Tout en fêtant son anniversaire, Monster Hunter Wilds prépare surtout son indispensable extension
Voilà presque un an que Monster Hunter Wilds a débarqué dans les bacs, d'abord telle une bombe commerciale en devenant le meilleur lancement de l'histoire de la franchise, avant la grande chute pour aujourd'hui dresser deux points majeurs du triste bilan : cela fait deux trimestres que Monster Hunter Rise se vend mieux, et la courbe de ventes est récemment passée en dessous de celle de Monster Hunter World.
Après ça n'en fait pas un flop et Capcom ne compte pas lâcher l'affaire, bien au contraire, en officialisant de suite le développement de l'habituelle extension majeure de type Iceborne/Sunbreak, dont tous les détails seront dévoilés dans le courant de l'été (pour on imagine une sortie en Q1 2027).
En attendant, on fête le premier anniversaire avec le planning ci-dessous, incluant de nouvelles quêtes temporaires, des affrontements 10* et une collaboration avec Monster Hunter Stories 3.