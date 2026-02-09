recherche
God of War (Prime) : un acteur pour Atreus
Callum Vinson n'a pas encore un grand CV (en même temps, il a large le temps) et après quelques rôles très temporaires dans diverses séries comme The Night Agent, Crystal Lake et Poker Face, la véritable percée pourrait avoir lieu chez Prime : c'est lui qui vient de récolter le rôle de Atreus pour la série TV God of War.

Le « BOY !! » sera pour rappel accompagné du barbu Ryan Hurst dans le rôle de Kratos, « légèrement » plus connu grâce à Sons of Anarchy et plus accessoirement The Walking Dead dans les dernières saisons.

publié le 09/02/2026 à 17:10 par Gamekyo
commentaires (11)
icebergbrulant publié le 09/02/2026 à 17:15
Parfait !
L’acteur a une tête à claques
shinz0 publié le 09/02/2026 à 17:23
Je le déteste déjà

Blague à part, bravo à lui
rogeraf publié le 09/02/2026 à 17:25
Donne pas confiance le mome
nindo64 publié le 09/02/2026 à 17:38
Globalement je trouve le casting assez accurate sur le plan physique
ravyxxs publié le 09/02/2026 à 17:57
Walterwhite le déteste déjà
korou publié le 09/02/2026 à 18:04
Top le casting jusqu’à maintenant, ça fait plaisir.
bennj publié le 09/02/2026 à 18:38
rogeraf il pourrait jouer facile dans la saison 2 de Adolescence ^^
walterwhite publié le 09/02/2026 à 19:37
ravyxxs Azy
burningcrimson publié le 09/02/2026 à 22:23
Oh putain, ils l'ont bien casté lui
51love publié le 10/02/2026 à 00:38


En une image je me souviens pourquoi je préfère 100 fois la première trilogie
byakuyatybw publié le 10/02/2026 à 12:17
A l'instar de Schwarzy devant le Predator, pensé en découvrant la tronche du mioche " T'as pas une gueule de porte bonheur".

Et le pire c'est que vu son role on ne pourra meme pas compter sur un décès prématuré du perso dans la série...

Bon après il est quand meme un minimum ressemblant , pas comme une certaine Bella

Allez saison 2 forecastée de mon coté avec Pedro Pascal en Zeus ou Odin
