Si Christophe Gans doit refaire du Silent Hill, ce sera cette fois avec un scénario inédit
En incluant une probable phase de repos entre deux chantiers, le prochain morceau du CV de Christophe Gans devrait logiquement être son adaptation de la franchise Project Zero, supposée sortir en toute fin d'année prochaine, voire 2028.
Le réalisateur a néanmoins évoqué durant une session Q&A avec la communauté que s'il serait intéressant d'adapter Silent Hill 4 : The Room au cinéma pour ses particularités scénaristiques (et ne serait-ce que pour faire connaître cet épisode assez mal-aimé), Gans déclare que si l'occasion lui était donné de revenir sur cette licence, ce serait cette fois pour proposer cette fois un scénario totalement inédit au lieu de devoir une nouvelle fois « adapter en 2h quelque chose qui durait 15h ».
Chacun a le droit à une nouvelle chance (si on veut…), et on ne lui en voudra aucunement de vouloir prendre des libertés à partir de quelque chose de neuf au lieu de le faire dans quelque chose qui était déjà très bien de base. Les ajouts de Retour à Silent Hill sont en effet tout sauf pertinents, en plus de parfois totalement desservir certains messages de l'œuvre, mais ce n'est là qu'un défaut parmi tant d'autres.
Mais si tu écoutes ceux qui prennent un peu de recul sur le film, c'est un bon film avec des défauts et des modifications pas terrible, mais loin d'être la purge annoncée par les fans. Encore beaucoup d'exagération d'un certain public... Comme le 1er était annoncé comme mauvais par les fans par ses partis pris et ses incohérences, mais ca reste un bon film et une des meilleures adaptations d'un jeu vidéo au cinéma...
Et ceux qui pensent faire mieux que lui, on vous attend avec un scénario, un storyboard, des acteurs, des décors fait main, 20 millions d'euros et on verra le résultat.
Non c'est très moyen (hormis le premier tiers).
Y a rien qui va dans cette adaptation et même en oubliant l’œuvre d'origine, dont certaines différences tiennent ici de l'irrespect (bordel, Laura et Angela...), le "nouveau" scénario pue la merde.
T'as presque un quart du film qui est gâché par des flashbacks qui ne servent littéralement à rien une fois arrivé au pseudo "twist" 30 minutes avant la fin.
Et le budget n'est pas une excuse.
Quand t'es un bon réalisateur, tu regardes ton budget, tu t'adaptes en conséquence.
Parce que si tu manque de budget :
- Pourquoi ajouter des créatures au bestiaire (dont une particulièrement nul) ?
- Pourquoi multiplier les acteurs dans des flashbacks qui comme dit ne servent à rien ?
- Pourquoi imposer cette séquence finale ATROCE graphiquement et digne de Dragon Ball Evolution ? T'as pas le budget, tu fais pas la séquence et tu pars sur quelque chose de plus intimiste qu'une CG abominable et un "boss final" ultra risible esthétiquement.
On peut ne pas aimer les films Blumhouse.
Mais la majorité sont mieux foutus que ce truc, et avec un budget pourtant faible.
La seule qualité notable du film, c'est la ville, mais elle n'est pas du fait de Gans tant les meilleurs moments sont des copiés/collés de décors existants à la trace de rouille près. Alors c'est respectueux pour le coup, je l'accorde à 100%, mais dans ce cas, qu'on enlève à Gans sa casquette de réalisateur et scénariste pour lui laisser simplement la gestion des décors.
C'est surement une déception, soit il fallait vraiment adapter à la virgule près l'histoire du jeu (ce qui est impossible), soit il fallait faire une suite du 1er film, ou du 2eme film, pour garder un même lore dans les films... J'ai entendu que la meilleure idée serait de faire des films avec son propre lore comme silent hill F, avec quelques références à la ville et à des éléments silent hill mais en inventant un nouveau perso qui subit silent hill comme les autres mais avec sa propre histoire...
Parce que silent hill, c'est ce qu'il fait deja, il pioche du lore des jeux un peu partout et il mixe, quitte à descendre la mythologie de pyramid head, mais bon c'est le seul adversaire mythique de la saga, normal d'en faire le grand méchant (alors que ca n'a rien à voir avec l'histoire du 1 ni du 1er film ahaha )
Ben j'aime pas son travail de réal! Et Silent Hill 2 est bien trop une oeuvre intemporelle sur console (remake inclus) pour avoir l'intention de le voir porter au cinéma.
En plus avec un budget aussi petit et des intentions de réalisations moins bonnes que ce que le jeu propose... j'ai d'autres choses à faire dans ma vie et Gans devrait laisser les oeuvres supérieures à lui tranquille