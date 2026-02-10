Marvel Tokon Fighting Souls : le casting de départ sera constitué de 20 personnages
Peut-être que ce jeudi (on parle du State of Play) sera enfin l'occasion d'avoir des nouvelles de Marvel Tokon : Fighting Souls, et que ce soit vrai ou non, c'est grâce à la page Steam que nous apprenons que le roster de lancement sera fait de 20 personnages jouables (donc en dehors des Season Pass au fur et à mesure des années).
Seulement 8 sont connus depuis l'annonce remontant déjà au printemps 2025 :
- Captain America
- Spider-Man
- Iron Man
- Star-Lord
- Storm
- Ghost Rider
- Doctor Doom
- Ms. Marvel
La page Steam nous dévoile en outre que les lobby online pourront aller jusqu'à 64 joueurs, et qu'il y aura bien un mode solo, en espérant néanmoins qu'il sera un peu plus intéressant que celui de Dragon Ball FighterZ des mêmes développeurs.
Je comprends pas trop ce qu'il se passe avec ce jeu, il est dev depuis longtemps apparemment, le tag à 4 c'est une idée assez étrange, et là on enchaîne presque 1 an sans l'annonce de persos.
Soit ils s'économisent pour une communication ultra-aggressive, soit le développement se passe pas bien.
ensuite SF, c'est du 1v1, là ou Marvel Tokon, ça sera du 4v4
KOF qui est et 3v3, comme MvC, c'est entre 30 et 40 perso au lancement. Donc, oui, Tokon a 20 c'est vraiment faible
Les mecs ont les comics pour références et ne font que 20 persos n'importe quoi.
Quand je pense que quand SF2 est sorti il y avait 8 persos et 7 sur MK.
Et Dragon Quest 1 durait 8h, mais ce n'est pas sûr qu'on accepte aujourd'hui un J-RPG à 80 balles avec cette durée de vie.
Quand t'arrives à en avoir trop tu picores de temps en temps pour au final rester surtout sur 2 ou 3 persos.
ni trop ni trop peu.