original, du moins c'est ce que Michel Ancel pense Rayman : on partirait bien sur un remake de l'original, du moins c'est ce que Michel Ancel pense

On a un peu de mal à suivre les rumeurs autour de Rayman car alors que les premiers éléments pointaient vers un remake du premier épisode avant que d'autres sources tout aussi sérieuses n'évoquent en fait une refonte de Rayman Legends (utilité ?), c'est carrément Michel Ancel qui prend la parole pour indiquer que ce serait bien un remake du jeu d'origine… ou du moins c'est ce qu'il « croit » (drôle de consultant mais bon).



Dans pour ce que l'on sait désormais, le platformer de 1995 reviendrait pour la première fois en « HD » et avec des éléments d'accessibilité habituels comme davantage de checkpoints durant les niveaux pour éviter de rendre fou le nouveau public. Si tout est vrai, et ce serait du coup très étrange que ce ne soit pas le cas, ce remake ne devrait avoir aucun rapport avec la compilation Atari n'incluant que les originaux.



Maintenant il faudrait que Ubisoft officialise la chose, ce qui changerait un peu des annonces de licenciements et autres restructurations.