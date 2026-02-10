Marvel Tokon Fighting Souls : le casting de départ sera constitué de 20 personnages

Peut-être que ce jeudi (on parle du State of Play) sera enfin l'occasion d'avoir des nouvelles de, et que ce soit vrai ou non, c'est grâce à la page Steam que nous apprenons que le roster de lancement sera fait de 20 personnages jouables (donc en dehors des Season Pass au fur et à mesure des années).Seulement 8 sont connus depuis l'annonce remontant déjà au printemps 2025 :- Captain America- Spider-Man- Iron Man- Star-Lord- Storm- Ghost Rider- Doctor Doom- Ms. MarvelLa page Steam nous dévoile en outre que les lobby online pourront aller jusqu'à 64 joueurs, et qu'il y aura bien un mode solo, en espérant néanmoins qu'il sera un peu plus intéressant que celui dedes mêmes développeurs.