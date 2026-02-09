God of War (Prime) : un acteur pour Atreus
Callum Vinson n'a pas encore un grand CV (en même temps, il a large le temps) et après quelques rôles très temporaires dans diverses séries comme The Night Agent
, Crystal Lake
et Poker Face
, la véritable percée pourrait avoir lieu chez Prime : c'est lui qui vient de récolter le rôle de Atreus pour la série TV God of War
.
Le « BOY !! » sera pour rappel accompagné du barbu Ryan Hurst dans le rôle de Kratos, « légèrement » plus connu grâce à Sons of Anarchy
et plus accessoirement The Walking Dead
dans les dernières saisons.
publié le 09/02/2026 à 17:10 par Gamekyo
L’acteur a une tête à claques
Blague à part, bravo à lui
En une image je me souviens pourquoi je préfère 100 fois la première trilogie
Et le pire c'est que vu son role on ne pourra meme pas compter sur un décès prématuré du perso dans la série...
Bon après il est quand meme un minimum ressemblant , pas comme une certaine Bella
Allez saison 2 forecastée de mon coté avec Pedro Pascal en Zeus ou Odin