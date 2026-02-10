recherche
Marvel Tokon Fighting Souls : le casting de départ sera constitué de 20 personnages
Peut-être que ce jeudi (on parle du State of Play) sera enfin l'occasion d'avoir des nouvelles de Marvel Tokon : Fighting Souls, et que ce soit vrai ou non, c'est grâce à la page Steam que nous apprenons que le roster de lancement sera fait de 20 personnages jouables (donc en dehors des Season Pass au fur et à mesure des années).

Seulement 8 sont connus depuis l'annonce remontant déjà au printemps 2025 :

- Captain America
- Spider-Man
- Iron Man
- Star-Lord
- Storm
- Ghost Rider
- Doctor Doom
- Ms. Marvel

La page Steam nous dévoile en outre que les lobby online pourront aller jusqu'à 64 joueurs, et qu'il y aura bien un mode solo, en espérant néanmoins qu'il sera un peu plus intéressant que celui de Dragon Ball FighterZ des mêmes développeurs.

publié le 10/02/2026 à 08:54 par Gamekyo
kidicarus publié le 10/02/2026 à 08:58
Seul jeu Sony que je souhaiterai sur switch 2.
mattewlogan publié le 10/02/2026 à 10:06
N’empêche qu’est-ce qu’il est stylé ce jeu
ravyxxs publié le 10/02/2026 à 13:24
La scène VS n'est pas fan du tout du jeu pour le moment de ce que j'ai entendu ce matin, c'est chaud quand même...le jeu est beau et tout mais y a plein de mauvais choix pour un tag battle du genre.
predagogue publié le 10/02/2026 à 17:13
la douche froide si c'est vrai, à moins que chaque perso ait un sous-système bien a lui comme dans les anciens GG, mais vu la tendance des jeux de combats d'aujourd'hui, j'en doute fort.

Je comprends pas trop ce qu'il se passe avec ce jeu, il est dev depuis longtemps apparemment, le tag à 4 c'est une idée assez étrange, et là on enchaîne presque 1 an sans l'annonce de persos.

Soit ils s'économisent pour une communication ultra-aggressive, soit le développement se passe pas bien.
bennj publié le 10/02/2026 à 19:08
predagogue 20 personnages c'est pas assez tu trouves ? Quand je pense que quand SF2 est sorti il y avait 8 persos et 7 sur MK. Et à titre de comparaison SFVI est sorti avec 18 persos de base et ... C'est donc très correct.
predagogue publié le 10/02/2026 à 20:27
18 avec gameysteme (le drive) qui offrait bien plus de possibilités que le V system de SF5.

ensuite SF, c'est du 1v1, là ou Marvel Tokon, ça sera du 4v4

KOF qui est et 3v3, comme MvC, c'est entre 30 et 40 perso au lancement. Donc, oui, Tokon a 20 c'est vraiment faible
yanssou publié le 10/02/2026 à 22:30
bennj ce n'est pas correct du tout au contraire, Tekken c'est 32 au lancement..

Les mecs ont les comics pour références et ne font que 20 persos n'importe quoi.
shanks publié le 11/02/2026 à 06:49
bennj
Quand je pense que quand SF2 est sorti il y avait 8 persos et 7 sur MK.

Et Dragon Quest 1 durait 8h, mais ce n'est pas sûr qu'on accepte aujourd'hui un J-RPG à 80 balles avec cette durée de vie.
newtechnix publié le 12/02/2026 à 09:41
Perso 20 c'est largement suffisant.

Quand t'arrives à en avoir trop tu picores de temps en temps pour au final rester surtout sur 2 ou 3 persos.

ni trop ni trop peu.
Fiche descriptif
Marvel Tokon Fighting Souls
3
Ils aiment
Nom : Marvel Tokon Fighting Souls
Support : PC
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Arc System Works
Genre : combat
Autres versions : Playstation 5
