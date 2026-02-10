Flop de MindsEye & dossiers Epstein : L.Benzies estime qu'il est temps de prendre des ''congés bien mérités'' Flop de MindsEye & dossiers Epstein : L.Benzies estime qu'il est temps de prendre des ''congés bien mérités''

Malgré des bonnes intentions dont, on en parlait hier, le déploiement d'une 7e mise à jour améliorant le déroulé de la campagne, l'affaire MindsEye reprend une mauvaise tournure.



Car alors que l'image du studio continue d'en prendre un coup par une drôle de cabale envers les youtubeurs, menacés de poursuites judiciaires par les dirigeants qui les accusent d'avoir sabotés le marketing du jeu (apparemment suite à la demande d'une grosse entreprise dont on ne connaît pas le nom), et qu'une partie des développeurs eux-mêmes estiment aujourd'hui que le studio ne survivra pas à tout ce bordel, voilà que Leslie Benzies choisit PILE ce moment pour faire ses valises en vue de « congés bien mérités pour se ressourcer après plus d'un an de travail acharné ».



Coïncidence ou pas, cette mise en retrait intervient juste après que les dossiers Epstein aient révélé le témoignage de Sarah Ransome, accusant Leslie Benzies d'agression sexuelle en 2006, fait apparemment connu de Sam Houser (toujours à la tête de Rockstar North).